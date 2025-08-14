Où habiter près de Nantes ? Le guide complet des meilleures villes en 2025

Nantes séduit chaque année de nouveaux habitants grâce à son dynamisme économique, sa vie culturelle riche et sa situation géographique idéale, à proximité de l’océan et des grands axes de communication. Conséquence : la demande immobilière y explose, et les prix s’envolent. Heureusement, de nombreuses communes de la périphérie nantaise offrent un excellent compromis entre qualité de vie, accessibilité et budget plus abordable.

Nous avons sélectionné pour vous les villes et villages à moins de 30 minutes de Nantes où il fait bon vivre, selon vos priorités : environnement, commodités, prix de l’immobilier et accessibilité.

Saint-Herblain : entre dynamisme économique et nature préservée

Troisième ville de Loire-Atlantique, Saint-Herblain attire pour sa proximité immédiate avec Nantes et son large choix de logements. La commune conjugue 55 % d’espaces naturels et agricoles avec de vastes zones d’activités économiques, notamment autour de la route de Vannes et du centre commercial Atlantis. Son réseau de transports en commun performant (tramway lignes 1 et 3, nombreuses lignes de bus) permet de rejoindre l’hypercentre en moins de 25 minutes.

Atouts majeurs :

Offre immobilière variée (maisons des années 50, lotissements récents, grands appartements).

Plus de 40 000 emplois sur place.

Nombreux équipements culturels, sportifs et associatifs.

Saint-Sébastien-sur-Loire : la “cité-jardin” familiale

Située sur la rive sud de la Loire, Saint-Sébastien-sur-Loire séduit pour son équilibre entre ville et verdure. On y trouve l’Île du Héron et le bois des Gripôts, parfaits pour se ressourcer. Proche de l’Île de Nantes, elle offre un accès rapide au centre-ville en bus, tram-train ou Chronobus C9. La commune est très prisée des familles grâce à ses nombreuses écoles et à son tissu associatif dynamique.

Atouts majeurs :

Qualité de vie avec espaces verts préservés.

Accès direct à Nantes en moins de 15 minutes.

Marché immobilier moins tendu qu’à Nantes intra-muros.

Rezé : au charme de village, aux portes de Nantes

Rezé, au sud de Nantes, combine patrimoine et modernité. Son quartier emblématique, Trentemoult, ancien village de pêcheurs aux maisons colorées, attire les amateurs de charme et d’authenticité. Rezé est bien desservie par le tramway et même par le Navibus qui relie le quartier au centre-ville de Nantes par la Loire.

Atouts majeurs :

Cadre de vie agréable, avec de nombreux parcs.

Proximité immédiate avec le centre de Nantes.

Quartiers variés, du calme résidentiel aux zones commerçantes.

Orvault : verdoyante et familiale

À seulement 7 km du centre de Nantes, Orvault se distingue par ses 700 hectares d’espaces naturels, dont la vallée du Cens. C’est une commune privilégiée par les familles pour son calme et ses équipements scolaires complets. Elle bénéficie d’une excellente desserte (tramway lignes 2 et 3, chronobus C2 et C20) et d’un accès rapide aux grands axes routiers.

Atouts majeurs :

Fort esprit “ville-nature”.

Infrastructures sportives et associatives nombreuses.

Projets immobiliers neufs intégrant des critères écologiques.

Vertou : la rencontre entre ville et vignoble

Vertou est connue pour ses paysages verdoyants et ses 600 hectares de vignes. Traversée par la Sèvre Nantaise, la commune offre un cadre de vie privilégié, à la fois urbain et rural. Elle séduit autant les familles que les amateurs de nature, grâce à ses équipements sportifs, ses sentiers de randonnée et ses quartiers résidentiels variés.

Atouts majeurs :

Accès rapide au périphérique et aux transports en commun.

Forte identité locale, entre patrimoine et modernité.

Prix immobiliers plus abordables que Nantes intra-muros.

Bouguenais : entre ville et campagne

Au sud-ouest de Nantes, Bouguenais profite d’un emplacement stratégique, proche de l’aéroport Nantes Atlantique. La ville alterne entre zones économiques, espaces naturels et quartiers résidentiels. Elle est bien connectée à Nantes par le tramway (ligne 3) et plusieurs lignes de bus.

Atouts majeurs :

Prix de l’immobilier attractifs.

Nombreuses infrastructures publiques (écoles, équipements sportifs).

Accès facile aux grands axes routiers.

Sainte-Luce-sur-Loire : charme villageois et dynamisme

Au nord-est de Nantes, Sainte-Luce-sur-Loire conserve un esprit de village tout en offrant un accès rapide à la métropole. Sa croissance démographique témoigne de son attractivité, notamment pour les familles.

La commune est appréciée pour son centre commerçant, ses équipements sportifs et ses quartiers résidentiels calmes.

Atouts majeurs :

Accès direct à Nantes par bus et Chronobus C7.

Forte hausse de la valeur immobilière, gage d’un bon investissement.

Ambiance familiale et patrimoine préservé.

Autres communes à considérer si vous souhaitez déménager en banlieue nantaise

La Chapelle-sur-Erdre : au bord de l’Erdre, très résidentielle et verdoyante.

: au bord de l’Erdre, très résidentielle et verdoyante. Carquefou : prisée pour ses infrastructures et son calme.

: prisée pour ses infrastructures et son calme. Thouaré-sur-Loire : familiale, avec de beaux espaces de promenade.

: familiale, avec de beaux espaces de promenade. Basse-Goulaine : esprit village, proche du vignoble.

: esprit village, proche du vignoble. Sautron et Couëron : à l’ouest, parfaites pour ceux qui cherchent le calme tout en restant proches de Nantes.

S'installer en périphérie de Nantes : ce qu'il faut retenir

La périphérie nantaise regorge de communes alliant qualité de vie, accessibilité et prix attractifs. Que vous soyez jeune actif, famille ou retraité, vous trouverez forcément un secteur qui correspond à vos besoins. Et pour un déménagement en toute sérénité, pensez à la location d’utilitaires Carrefour Location, la solution pratique pour transporter vos biens en toute simplicité.