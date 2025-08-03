Panne d’essence en voiture : que faire et comment éviter de rester bloqué ?

Tomber en panne d’essence peut arriver plus vite qu’on ne le pense, surtout sur autoroute ou en zone peu desservie. Que faire dans cette situation ? Quels sont vos droits, vos obligations, et les bons réflexes à adopter ? On vous explique tout — et pourquoi la location de voiture peut être une solution pratique en cas d’immobilisation.

Que faire en cas de panne d’essence sur la route ?

Restez calme et sécurisez la zone

Allumez vos feux de détresse

Garez-vous sur la bande d’arrêt d’urgence ou dans un lieu sécurisé

ou dans un lieu sécurisé Enfilez votre gilet jaune et placez votre triangle de signalisation à 30 mètres (hors autoroute)

N’essayez pas de pousser votre voiture

C’est dangereux, surtout sur autoroute. Préférez appeler de l’aide.

Qui contacter en cas de panne d’essence ?

Sur autoroute

Utilisez les bornes d’appel d’urgence pour contacter les services d’intervention autoroutiers

pour contacter les services d’intervention autoroutiers Un dépanneur viendra vous aider (remorquage ou ravitaillement)

Hors autoroute

Contactez votre assistance dépannage (numéro disponible sur votre carte verte d’assurance)

(numéro disponible sur votre carte verte d’assurance) Ou faites appel à un proche qui peut vous apporter un bidon d’essence

Risque-t-on une amende pour une panne d’essence ?

En soi, la panne n’est pas sanctionnée par le Code de la route.

👉 Mais si elle entraîne une situation dangereuse ou une gêne à la circulation, vous pourriez être tenu responsable, surtout si vous étiez en tort (ex : réservoir vide volontairement ignoré).

Immobilisé plusieurs jours ? Pensez à la location de voiture

Une panne d’essence peut parfois causer des dommages (injection, filtre à carburant…) ou nécessiter une immobilisation du véhicule au garage.

Carrefour Location vous dépanne avec souplesse :

Réservation simple et rapide en ligne ou en agence

en ligne ou en agence Large choix de véhicules (citadine, break, SUV, minibus...) pour répondre à tous vos besoins

(citadine, break, SUV, minibus...) Location à la journée, au week-end, à la semaine et jusqu'à 1 mois

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

jusqu'à 48h avant le départ Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans toutes les locations

💡 En cas d’immobilisation imprévue, louer un véhicule vous permet de maintenir vos déplacements professionnels, familiaux ou personnels sans stress.

Votre assurance prend-elle en charge la location d’un véhicule ?

Certaines assurances auto incluent un véhicule de remplacement dans leur contrat, en cas de panne ou d’accident.

Pensez à vérifier :

Vos garanties d’assistance 0 km

Le délai de carence avant mise à disposition

Le type de véhicule de remplacement proposé

📝 Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours louer à petit prix avec Carrefour Location.

Comment éviter une panne d’essence à l’avenir ?

Nos conseils :