Panne d’essence en voiture : que faire et comment éviter de rester bloqué ?
Tomber en panne d’essence peut arriver plus vite qu’on ne le pense, surtout sur autoroute ou en zone peu desservie. Que faire dans cette situation ? Quels sont vos droits, vos obligations, et les bons réflexes à adopter ? On vous explique tout — et pourquoi la location de voiture peut être une solution pratique en cas d’immobilisation.
Que faire en cas de panne d’essence sur la route ?
Restez calme et sécurisez la zone
- Allumez vos feux de détresse
- Garez-vous sur la bande d’arrêt d’urgence ou dans un lieu sécurisé
- Enfilez votre gilet jaune et placez votre triangle de signalisation à 30 mètres (hors autoroute)
N’essayez pas de pousser votre voiture
C’est dangereux, surtout sur autoroute. Préférez appeler de l’aide.
Qui contacter en cas de panne d’essence ?
Sur autoroute
- Utilisez les bornes d’appel d’urgence pour contacter les services d’intervention autoroutiers
- Un dépanneur viendra vous aider (remorquage ou ravitaillement)
Hors autoroute
- Contactez votre assistance dépannage (numéro disponible sur votre carte verte d’assurance)
- Ou faites appel à un proche qui peut vous apporter un bidon d’essence
Risque-t-on une amende pour une panne d’essence ?
En soi, la panne n’est pas sanctionnée par le Code de la route.
👉 Mais si elle entraîne une situation dangereuse ou une gêne à la circulation, vous pourriez être tenu responsable, surtout si vous étiez en tort (ex : réservoir vide volontairement ignoré).
Immobilisé plusieurs jours ? Pensez à la location de voiture
Une panne d’essence peut parfois causer des dommages (injection, filtre à carburant…) ou nécessiter une immobilisation du véhicule au garage.
Carrefour Location vous dépanne avec souplesse :
- Réservation simple et rapide en ligne ou en agence
- Large choix de véhicules (citadine, break, SUV, minibus...) pour répondre à tous vos besoins
- Location à la journée, au week-end, à la semaine et jusqu'à 1 mois
- Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ
- Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans toutes les locations
💡 En cas d’immobilisation imprévue, louer un véhicule vous permet de maintenir vos déplacements professionnels, familiaux ou personnels sans stress.
Votre assurance prend-elle en charge la location d’un véhicule ?
Certaines assurances auto incluent un véhicule de remplacement dans leur contrat, en cas de panne ou d’accident.
Pensez à vérifier :
- Vos garanties d’assistance 0 km
- Le délai de carence avant mise à disposition
- Le type de véhicule de remplacement proposé
📝 Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours louer à petit prix avec Carrefour Location.
Comment éviter une panne d’essence à l’avenir ?
Nos conseils :
- Ne laissez jamais le réservoir descendre sous les ¼
- Anticipez vos trajets (autoroutes, zones rurales peu desservies…)
- En cas de doute, utilisez des applications pour localiser les stations les plus proches
- Si vous partez en vacances ou en road trip, préférez un véhicule de location avec un grand réservoir et bien entretenu
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !