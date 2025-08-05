Clignotant qui ne fonctionne plus : comment réparer ? Et quels sont les risques ?

Un clignotant défectueux n’est pas qu’un désagrément : c’est une infraction à la réglementation routière et un véritable risque pour votre sécurité, celle des autres usagers, et votre permis. Voici ce qu’il faut savoir : les infractions encourues, les causes courantes et les réparations possibles.

Pourquoi un clignotant défectueux est-il un problème sérieux ?

Règlementation : ce que dit la loi

Le Code de la route impose l’usage obligatoire des clignotants pour signaler tout changement de direction ou de voie. Rouler sans clignotant fonctionnel constitue une infraction de 1ʳᵉ classe, passible d’une amende et d’un éventuel retrait de point.

Sécurité : un geste indispensable

Un clignotant non opérationnel augmente fortement le risque d’accidents, notamment lors des changements de voie, sorties de rond-point ou dépassements. Il compromet également la visibilité de vos intentions auprès des autres conducteurs.

Amende et retrait de points : que risque-t-on ?

Amende forfaitaire : jusqu’à 35 € (majorée à 75 €)

: jusqu’à 35 € (majorée à 75 €) Points retirés : jusqu’à 1 point sur le permis

: jusqu’à 1 point sur le permis Cas aggravé : Si le silence du signal provoque un accident Si le conducteur multiplie les infractions, la sanction devient plus sévère

:

Clignotant en panne : les causes fréquentes

1. Ampoule grillée ou oxydée

C’est la cause la plus courante : une ampoule grillée ou un connecteur oxydé peut empêcher le clignotant de fonctionner normalement.

2. Fusible défectueux

Un fusible grillé peut désactiver un seul côté ou les deux clignotants.

3. Relais thermique défectueux

Le clignotant bip-peu ou ne clignote pas ? Le relais peut être en panne ou en court-circuit.

4. Problème de connectique ou de masse

Une mauvaise connexion ou un défaut de masse peut empêcher le bon fonctionnement du circuit électrique.

Que faire si un clignotant ne fonctionne plus ?

Étapes de dépannage simples

Vérifier les ampoules Contrôler les fusibles Tester le relais Inspecter les connecteurs (à l'avant, arrière, ou dans l’aile)

Quand consulter un professionnel ?

En cas de panne persistante malgré vos vérifications

Si le problème est complexe (circuit multiplexé, poignée interne…)

Un garagiste pourra diagnostiquer et réparer rapidement.

Et si votre voiture est immobilisée pour réparation ?

Un clignotant défectueux peut rendre le véhicule non conforme au Code de la route. Si votre voiture doit rester au garage et que vous devez continuer à rouler, Carrefour Location est à vos côtés.

Carrefour Location : la solution de mobilité rapide

Large choix de véhicules : des voitures (citadines , SUV, berlines...) ou utilitaires (camionette, camion, camion benne...)

, ou Disponible à ka journée , à la semaine ou au mois

, à la ou au Facile à réserver en ligne, distribué par un réseau national de plus de 850 agences

Meilleur réseau de location de véhicules en 2023, 2024 et 2025

FAQ : panne de clignotant

Un clignotant non fonctionnel est-il sanctionnable ?

Oui : amende jusqu’à 35 € et retrait d’un point.

Puis-je rouler avec un seul clignotant ?

Non. La loi exige qu'ils fonctionnent des deux côtés.

Qui paie la location si mon véhicule est en réparation ?

Vous-même, sauf mention de prise en charge dans votre contrat d'assurance auto.