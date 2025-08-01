Pneu crevé d'une voiture : que faire en cas de crevaison ?

Crevaison : réagir immédiatement et en toute sécurité

Dès que vous soupçonnez une crevaison (bruit inhabituel, vibration, perte de pression), adoptez les bons réflexes :

Ralentissez doucement et ne freinez pas brusquement

et Allumez vos feux de détresse

Garez-vous sur une zone sécurisée , loin de la circulation

, loin de la circulation Enfilez votre gilet réfléchissant

Placez un triangle de signalisation à environ 30 mètres à l’arrière du véhicule

⚠️ Ne tentez jamais de réparer ou de changer un pneu sur la voie de circulation ou l’accotement d’une autoroute. Dans ce cas, appelez l’assistance via une borne d’appel d’urgence ou par téléphone.

Évaluer la situation : peut-on réparer le pneu ou faut-il remplacer ?

Une fois à l’arrêt en sécurité :

Observez le pneu : est-il totalement à plat, déchiré ou juste dégonflé ?

Avez-vous un kit de réparation, une bombe anti-crevaison ou une roue de secours dans le véhicule ?

dans le véhicule ? Êtes-vous en mesure de changer la roue vous-même ou devez-vous faire appel à une assistance ?

💡 Si vous roulez dans un véhicule Carrefour Location, vous pouvez contacter le numéro d'assistance joignable 24/24.

Comment changer une roue étape par étape

Si vous êtes en sécurité et équipé :

Serrez le frein à main et enclenchez une vitesse (ou P pour les automatiques) Placez le cric sous le point prévu (voir le manuel) Desserrez légèrement les écrous avant de lever la voiture Levez le véhicule pour que le pneu ne touche plus le sol Retirez les écrous puis le pneu crevé Installez la roue de secours, resserrez les écrous en croix Redescendez le cric et resserrez fermement à nouveau

🚗 Roulez ensuite à vitesse réduite, et faites contrôler ou remplacer le pneu au plus vite.

Vous n’avez pas de roue de secours ? Faites appel à une assistance

Si vous ne pouvez pas réparer sur place, plusieurs solutions s’offrent à vous :

Service d’assistance de votre assurance

Garages ou dépanneurs locaux via votre smartphone

🚙 En cas de crevaison irréparable ou si vous devez laisser votre véhicule immobilisé, une voiture de remplacement peut être nécessaire.

Besoin urgent d’un véhicule ? Louez temporairement avec Carrefour Location

Une crevaison peut vous immobiliser plusieurs heures, voire plusieurs jours si le pneu est irréparable ou si votre véhicule doit passer en atelier.

Dans ce cas, Carrefour Location vous permet de louer un véhicule de remplacement rapidement, pour continuer vos déplacements sans stress.

Avantages de la location temporaire :

Durée flexible : d'une journée à un mois

: d'une journée à un mois Agences partout en France , y compris près de chez vous

, y compris près de chez vous Véhicules récents et disponibles rapidement

Tarifs accessibles et paiement sécurisé

Carrefour Location est la solution idéale pour continuer vos trajets professionnels, vos vacances ou votre quotidien pendant l’immobilisation de votre voiture personnelle. Réservez un véhicule en urgence avec Carrefour Location.