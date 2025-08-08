Calendrier du jardin : quand tailler, tondre ou jardiner ?

Entretenir son jardin, c’est aussi connaître les bons moments pour agir. Voici un guide saison par saison pour rendre vos interventions au jardin plus efficaces – en gardant le respect de la nature et la performance à l’esprit.

Tondre la pelouse au bon moment

Printemps

Quand l’herbe se met à pousser vivement au printemps, pensez à tondre une fois par semaine. Laissez une hauteur de coupe comprise entre 5 et 7 cm pour stimuler l’enracinement et limiter l’apparition des mauvaises herbes.

Été

Durant les fortes chaleurs, espacez les tontes tous les 10 à 15 jours, et laissez l’herbe plus haute (entre 7 et 10 cm) afin de protéger le sol et garder l’humidité nécessaire.

Automne & Hiver

Réduisez peu à peu la hauteur de coupe. Juste avant les premières gelées, effectuez une tonte basse (environ 3 cm), mais évitez absolument de tondre sur un sol détrempé ou enneigé pour ne pas fragiliser votre gazon.

Tailler les arbres et arbustes au bon moment

Pour la plupart des arbres fruitiers et arbustes, la fin de l’hiver ou le début du printemps , période de dormance, est idéale. Vous évitez ainsi les gommes de végétation et facilitez la cicatrisation des plaies de taille.

, période de dormance, est idéale. Vous évitez ainsi les gommes de végétation et facilitez la cicatrisation des plaies de taille. Les arbustes à floraison printanière (forsythias, lilas...) se taillent juste après floraison, tandis que ceux qui fleurissent en été sont mieux taillés à la fin de l’hiver.

Jardiner au rythme des saisons

Printemps

C’est la saison du grand nettoyage : débarrassez votre jardin des débris hivernaux, bêchez la terre, enrichissez-la au compost et préparez vos semis et plantations.

Été

Profitez de cette période pour entretenir vos plantations régulières, surveiller l’arrosage et prévenir les maladies.

Automne

Commencez à préparer les futures floraisons : divisez et replantez vos vivaces si nécessaire, et taillez légèrement pour aider à la mise en sommeil de vos plantes.

Hiver

Cette période calme est idéale pour planifier vos projets de jardin, affûter vos outils et prévoir vos achats de printemps à venir.

Tondre sa pelouse : conseils pratiques