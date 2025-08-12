Tout savoir sur le péage en flux libre en France : fonctionnement, autoroutes concernées et paiement

Le péage en flux libre — aussi appelé free flow ou péage sans barrières — transforme la façon dont on circule sur les autoroutes françaises. Plus besoin de ralentir ou de s’arrêter : des portiques équipés de caméras et de capteurs détectent votre passage et enregistrent automatiquement votre plaque d’immatriculation. Voici un guide complet pour comprendre ce système, éviter les amendes et voyager plus sereinement.

Qu’est-ce que le péage en flux libre et comment fonctionne-t-il ?

Le péage en flux libre repose sur la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation. Lors du passage sous un portique :

Les caméras capturent votre plaque. Les capteurs identifient votre type de véhicule. Le montant du trajet est calculé. Vous payez soit automatiquement (via un abonnement télépéage), soit dans un délai imparti.

Cette technologie, encouragée par la loi d’orientation des mobilités de 2019, vise à fluidifier le trafic, réduire la pollution et améliorer la sécurité sur les routes.

Quelles sont les autoroutes en péage flux libre en France ?

Plusieurs tronçons sont déjà passés au free flow, et d’autres sont en préparation.

Parmi les sections existantes :

A4 : certaines sections en Moselle.

: certaines sections en Moselle. A10 et A837 : sections gérées par Vinci.

: sections gérées par Vinci. A13 et A14 : Paris-Normandie, avec suppression de 14 barrières.

: Paris-Normandie, avec suppression de 14 barrières. A79 : entre Sazeret et Digoin.

Projets à venir : A69 (Toulouse–Castres), A40 (Mâcon–Bellegarde).

Comment reconnaître une section de péage en flux libre ?

La signalisation est spécifique et facile à repérer :

Panneau annonciateur à 2 300 m : fond bleu avec pictogramme de véhicule.

: fond bleu avec pictogramme de véhicule. Panneau à l’entrée : précise que la section est en flux libre.

: précise que la section est en flux libre. Panneaux informatifs : rappellent le délai et les méthodes de paiement.

Quelles sont les options pour payer un péage en flux libre ?

1. Paiement automatique avec un badge de télépéage

Le badge télépéage (comme Fulli ou Ulys) est la solution la plus pratique : le montant est débité directement, sans action de votre part : le badge doit être juste correctement positionnée. Un bip sonore retentira de la même façon que lors d'un passage à un péage.

2. Paiement en ligne

Chaque concessionnaire possède un site dédié :

A4, A13, A14 → SANEF

A79 → Aliae

A10, A837 → Vinci (Ulys)

3. Paiement sur place

Bornes de paiement (A79)

Buralistes et maisons de presse agréés Nirio (plus de 5 000 points en France)

4. Paiement anticipé

Vous pouvez préparer votre voyage en enregistrant votre plaque et en payant avant de circuler.

Que se passe-t-il si j’oublie de payer ?

Vous disposez de 72 heures pour régulariser la situation. Passé ce délai :

Moins de 15 jours : pénalité réduite à 10 € + montant du péage.

+ montant du péage. Plus de 15 jours : pénalité de 90 € .

. Après 2 mois : amende majorée à 375 € .

. Cas extrêmes (plus de 5 amendes majorées en 12 mois) : jusqu’à 7 500 €.

Pourquoi la France adopte-t-elle le péage en flux libre ?

1. Fluidité et gain de temps

Fini les files aux barrières : vous maintenez votre vitesse et réduisez la durée du trajet.

2. Réduction de la pollution

Moins d’arrêts = moins d’émissions de CO₂.

3. Plus de sécurité

La suppression des zones de freinage réduit les risques d’accidents.

Astuce Carrefour Location

Si vous partez sur un long trajet ou déménagez, pensez à la location de voiture ou d’utilitaire chez Carrefour Location. Vous pouvez choisir un véhicule adapté à vos besoins, profiter de tarifs compétitifs et partir l’esprit tranquille, que ce soit pour un aller simple ou un aller-retour sur autoroute.

Et avec le péage en flux libre, vos déplacements seront encore plus fluides !

Questions fréquentes sur le péage flux libre

Le prix est-il différent du péage classique ?

Non, il est identique.

Puis-je payer en espèces ?

Oui, via les buralistes et maisons de presse agréé (sauf pour certaines sections Vinci).

Que faire si je reçois un avis de paiement erroné ?

Vous avez 60 jours pour contester sur le site du concessionnaire.