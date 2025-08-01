Contrôle technique : comment payer moins cher ?

Le contrôle technique est obligatoire pour tous les véhicules particuliers de plus de 4 ans, tous les deux ans. Mais son tarif peut varier considérablement selon les centres et les régions.

Heureusement, il existe des astuces simples pour réduire la facture, et une solution efficace pour continuer à rouler en cas d'immobilisation : la location de voiture temporaire.

Combien coûte un contrôle technique en 2025 ?

Le prix moyen d’un contrôle technique en France oscille entre 65 € et 90 €, selon :

Le type de véhicule (diesel, essence, électrique…)

Le centre agréé (indépendant, enseigne nationale…)

La région

💬 Bon à savoir : les centres ne sont pas autorisés à fixer un tarif minimum, donc la concurrence joue à plein.

6 astuces pour payer votre contrôle technique moins cher

Comparez les prix en ligne

Des plateformes comme Simplauto, Autosphere, ContrôleTechniqueGratuit.com ou encore CT-Malin permettent de :

Comparer les tarifs de centaines de centres

Réserver en ligne avec des réductions jusqu’à -50 %

Lire les avis clients

Réservez à l’avance

En anticipant, vous bénéficiez :

D’un choix de créneaux plus large

De promotions de réservation anticipée dans certains centres

Ciblez les heures creuses

Comme dans l’hôtellerie ou l’aviation, certains centres proposent des tarifs réduits le midi, en semaine ou en fin de journée.

Optez pour les centres sans réparation

Certains centres indépendants ne proposent pas de services de réparation : ils sont souvent plus objectifs et moins chers.

Surveillez les offres des enseignes auto

Feu Vert, Norauto, Midas... proposent régulièrement :

Des bons de réduction

Des forfaits tout compris à prix cassé

Des promotions pour les clients fidèles

Profitez des offres fidélité ou parrainage

Si vous êtes un client régulier ou si vous recommandez un proche, certaines enseignes offrent des remises immédiates ou des contrôles à moitié prix.

Que faire en cas de contre-visite ou d’immobilisation ?

Si votre véhicule ne passe pas le contrôle, vous avez un délai de 2 mois pour effectuer les réparations et repasser la visite.

Mais si votre voiture est immobilisée (défaut critique) ou reste au garage, comment continuer à vous déplacer ?

La location temporaire : la solution simple et rapide

Avec Carrefour Location, gardez votre mobilité

Vous pouvez louer une voiture :

à la journée, à la semaine ou même au mois

Sans abonnement ni engagement

➡️ Idéal pour aller au travail, à un rendez-vous, ou continuer son quotidien pendant les réparations.

Des véhicules pour tous les besoins

Petite citadine

SUV

Berline compacte

Véhicule utilitaire

Et si vous êtes en attente de pièce ou d’un diagnostic, vous pouvez prolonger la location facilement en contactant votre agence.

👉 Voir les véhicules disponibles dans votre agence Carrefour Location