Où habiter à Marseille ? Guide complet des meilleurs quartiers en 2025

Marseille, deuxième plus grande ville de France et surnommée la Cité aux Cents Villages, attire chaque année de nouveaux habitants en quête de soleil, de mer et d’une qualité de vie unique. Avec ses 111 quartiers répartis dans 16 arrondissements, choisir le bon secteur peut s’avérer complexe. Ce guide complet vous aide à trouver où habiter à Marseille selon vos besoins, votre budget et votre style de vie.

Pourquoi Marseille séduit-elle autant ?

Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, Marseille est la ville rêvée pour profiter des plages, des sports nautiques, des terrasses et d’un mode de vie méditerranéen. Sa position géographique unique, entre mer et collines, permet d’alterner baignade, randonnée et même ski dans les massifs voisins.

C’est aussi une ville dynamique, portée par ses pôles économiques (médical, commerce, logistique, nouvelles technologies) et son attractivité étudiante avec plus de 70 000 étudiants chaque année. Que l’on cherche un quartier étudiant à Marseille, un secteur résidentiel ou un quartier chic de Marseille, la ville répond à tous les profils.

Quels sont les meilleurs quartiers de Marseille pour les familles ?

Si vous cherchez à vivre à Marseille en famille, certains quartiers se distinguent par leur tranquillité et leurs infrastructures :

Pointe-Rouge (8ᵉ arrondissement) : grande plage, port de plaisance, accès rapide aux Calanques, nombreuses écoles et espaces verts. Idéal pour une vie familiale active.

Roucas-Blanc (7ᵉ) : atmosphère villageoise, villas avec vue mer, calme et proximité du centre. Quartier haut de gamme.

Prado et Périer (8ᵉ) : résidences de standing, bonnes écoles, parcs, ambiance résidentielle chic.

Catalans, Bompard, Endoume (7ᵉ) : charme méditerranéen, esprit familial et commerces de proximité.

Où vivre à Marseille quand on aime l’animation ?

Pour ceux qui préfèrent l’énergie d’un quartier animé à Marseille :

La Plaine / Cours Julien (1ᵉʳ, 5ᵉ, 6ᵉ) : cœur créatif de la ville, street-art, bars, concerts, marchés locaux. Très apprécié des étudiants et jeunes actifs.

Notre-Dame du Mont (6ᵉ) : quartier festif et artistique avec de nombreuses initiatives culturelles.

Joliette / République (2ᵉ) : secteur en pleine transformation, architecture moderne, commerces, Terrasses du Port, ambiance branchée.

Quels quartiers choisir pour un cadre authentique ?

Pour ceux qui cherchent un quartier typique de Marseille :

Le Panier (2ᵉ) : plus vieux quartier de Marseille, ruelles pittoresques, marchés et façades colorées. Ambiance provençale préservée.

Vieux-Port (1ᵉʳ) : vue imprenable sur la mer, vie animée et proximité de toutes commodités.

Palais de Justice (6ᵉ) : charme haussmannien et label "Villes et Villages fleuris".

Où habiter à Marseille avec un budget serré ?

Si vous cherchez un quartier abordable à Marseille pour acheter ou louer :

Quartiers Nord (14ᵉ, 15ᵉ, 16ᵉ) : prix attractifs, proximité mer et ville, forte vie associative. Exemples : Sainte-Marthe, Saint-Antoine, Saint-Henri.

4ᵉ arrondissement / Cinq-Avenues : calme, espaces verts comme le Parc Longchamp, bien desservi par les transports.

5ᵉ arrondissement : vie urbaine dynamique, commerces et bonnes connexions métro/tram.

Quels secteurs sont prometteurs pour l’avenir ?

Pour investir dans un quartier prometteur à Marseille :

Joliette et Euroméditerranée 2 (2ᵉ) : dynamisme économique, programme de rénovation urbaine, prix encore attractifs mais en hausse.

1ᵉʳ arrondissement : forte demande locative, vie culturelle intense.

4ᵉ arrondissement : bon compromis prix/qualité de vie, potentiel de valorisation.

Comment bien préparer son installation à Marseille ?

Avant de vous installer, voici les étapes clés pour réussir votre déménagement à Marseille :

Visiter plusieurs quartiers pour ressentir leur ambiance. Comparer les loyers et prix immobiliers selon votre budget. Repérer les commodités : écoles, transports, commerces. Anticiper la logistique de déménagement.

Comment déménager à Marseille ?

Que vous veniez d’une autre région ou que vous changiez simplement de quartier, louer un utilitaire est souvent indispensable. Carrefour Location propose une large gamme de véhicules adaptés à tous les volumes, du petit fourgon pour quelques meubles au grand camion pour un déménagement complet. Avec un point de retrait proche de chez vous, vous pouvez facilement louer un camion de déménagement à Marseille à petit prix et transporter vos affaires en toute sérénité.

Marseille, une ville pour tous les styles de vie

Que vous cherchiez un quartier calme à Marseille, un secteur branché ou un village provençal en plein cœur de la ville, Marseille offre une incroyable diversité. Prenez le temps de découvrir ses arrondissements : vous trouverez forcément celui qui vous correspond.