Panne de voiture en vacances : que faire et comment continuer son séjour ?

Une panne de voiture en plein départ ou sur votre lieu de vacances peut rapidement transformer un moment de détente en source de stress. Pas de panique : il existe des réflexes simples à adopter, et des solutions de mobilité immédiates, comme la location de voiture, pour éviter que votre séjour ne tourne court.

Que faire en cas de panne pendant les vacances ?

Se mettre en sécurité

Allumez vos feux de détresse

Garez-vous sur le bas-côté ou sur une aire sécurisée

Enfilez un gilet jaune avant de sortir du véhicule

avant de sortir du véhicule Placez le triangle de signalisation à 30 mètres derrière le véhicule (hors autoroute)

Diagnostiquer le problème si possible

Une surchauffe moteur ? Attendez qu’il refroidisse.

? Attendez qu’il refroidisse. Une batterie à plat ? Vérifiez les connexions ou tentez un redémarrage avec des câbles.

? Vérifiez les connexions ou tentez un redémarrage avec des câbles. Une crevaison ? Si vous avez une roue de secours ou un kit anti-crevaison, utilisez-les.

⚠️ Si vous n’êtes pas sûr, mieux vaut attendre une assistance pour éviter d'aggraver la situation.

Qui appeler en cas de panne ?

Votre assurance auto

Elle peut inclure une assistance panne 24/7 et parfois une voiture de remplacement .

et parfois une . Consultez votre numéro d’assistance sur votre carte verte ou votre contrat.

L’assistance autoroute (si vous êtes sur voie rapide)

N’appelez pas directement un dépanneur

Utilisez une borne d’appel d’urgence ou appelez le 📞 112

ou appelez le L’assistance autoroutière désignera un dépanneur agréé

Comment gérer les réparations ?

Une fois le véhicule remorqué :

Un garagiste local établira un diagnostic et un devis

établira un et un L’assurance ou l’assistance décidera des modalités de prise en charge

Selon les cas, vous pourrez : Attendre la réparation sur place Repartir avec un véhicule de remplacement Être rapatrié



Et si vous louiez une voiture pour continuer vos vacances ?

En cas de panne immobilisante, la location d’une voiture est souvent la meilleure solution pour sauver vos vacances.

Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Agences proches de chez vous ou de votre lieu de vacances : plus de 850 agences partout en France

Véhicules récents et climatisés : parfaits pour les longs trajets estivaux

Voiture de 4 à 9 places

Réservation rapide en ligne ou en magasin

Location à la journée, au week-end, à la semaine ou encore au mois : sans engagement long terme

sans engagement long terme Annulation gratuite jusqu'à 48h avant la prise du véhicule

Assurance tous risques et 2nd conducteur inclus dans toutes les locations

Véhicules autorisés à rouler à l'étranger et sans frais supplémentaires

💡 Vous pouvez même louer une voiture différente de votre modèle habituel : plus spacieuse, plus économe, ou mieux équipée pour vos besoins en vacances.

Votre assurance prend-elle en charge une voiture de location ?

De nombreuses assurances proposent une option "véhicule de remplacement". Si vous y avez souscrit :

Vous pouvez obtenir une prise en charge totale ou partielle de la location

de la location Il vous suffira de transmettre les justificatifs du dépannage et de la location

Même sans cette garantie, la location à petit prix chez Carrefour Location peut rester la solution la plus économique pour ne pas gâcher votre séjour.

Les bons réflexes pour éviter une panne en vacances

Prévenir vaut mieux que guérir ! Avant le départ :