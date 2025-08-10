Week-end à Étretat : que faire, que voir et comment s’y rendre ?

Située sur la côte d’Albâtre, en Normandie, Étretat séduit par ses falaises spectaculaires, ses plages de galets et son atmosphère unique. Que vous veniez en amoureux ou en famille, cette station balnéaire offre un mélange parfait de nature, culture et détente.

Pourquoi choisir Étretat pour un week-end en amoureux ou en famille ?

Étretat est à la fois romantique et vivifiante. Ses falaises de craie aux formes étonnantes — l’Aiguille creuse, la Porte d’Aval ou encore la Falaise d’Amont — composent un décor naturel grandiose.



En amoureux, on s’offre une parenthèse hors du temps au coucher du soleil ou lors d’un dîner face à la mer.

En famille, on explore la nature, on s’initie aux activités nautiques et on découvre l’histoire fascinante de la ville.

Quelles sont les activités incontournables à Étretat ?

Admirer les falaises et le littoral

Impossible de passer à côté des falaises qui ont fait la renommée mondiale d’Étretat. On les admire depuis la plage ou en empruntant le GR® 21, classé parmi les plus beaux sentiers de randonnée.

Explorer les Jardins d’Étretat

Perchés sur la falaise d’Amont, ces jardins allient art paysager et sculptures contemporaines, avec une vue imprenable sur l’Aiguille creuse. C’est une visite à la fois poétique et impressionnante.

Découvrir Étretat depuis la mer

En paddle, kayak ou lors d’une sortie en bateau, la vue sur les falaises depuis l’eau est tout simplement magique. Le club local Voiles et Galets propose aussi des stages nautiques pour les enfants dès 4 ans.

Plonger dans l’univers d’Arsène Lupin

Fans de littérature ou de la série Netflix, ne manquez pas le Clos Lupin, maison-musée dédiée au gentleman cambrioleur inventé par Maurice Leblanc.

Partir à vélo sur la Vélomaritime

L’itinéraire EuroVelo 4 traverse Étretat et longe la côte jusqu’à Fécamp. Une balade idéale pour ceux qui aiment voyager doucement, au rythme des paysages.

Que faire à Étretat avec des enfants ?

Balade nature avec un guide : observer la faune, la flore et les marées.

: observer la faune, la flore et les marées. Stages découverte en bord de mer : cerfs-volants, pêche à pied, voile.

: cerfs-volants, pêche à pied, voile. Chasse au trésor sur les traces d’Arsène Lupin.

sur les traces d’Arsène Lupin. Baignade surveillée et plongeoir pour les plus téméraires.

Où dormir à Étretat ?

Pour un week-end romantique : Le Donjon – Domaine Saint Clair, avec vue mer et spa, ou le Dormy House, face aux falaises.

: Le Donjon – Domaine Saint Clair, avec vue mer et spa, ou le Dormy House, face aux falaises. Pour un séjour en famille : L’Étoile de Mer, gîte labellisé Famille Plus, ou Le Rétro, au style vintage et équipé d’une salle de jeux.

Où manger à Étretat ?

Pour un dîner romantique : Restaurant du Donjon, vue mer et cuisine raffinée.

: Restaurant du Donjon, vue mer et cuisine raffinée. Pour un repas convivial : La Crêperie Lann Bihoué (label Famille Plus) ou Le Romain d’Étretat pour un mélange italo-normand.

: La Crêperie Lann Bihoué (label Famille Plus) ou Le Romain d’Étretat pour un mélange italo-normand. Pour les fruits de mer : Le Rayon Vert ou L’Oyster Club.

Comment se déplacer à Étretat ?

Étretat est une petite ville où tout se fait à pied. Il est aussi possible de louer des vélos électriques ou d’emprunter la ligne de car Nomad 509 pour explorer les alentours.

Pour ceux qui viennent en voiture, un parking gratuit est disponible route de Criquetot-l’Esneval (La Guezane), avec un accès piéton vers le centre. D'autres parkings payants sont disponibles à d'autres endroits de la ville.

Comment venir à Étretat ?

En voiture : depuis Paris, 2h30 environ. La solution la plus rapide, confortable et flexible pour explorer aussi les environs comme Fécamp ou Honfleur.

: depuis Paris, 2h30 environ. La solution la plus rapide, confortable et flexible pour explorer aussi les environs comme Fécamp ou Honfleur. En train + car : depuis Paris, trajet d’environ 2h50 via Bréauté-Beuzeville, puis car Nomad.

: depuis Paris, trajet d’environ 2h50 via Bréauté-Beuzeville, puis car Nomad. En vélo : via la Vélomaritime, pour une arrivée sportive et panoramique.

si vous n'avez pas de voiture ou souhaitez voyager confortablement, louez un véhicule. Vous pourrez ainsi organiser votre week-end en toute liberté, transporter vos affaires facilement et accéder aux plus beaux points de vue autour d'Étretat, même ceux éloignés du centre.