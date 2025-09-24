Peut-on rouler avec une roue de secours ? Vitesse, distance, risques et solutions

Un pneu crevé fait partie des imprévus redoutés par tout conducteur. Dans ce cas, la roue de secours apparaît comme une solution temporaire, mais beaucoup se demandent : peut-on vraiment rouler avec une roue de secours, combien de kilomètres parcourir, et à quelle vitesse ?

Ce guide complet répond à toutes vos questions : durée d’utilisation, limites de vitesse, pression à respecter, différences entre roue galette et roue classique, alternatives possibles… et surtout, que faire si votre véhicule reste immobilisé.

Qu’est-ce qu’une roue de secours et quand l’utiliser ?

Une roue de secours est un pneumatique de remplacement destiné à dépanner un conducteur en cas de crevaison. Elle n’a qu’un objectif : permettre de reprendre la route temporairement, afin de rejoindre un garage ou un centre de réparation.

On distingue deux grands types de roues de secours :

La roue complète (ou classique) : identique aux pneus montés sur votre voiture, elle offre de meilleures performances et peut supporter une conduite à vitesse normale, pour plusieurs dizaines de kilomètres.

: identique aux pneus montés sur votre voiture, elle offre de meilleures performances et peut supporter une conduite à vitesse normale, pour plusieurs dizaines de kilomètres. La roue galette (compacte) : plus fine et légère, elle prend peu de place dans le coffre. Mais ses capacités sont limitées : elle impose une vitesse réduite (80 km/h max) et une distance restreinte (souvent < 100 km).

Roue de secours : est-ce obligatoire ?

Contrairement à une idée reçue, la loi française n’impose pas la présence d’une roue de secours. Le Code de la route exige uniquement que vos pneus ne présentent pas de défauts majeurs (déchirures profondes, usure anormale).

Cependant, en cas de crevaison sans solution de secours, vous risquez :

une immobilisation du véhicule,

un remorquage coûteux (non toujours couvert par l’assurance),

une amende pouvant aller jusqu’à 750 € si vous continuez à rouler avec un pneu endommagé.

Ainsi, même si elle n’est pas obligatoire, la roue de secours reste fortement recommandée.

Combien de kilomètres peut-on rouler avec une roue de secours ?

La distance possible dépend du type de roue utilisée :

Roue de secours complète : peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres (souvent 300 à 500 km), puisqu’elle est équivalente aux pneus habituels. Toutefois, il reste conseillé de la faire vérifier rapidement par un professionnel.

: peut parcourir (souvent 300 à 500 km), puisqu’elle est équivalente aux pneus habituels. Toutefois, il reste conseillé de la faire vérifier rapidement par un professionnel. Roue galette : limitée à 80-100 km maximum. Certains constructeurs conseillent même de ne pas dépasser 50 km pour limiter les risques.

À retenir : la galette est une roue de dépannage, pas une solution de remplacement durable.

À quelle vitesse peut-on rouler avec une roue de secours ?

Là encore, tout dépend du type de roue :

Roue classique : permet de rouler normalement, jusqu’à 130 km/h si la pression est correcte.

: permet de rouler normalement, jusqu’à 130 km/h si la pression est correcte. Roue galette : vitesse limitée à 80 km/h, et parfois moins (65-70 km/h recommandés par temps de pluie).

Attention : dépasser cette vitesse peut entraîner un éclatement du pneu, une perte de tenue de route et une usure prématurée des autres pneumatiques.

Roue de secours et pression : quelle est la bonne valeur ?

La roue de secours doit être régulièrement vérifiée, même si vous ne l’utilisez jamais.

Pression recommandée : indiquée sur l’étiquette de votre véhicule (souvent dans la portière ou le manuel).

: indiquée sur l’étiquette de votre véhicule (souvent dans la portière ou le manuel). Galette : la pression doit être supérieure à celle des pneus classiques (souvent autour de 4,2 bars).

: la pression doit être (souvent autour de 4,2 bars). Roue complète : même pression que les autres pneus.

Un pneu de secours sous-gonflé est inutilisable le jour où vous en avez besoin.

Peut-on rouler longtemps avec une roue de secours ?

Cas de la roue classique

Oui, vous pouvez rouler normalement, mais seulement en dépannage. Si la roue est ancienne ou peu utilisée, son caoutchouc peut être fragilisé.

Cas de la galette

Non, la durée est très limitée. Il faut considérer la galette comme une roue “pour rejoindre le garage le plus proche”.

Peut-on rouler avec une roue de secours de taille différente ?

Certaines roues de secours, notamment les galettes, sont volontairement plus petites. Cela n’est pas dangereux si vous respectez les règles :

Limiter la vitesse (80 km/h).

Éviter les longs trajets.

Vérifier la pression.

En revanche, il est interdit de rouler durablement avec une roue de secours de dimensions incompatibles avec les autres pneus.

Que faire si vous avez un pneu crevé sans roue de secours ?

Tous les véhicules modernes ne disposent plus de roue de secours. Certaines marques préfèrent fournir :

Un kit anti-crevaison : composé d’un compresseur et d’un gel colmatant, il permet de combler temporairement une petite perforation.

: composé d’un compresseur et d’un gel colmatant, il permet de combler temporairement une petite perforation. Une bombe anti-crevaison : solution rapide mais limitée, déconseillée sur autoroute.

: solution rapide mais limitée, déconseillée sur autoroute. Des pneus Runflat : capables de rouler 80 km après une crevaison, mais à vitesse réduite.

Quelles précautions prendre en roulant avec une roue de secours ?

Réduire la vitesse (surtout avec une galette).

(surtout avec une galette). Éviter les longues distances .

. Limiter les charges lourdes dans le véhicule.

dans le véhicule. Redoubler de vigilance par mauvais temps.

par mauvais temps. Éviter les manœuvres brutales (freinages secs, virages serrés).

Comment changer sa roue de secours en toute sécurité ?

Garez-vous sur un terrain plat et sécurisez la voiture (frein à main, gilet, triangle). Desserrez les écrous de la roue endommagée. Placez le cric et soulevez la voiture. Retirez la roue crevée et installez la roue de secours. Vissez les écrous à la main puis serrez avec la clé. Vérifiez la pression avant de reprendre la route.

Alternatives à la roue de secours

Kit anti-crevaison : efficace mais limité.

: efficace mais limité. Pneus Runflat : pratiques mais plus chers.

: pratiques mais plus chers. Location temporaire de véhicule : solution idéale si la réparation prend du temps.

FAQ – Rouler avec une roue de secours

Peut-on rouler avec une roue de secours sur autoroute ?

Oui, mais uniquement avec une roue classique. Avec une galette, il est fortement déconseillé d’emprunter l’autoroute.

Roue galette : combien de kilomètres maximum ?

Généralement 80 à 100 km, à vitesse réduite.

Peut-on garder une roue galette longtemps dans le coffre ?

Oui, mais il faut vérifier sa pression régulièrement, au moins une fois par an.

Est-ce dangereux de rouler avec une roue de secours différente ?

Oui, si les dimensions diffèrent trop. Une galette est prévue pour dépanner, mais pas pour remplacer durablement vos pneus.

Rouler avec une roue de secours : un dépannage temporaire à ne pas négliger

Rouler avec une roue de secours est possible, mais dans des conditions strictes : vitesse limitée, distance réduite et vigilance accrue. La roue classique offre plus de liberté, tandis que la galette doit rester une solution de courte durée.

En cas de crevaison, la priorité reste d’aller rapidement chez un professionnel pour réparer ou remplacer le pneu. Et si votre voiture doit rester au garage, vous pouvez compter sur Carrefour Location pour continuer vos déplacements en toute sérénité avec une voiture de location.

Découvrez l'agence la plus proche.