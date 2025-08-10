Déménagement en maison de retraite : le guide complet pour réussir cette étape sereinement

Passer d’un domicile personnel à une maison de retraite, un Ehpad ou une résidence seniors est une étape importante dans la vie d’une personne âgée. Entre la préparation logistique, l’aspect émotionnel et les démarches administratives, un déménagement bien organisé est la clé pour vivre cette transition en douceur. Voici le guide complet pour anticiper, planifier et réussir ce changement de vie.

Comment choisir la maison de retraite qui vous correspond le mieux ?

Avant toute chose, il est essentiel de visiter plusieurs établissements pour comparer :

Le coût et les services inclus : restauration, animations, soins médicaux…

: restauration, animations, soins médicaux… L’accessibilité et la localisation : rester proche de son entourage ou se rapprocher de ses proches éloignés

: rester proche de son entourage ou se rapprocher de ses proches éloignés L’organisation interne : présence de personnel la nuit, gestion des urgences, ambiance générale

: présence de personnel la nuit, gestion des urgences, ambiance générale Les horaires de visite

L’accueil des animaux

💡 Astuces : Préparez une liste de vos priorités (budget, services, localisation) pour faciliter la comparaison et éviter les mauvaises surprises.

Quelles aides financières existent pour un déménagement en maison de retraite ?

Plusieurs dispositifs peuvent réduire les frais liés à votre installation :

L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) , pour les personnes ayant de faibles revenus

, pour les personnes ayant de faibles revenus L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) , qui peut inclure un soutien au déménagement

, qui peut inclure un soutien au déménagement Les aides des caisses de retraite

Les aides des mutuelles et assurances

Pour en bénéficier, contactez votre mairie, le conseil départemental ou votre caisse de retraite afin d’obtenir la liste complète des documents à fournir.

Comment bien préparer vos affaires avant le départ ?

Les chambres en maison de retraite ou en résidence seniors sont souvent déjà meublées. Il faudra donc :

Faire un grand tri : garder l’essentiel, donner ou vendre le reste

: garder l’essentiel, donner ou vendre le reste Préparer des cartons étiquetés par pièce et contenu

par pièce et contenu Protéger soigneusement les objets fragiles

Prévoir un stockage temporaire si tout ne peut pas être emporté

💡 Astuce : la location d’un petit utilitaire ou d’un camion de déménagement est idéale pour transporter vos affaires en une seule fois, surtout si des meubles sont à déplacer. Carrefour Location propose des véhicules adaptés à toutes les tailles de déménagement, disponibles partout en France.

Quelles démarches administratives faut-il anticiper ?

Pensez à :

Informer la caisse de retraite, la Sécurité sociale, la mutuelle, la banque…

Résilier ou transférer vos contrats (électricité, gaz, internet, assurances)

Mettre à jour vos documents officiels

Organiser le transfert de courrier auprès de La Poste

Une check-list des démarches à effectuer vous évitera les oublis de dernière minute.

Comment limiter le stress lié au déménagement ?

Un déménagement est souvent source d’anxiété, surtout lorsqu’il marque un grand changement de mode de vie. Pour mieux vivre cette étape :

Impliquez la personne concernée dans les décisions

Demandez le soutien de la famille et des amis

Planifiez chaque étape pour éviter les imprévus

Personnalisez la nouvelle chambre avec des objets familiers, photos et souvenirs

Quel rôle joue l’entourage dans la réussite de cette transition ?

Le soutien des proches est déterminant :

Écoute et dialogue pour comprendre les besoins

pour comprendre les besoins Aide pratique pour le tri, l’emballage et le transport

pour le tri, l’emballage et le transport Soutien moral pour accompagner la personne dans cette nouvelle étape

pour accompagner la personne dans cette nouvelle étape Maintien du lien après l’installation pour éviter l’isolement

après l’installation pour éviter l’isolement Communiquer les habitudes de vie aux soignants : pour tenter de garder au maximum ses habitudes et ses préférences afin de vivre la maison de retraite comme un véritable prolongement de son foyer

Pourquoi envisager la location d’un camion chez Carrefour Location pour ce type de déménagement ?

Pour un déménagement vers une maison de retraite, un utilitaire adapté permet de transporter meubles et cartons en toute sécurité. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez :

D’un large choix de véhicules, du petit fourgon au camion 20 m³

De tarifs compétitifs et transparents

D'agences de location partout en France

De réservations simples et rapides, même à la dernière minute

Cette solution est idéale pour un déménagement en toute autonomie ou avec l’aide de proches, tout en maîtrisant son budget.

En résumé : anticiper le déménagement, trier ses affaires, connaître les aides financières, impliquer l’entourage et choisir les bons outils de transport sont les clés d’une transition réussie vers une maison de retraite. En suivant ces étapes, cette nouvelle phase de vie pourra être vécue avec sérénité et optimisme.