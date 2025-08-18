Premier emménagement : liste complète des indispensables pour s’équiper

Quels achats prévoir pour un premier emménagement ?

Emménager dans son premier logement, que ce soit un studio, un appartement ou une maison, demande une bonne préparation.

La check-list d’un premier emménagement inclut :

des meubles de base pour chaque pièce,

des ustensiles de cuisine,

du linge de maison,

des appareils électroménagers,

des produits ménagers,

et les incontournables du quotidien.

En anticipant ces achats, vous éviterez les mauvaises surprises et gagnerez du temps pour profiter de votre nouveau chez-vous.

Comment équiper la cuisine lors d’un premier déménagement ?

La cuisine est la pièce la plus sollicitée dès le premier jour.

Voici les indispensables à acheter pour un premier emménagement, en quelque sorte un kit cuisine pour premier appartement :

assiettes, bols, couverts et verres,

casseroles, poêles et plats pour le four,

planche à découper, passoire, saladier,

cafetière, bouilloire, grille-pain,

boîtes de conservation, torchons et éponges.

Quels meubles et accessoires pour le salon et la pièce de vie ?

Le salon est le cœur de la convivialité. Pour s’installer confortablement, prévoyez :

un canapé ou un fauteuil,

une table basse,

une table à manger et des chaises si l’espace le permet,

un meuble TV et une lampe d’appoint,

des coussins, plaids, tapis et rideaux pour une ambiance chaleureuse.

Comment préparer sa chambre pour une première installation ?

La chambre doit être prête dès la première nuit. Les indispensables sont :

un lit avec sommier et matelas,

oreillers, couette, draps et housses de rechange,

une armoire ou penderie avec cintres,

une table de chevet et une lampe.

Astuce pratique : notez les dimensions de votre literie pour acheter du linge parfaitement adapté.

Quels équipements prévoir pour la salle de bain et les toilettes ?

Pour un confort immédiat, pensez à :

serviettes et draps de bain,

tapis de douche, rideau de douche,

brosse WC, dérouleur de papier toilette,

produits de toilette (savon, shampoing, dentifrice, déodorant),

trousse de premiers secours avec pansements, désinfectant et crème apaisante.

Quels sont les indispensables pour l’entretien de la maison ?

Un premier emménagement implique aussi de s’équiper pour le ménage.

À prévoir :

balai, aspirateur, serpillère, seau et chiffon,

produits ménagers (nettoyant sol, produit vaisselle, lessive, spray dégraissant, vinaigre blanc),

sacs poubelles, éponges, gants,

table et fer à repasser, étendoir à linge, multiprises et ampoules.

Quelle liste de courses alimentaires pour un premier emménagement ?

Les premiers jours, la cuisine n’est pas encore totalement organisée. Pensez à acheter dès votre installation :

les basiques (huile, sel, poivre, pâtes, riz, farine, sucre),

du petit-déjeuner (café, thé, lait, céréales),

des conserves et surgelés pratiques,

de l’eau, des jus et quelques en-cas réconfortants.

Quels appareils électroménagers acheter en priorité ?

Selon votre budget, équipez-vous au minimum de :

un réfrigérateur,

un micro-ondes,

une machine à laver,

une bouilloire ou cafetière.

Progressivement, vous pourrez compléter avec un four, un aspirateur performant ou un lave-vaisselle.

Comment transporter facilement ses achats volumineux ?

Lors d’un premier emménagement, il est fréquent d’acheter un matelas, un lit, un canapé ou des meubles encombrants.

Astuce : pour éviter les allers-retours compliqués, vous pouvez louer un utilitaire directement depuis votre magasin Carrefour. Pratique pour transporter vos nouveaux meubles ou électroménagers à petit prix.

Quelles démarches administratives lors d’un premier emménagement ?

Ne négligez pas les formalités :

transfert ou résiliation de l’assurance habitation,

souscription à un fournisseur d’énergie,

ouverture d’un abonnement Internet,

changement d’adresse auprès de la banque, des impôts, de la CAF, etc.,

mise à jour de la carte grise dans le mois qui suit.

Combien coûte un premier emménagement ?

Le budget varie selon l’équipement initial, mais comptez en moyenne :

2 000 € pour le mobilier de base ,

, 500 à 2 000 € pour l’électroménager ,

, 1 000 € pour le linge de maison et la vaisselle ,

, 100 à 500 € pour la décoration et les accessoires.

Pour réduire les frais, réutilisez un maximum d’objets déjà en votre possession et priorisez les achats essentiels.

Bien s'équiper pour son premier emménagement : ce qu'il faut retenir

Procédez pièce par pièce pour dresser votre liste d’achats.

pour dresser votre liste d’achats. N’oubliez ni les produits ménagers, ni les petites fournitures pratiques (piles, multiprises, ampoules).

Pensez à la location d’un utilitaire Carrefour Location pour vos gros achats.

pour vos gros achats. Faites vos démarches administratives sans tarder.

Avec une bonne organisation, votre premier emménagement sera plus simple, moins stressant et surtout beaucoup plus agréable.