Week-end à Lille : que voir, que faire et où se balader en 2 jours

Vous prévoyez un week-end à Lille et vous cherchez un guide complet pour ne rien manquer ? Entre patrimoine historique, quartiers pittoresques, musées, marchés et gastronomie, la capitale des Flandres est idéale pour une escapade de 2 jours. Voici notre itinéraire optimisé pour profiter pleinement de votre séjour.

Pourquoi visiter Lille le temps d’un week-end ?

Lille séduit par son architecture flamande colorée, sa richesse culturelle et l’accueil chaleureux de ses habitants. En 48h, vous pouvez explorer ses monuments emblématiques, flâner dans ses quartiers historiques et savourer ses spécialités locales. Sa situation géographique en fait aussi une destination parfaite pour un court séjour, que vous veniez en train, en covoiturage ou en voiture.

Que voir absolument à Lille en 2 jours ?

1. La Grand-Place et la Vieille Bourse : le cœur battant de la ville

La Grand-Place (place du Général de Gaulle) est le point de départ idéal. Entourée de façades historiques, elle abrite la colonne de la Déesse et, à deux pas, la Vieille Bourse, un joyau architectural du XVIIe siècle où se côtoient bouquinistes et joueurs d’échecs.

2. Le Vieux-Lille : charme et authenticité

Avec ses rues pavées, ses maisons de briques et ses petites places, le Vieux-Lille est un véritable voyage dans le temps. Ne manquez pas la place aux Oignons, la cathédrale Notre-Dame de la Treille et les ruelles commerçantes comme la rue de la Monnaie.

3. Le Beffroi de l’Hôtel de Ville : vue panoramique à 104 mètres

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le beffroi de Lille offre une vue imprenable sur la ville et, par temps clair, jusqu’aux monts de Flandre. Accessible à pied ou en ascenseur.

4. Le Palais des Beaux-Arts : un musée de référence

Deuxième plus grand musée de France après le Louvre, il présente des œuvres majeures de Rubens, Goya, Delacroix, Rodin et bien d’autres.

Quelles balades faire à Lille ?

Flâner le long de la Deûle et dans le parc de la Citadelle

Parfait pour prendre l’air, ce vaste espace vert imaginé par Vauban abrite des fortifications, un zoo gratuit et des chemins ombragés pour marcher ou courir.

Se promener au marché de Wazemmes

Le dimanche matin, le marché de Wazemmes vibre au rythme des vendeurs et musiciens. On y trouve produits locaux, vêtements, épices et gourmandises.

Quelles spécialités culinaires déguster lors d’un week-end à Lille ?

Impossible de repartir sans avoir goûté à :

Le welsh : pain, jambon, moutarde, cheddar fondu… et frites.

: pain, jambon, moutarde, cheddar fondu… et frites. La carbonnade flamande : bœuf mijoté à la bière brune.

: bœuf mijoté à la bière brune. Les gaufres Meert : fines et fourrées à la vanille de Madagascar.

: fines et fourrées à la vanille de Madagascar. Les Merveilleux : meringues légères enrobées de crème fouettée.

Quels lieux culturels visiter en complément ?

Si vous avez plus de temps, pensez à découvrir :

L’Hospice Comtesse : musée retraçant l’histoire flamande.

: musée retraçant l’histoire flamande. La Piscine de Roubaix : musée d’art et d’industrie dans une ancienne piscine Art déco.

: musée d’art et d’industrie dans une ancienne piscine Art déco. La Villa Cavrois : chef-d’œuvre architectural de Robert Mallet-Stevens.

Comment venir à Lille pour un week-end ?

Lille est accessible en train depuis de nombreuses villes françaises, mais aussi en voiture pour plus de flexibilité.

Exemple d’itinéraire pour un week-end à Lille

Jour 1 :

Matin : Grand-Place, Vieille Bourse, Palais Rihour.

Après-midi : Vieux-Lille, cathédrale Notre-Dame de la Treille, pause gourmande chez Meert.

Soir : dîner dans un estaminet (welsh, carbonnade).

Jour 2 :

Matin : beffroi, marché de Wazemmes.

Après-midi : balade à la Citadelle, musée ou shopping rue de Béthune.

Goûter : Merveilleux de Fred avant le départ.

Où séjourner à Lille ?

Envie de voir un spectacle ou un concert à Lille ?

Week-end à Lille, ce qu'il faut retenir ?

En 48h, Lille offre un concentré d’histoire, de culture et de plaisirs gourmands. Sa taille humaine permet de tout faire à pied, tout en gardant la possibilité d’élargir vos visites grâce à une voiture de location. Que vous soyez amateur d’art, passionné d’histoire ou simple flâneur, la capitale des Flandres saura vous séduire.