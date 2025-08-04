Comment protéger sa voiture de la chaleur et du soleil ?

L’été et les fortes chaleurs ne ménagent ni les conducteurs… ni les voitures. Le soleil peut en effet altérer l’intérieur comme l’extérieur de votre véhicule, mais aussi compromettre le confort de conduite. Peinture qui ternit, plastiques qui craquent, batterie qui fatigue : les dégâts sont parfois insidieux mais bien réels.

Voici 5 conseils pratiques pour éviter que votre voiture ne souffre trop des fortes températures. Et si votre véhicule est déjà endommagé ou inutilisable, pensez à la location temporaire avec Carrefour Location pour continuer à rouler l’esprit tranquille.

Pourquoi faut-il protéger sa voiture du soleil ?

Le soleil agit comme un ennemi invisible pour votre véhicule. En période de canicule ou de stationnement prolongé en plein soleil, plusieurs composants peuvent être impactés :

Peinture et vernis qui se ternissent

qui se ternissent Plastiques intérieurs qui se déforment ou se fissurent

qui se déforment ou se fissurent Volant et tableau de bord qui surchauffent

qui surchauffent Électronique et batterie mis à rude épreuve

mis à rude épreuve Pression des pneus qui augmente dangereusement

Un véhicule mal protégé peut donc vieillir prématurément, perdre de sa valeur… et devenir inconfortable, voire dangereux à conduire.

Conseil n°1 : protégez les surfaces exposées avec des accessoires adaptés

Pare-soleil et housses : vos meilleurs alliés

Le pare-soleil de pare-brise reste le réflexe le plus simple et efficace. Il permet de réduire la température intérieure et de protéger les équipements du tableau de bord contre les UV.

Vous pouvez aussi utiliser :

Des housses de sièges (notamment si vos sièges sont en cuir)

(notamment si vos sièges sont en cuir) Une bâche de protection extérieure pour couvrir l'ensemble du véhicule

pour couvrir l'ensemble du véhicule Des stores pour vitres arrière pour les passagers ou enfants

💡 Astuce : privilégiez les pare-soleil réfléchissants, plus efficaces que les modèles opaques.

Conseil n°2 : lavez et cirez régulièrement votre voiture

Un entretien extérieur contre les effets du soleil

La chaleur associée aux rayons UV accélère l’usure des peintures. Pour limiter les dégâts :

Lavez régulièrement votre voiture pour éliminer poussières et résidus corrosifs

Appliquez une cire protectrice tous les deux mois en été

tous les deux mois en été Évitez les lavages au soleil ou sur carrosserie chaude (risque de traces et micro-rayures)

Une cire de qualité joue le rôle de film protecteur et prolonge la brillance de votre peinture.

Conseil n°3 : Privilégiez les zones d’ombre… avec prudence

Mieux vaut un arbre qu’un goudron brûlant ?

Lorsque vous vous garez, recherchez systématiquement une zone ombragée, mais attention :

Évitez les zones trop proches des arbres fruitiers ou résineux (risque de sève ou fientes d’oiseaux)

Si l’ombre vient d’un bâtiment, tenez compte de la trajectoire du soleil pendant votre absence

📍 Pensez également aux parkings souterrains ou couverts, bien plus sûrs en cas de forte chaleur.

Conseil n°4 : Faites contrôler la batterie et les liquides

Le soleil peut aussi fatiguer la mécanique

Des températures extrêmes peuvent :

Réduire la durée de vie de votre batterie

Augmenter la pression des pneus

Accélérer l’évaporation des liquides (refroidissement, lave-glace…)

Avant ou pendant l’été, un contrôle préventif chez un professionnel est recommandé, surtout avant un long trajet. Si vous constatez des signes d'usure ou de faiblesse, n’attendez pas la panne.

Conseil n°5 : Entretenez la climatisation

Une voiture restée en plein soleil peut atteindre plus de 60°C à l’intérieur. Une climatisation efficace est donc essentielle, tant pour le confort que pour la sécurité.

Faites fonctionner votre clim de temps en temps, même hors été

Nettoyez les filtres régulièrement

En cas de baisse d’efficacité, prévoyez un rechargement en gaz réfrigérant

👉 Ne montez pas directement à fond la climatisation sur une voiture en plein soleil. Aérez d’abord, roulez quelques minutes fenêtres ouvertes, puis enclenchez la clim.

Voiture inutilisable à cause de la chaleur ? Ou non adaptée face à une canicule ? Louez un véhicule facilement avec Carrefour Location

Parfois, malgré toutes les précautions, le soleil peut avoir eu raison de votre véhicule : batterie HS, tableau de bord abîmé, climatisation en panne… Ou votre véhicule est peut-être ancien et ne dispose malheureusement pas de climatisation ?

Chez Carrefour Location, vous pouvez louer rapidement :

Une voiture récente climatisée pour le quotidien comme pour vos vacances

pour le quotidien comme pour vos vacances Location à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois selon vos besoins

Le tout chez le meilleur loueur de véhicules des années 2023, 2024 et 2025 présent partout en France/