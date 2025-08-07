Travaux de rénovation à la maison : comment se débarrasser facilement des déchets ?

travaux dans une maison : bien jeter les déchets à la déchetterie

Quand on rénove sa maison, les matériaux usés et les gravats s’accumulent rapidement. Voici toutes les solutions pour vous en délester efficacement, dans le respect des réglementations, tout en restant pratique.

 

Choisir la solution selon les types de déchets de vos travaux

Déchets inertes (béton, carrelage, parpaings)

Apportez-les à la déchetterie locale ou à des filières spéciales dédiées aux gravats. Certaines déchetteries proposent même des broyages sur place.

 

Bois traité (parquet, poutres)

Ce type de déchet est interdit au compost. Préférez les centres de valorisation pour bois d’origine industrielle, ou renseignez-vous auprès de votre déchetterie pour un tri spécifique.

 

Plâtre, enduit, plaques de plâtre

Ce sont des déchets spécifiques de chantier : ils ne doivent pas être mélangés aux ordures classiques. Plusieurs collectivités françaises disposent de filières dédiées à ce type de matériau.

 

Fer et métaux (portes, charpente métallique)

Ces éléments sont recyclables à 100 %. Dirigez-vous vers votre recyclerie locale ou un dépositaire agréé ferraille.

 

Peinture et solvant

Les pots de peinture et de solvant, qu’ils soient pleins ou vides, doivent impérativement être déposés en déchetterie. Pour connaître les points de collecte les plus proches, consultez le site internet de votre mairie ou celui des déchetteries locales. Par ailleurs, certains fabricants et vendeurs de peinture proposent des solutions de reprise, avec des points de dépôt spécifiques pour récupérer les pots entamés ou usagés.

 

Les alternatives écologiques recommandées

Valorisation et recyclage

Certains matériaux comme la brique ou la pierre peuvent être réemployés dans d’autres projets. Pensez à contacter les structures locales (Récup’Verre, ressourceries...) pour leur donner une seconde vie.

 

Entreprises de collecte spécialisées

Des professionnels proposent des services "chantiers propres" : collecte, tri et recyclage à domicile, pratiques pour les gros volumes.

 

Tri et stockage à domicile

Très utile pour les petits chantiers, triez les déchets à la source (bois, fer, inertes…) et stockez-les selon leur type avant dépôt.

 

Règles essentielles à connaître

  • Ne jamais brûler les déchets de rénovation chez soi, même du bois.
  • Évitez le mélange des déchets inertes avec des ordures ménagères.
  • Déposez vos matériaux uniquement dans un centre agréé ou une filière autorisée.
  • Pour inclure ces informations dans vos démarches, n’hésitez pas à consulter le catalogue de recyclage local.

 

Besoin d’évacuer rapidement les déchets et sans contraintes : pensez à louer un camion benne ?

Lorsque beaucoup de déchets s’accumulent au même endroit, pensez à louer un camion benne prêt à l’emploi, parfait pour charger, transporter et déverser efficacement.

 

Carrefour Location à votre service

  • Location de camion benne disponible en magasin Carrefour ou en ligne.
  • Se conduit avec un simple Permis B
  • Formules flexibles : à la journée, semaine ou plus.
  • Réservation simple et rapide
  • Flexibilité optimale : annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ
  • Solution idéale pour garder votre maison propre après un chantier

 

Réservez un camion benne ici

