Neiman bloqué : que faire quand votre voiture ne démarre plus ? Solutions, conseils et alternatives avec Carrefour Location

Neiman bloqué : pourquoi ce problème immobilise votre voiture ?

Le neiman de voiture, aussi appelé barillet de contact ou cylindre de démarrage, est un dispositif antivol installé sur la colonne de direction.

Il a deux rôles essentiels :

Sécuriser votre véhicule en bloquant le volant quand la clé n’est pas insérée. Permettre le démarrage en alimentant le circuit électrique lorsque la clé est tournée.

Sans un neiman fonctionnel, impossible de tourner la clé, de débloquer le volant ou de lancer le moteur. Résultat : votre véhicule reste immobilisé, parfois au pire moment.

C’est pourquoi une panne de neiman est l’une des causes fréquentes de véhicule en panne sur un parking, devant chez soi ou même sur la route après un arrêt.

Quelles sont les causes d’un neiman bloqué ?

Un neiman voiture bloqué peut avoir plusieurs origines. Identifier la cause est essentiel pour choisir la bonne solution.

1. Le système grippé

Poussière, humidité et saletés s’accumulent avec le temps.

Résultat : le mécanisme interne rouille ou s’encrasse et la clé n’arrive plus à tourner correctement.

2. Une clé endommagée

Une clé tordue, fissurée ou trop usée ne s’insère plus parfaitement.

Le barillet reconnaît mal la clé et bloque la rotation.

3. Un problème électrique

Sur les véhicules modernes, le neiman est relié au contacteur de démarrage .

. Si ce dernier est défaillant, la clé tourne difficilement ou n’actionne plus le système.

4. Le volant bloqué

Tourner le volant à fond avant de couper le contact peut créer une tension sur le neiman.

Lors du redémarrage, la clé reste coincée.

5. Usure ou casse interne

Avec le temps, les petites plaques métalliques du barillet s’usent.

Dans les cas extrêmes, une pièce interne peut se briser et bloquer totalement le mécanisme.

Comment débloquer un neiman bloqué soi-même ?

Bonne nouvelle : avant d’envisager un remplacement complet, il existe plusieurs techniques simples à tester.

1. Vérifier la clé

Comparez avec un double si vous en avez un.

Si elle est légèrement tordue, redressez-la avec précaution sur une surface plane à l’aide d’un maillet en caoutchouc.

Si elle est fissurée, inutile d’insister : il faut la remplacer.

2. Dégripper le mécanisme

Utilisez un lubrifiant spécial serrures (évitez l’huile classique qui encrasse).

(évitez l’huile classique qui encrasse). Pulvérisez dans l’orifice du neiman et sur la clé.

Insérez et retirez la clé plusieurs fois pour bien répartir le produit.

Tournez doucement sans forcer.

3. Agir sur le volant

Si le volant est bloqué, manipulez-le légèrement de gauche à droite tout en tentant de tourner la clé.

Cette action soulage la tension exercée sur le neiman.

4. Tester avec un double de clé

Si la clé principale est trop usée, le double peut parfaitement fonctionner.

Ces solutions suffisent souvent à remettre le système en marche. Mais si le blocage persiste, le problème est probablement interne.

Quand faut-il démonter ou remplacer le neiman ?

Si les techniques précédentes échouent, il est temps de passer à l’étape suivante : le démontage.

Étapes principales :

Couper la batterie pour éviter tout risque électrique. Retirer le cache sous la colonne de direction. Dévisser les fixations du barillet et débrancher les fils. Extraire le neiman défectueux. Installer un nouveau modèle compatible avec votre voiture.

Attention : cette opération demande des connaissances mécaniques. Si vous n’êtes pas à l’aise, mieux vaut confier la réparation à un garagiste.

Combien coûte la réparation d’un neiman bloqué ?

Le coût dépend du problème rencontré :

Simple dégrippage : gratuit si vous le faites vous-même (juste le prix du lubrifiant).

: gratuit si vous le faites vous-même (juste le prix du lubrifiant). Remplacement de clé : de 50 à 120 € selon le modèle.

: de 50 à 120 € selon le modèle. Changement complet du neiman : entre 150 € et 350 € (pièce + main d’œuvre).

Durée de l’intervention : généralement 1 à 2 heures dans un garage.

Neiman bloqué et assurance : êtes-vous couvert ?

Beaucoup d’automobilistes se demandent : "Si mon neiman est bloqué, l’assurance prend-elle en charge la panne ?".

En réalité :

Les assurances n’incluent pas le remplacement du neiman dans la garantie de base.

dans la garantie de base. En revanche, si la panne survient en déplacement, l’assistance dépannage de votre contrat peut couvrir : le remorquage du véhicule, le rapatriement, parfois la mise à disposition d’un véhicule de remplacement.

de votre contrat peut couvrir :

Si votre contrat n’inclut pas de prêt de véhicule, vous pouvez rapidement vous retrouver sans moyen de transport.

Que faire si votre voiture est immobilisée par un neiman bloqué ?

Un neiman bloqué impossible à réparer immédiatement signifie une immobilisation du véhicule.

Pour continuer vos trajets sans attendre la réparation, la solution la plus simple est de louer une voiture.

Astuce Carrefour Location pour continuer à rouler pendant les réparations

Pendant que votre véhicule reste au garage, Carrefour Location vous permet de retrouver rapidement une voiture adaptée à vos besoins :

citadines pour vos déplacements quotidiens,

familiales pour voyager confortablement,

utilitaires si vous devez transporter du matériel.

Avec plus de 900 agences Carrefour Location partout en France, vous pouvez réserver facilement un véhicule à proximité et rester mobile, même en cas de panne de neiman.

Conseils pour éviter qu’un neiman se bloque à nouveau

La prévention est la meilleure manière d’éviter une nouvelle panne.

Entretenir régulièrement le barillet : pulvérisez un lubrifiant adapté deux fois par an. Ne forcez jamais sur la clé : si elle résiste, cherchez la cause. Gardez vos clés en bon état : évitez les chocs, remplacez-les si elles sont abîmées. Évitez les porte-clés trop lourds : cela use prématurément le barillet. Contrôlez le mécanisme : si la clé commence à accrocher, agissez avant la panne complète.

Neiman voiture bloqué : ce qu'il faut retenir