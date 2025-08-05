Victime d'un accident avec délit de fuite : que faire ?

Le délit de fuite est une situation particulièrement frustrante et angoissante pour tout conducteur : vous découvrez votre véhicule endommagé, mais aucun responsable à l’horizon. Que vous soyez témoin ou victime, il est essentiel d’agir rapidement et méthodiquement. Dans cet article, Carrefour Location vous guide sur les bons réflexes à adopter, les recours possibles, et les solutions de mobilité temporaire.

Qu’est-ce qu’un délit de fuite ?

Le délit de fuite désigne le fait, pour un conducteur impliqué dans un accident, de quitter les lieux sans s’arrêter ni tenter d’établir un constat ou de prévenir les secours. Il s'agit d'une infraction pénale grave, passible de peines de prison et de fortes amendes.

Contrairement à un simple accrochage sans constat, le délit de fuite suppose une volonté délibérée de fuir ses responsabilités.

Que faire immédiatement après un délit de fuite ?

1. Sécurisez les lieux

Assurez-vous d’être en sécurité et, si nécessaire, balisez la zone pour éviter un suraccident. Allumez vos feux de détresse et utilisez un triangle de signalisation.

2. Rassemblez un maximum d’informations

Même si le conducteur fautif a pris la fuite, essayez de collecter toutes les preuves :

Lieu, date et heure de l’accident

Témoignages éventuels

Photos des dégâts et de l’environnement

Caméras de surveillance ou dashcams à proximité

Ces éléments seront précieux pour les forces de l’ordre et votre assurance.

3. Déclarez les faits à la police ou la gendarmerie

Rendez-vous rapidement dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie pour porter plainte. Une plainte contre X sera déposée si l’auteur est inconnu. Ce document sera utile pour votre dossier d’assurance.

Déclarer un délit de fuite à son assurance : quelles démarches ?

Votre contrat d’assurance auto (même au tiers étendu) peut vous couvrir, à condition de respecter certains délais :

Déclarez le sinistre dans les 5 jours ouvrés

Fournissez tous les éléments de preuve disponibles (photos, témoignages, procès-verbal, etc.)

Suis-je indemnisé si l’auteur du délit de fuite est introuvable ?

Tout dépend de votre contrat :

Si vous avez une assurance tous risques , vous serez généralement indemnisé, même si le responsable n’est pas retrouvé.

, vous serez généralement indemnisé, même si le responsable n’est pas retrouvé. Si vous êtes au tiers, vous devrez faire appel au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO). Celui-ci peut intervenir sous certaines conditions, notamment si le sinistre a causé des blessures ou des dommages importants.

Quels sont les risques pour l’auteur du délit de fuite ?

Un conducteur reconnu coupable de délit de fuite encourt :

3 ans de prison

75 000 € d’amende

Perte de 6 points sur le permis

Une suspension ou annulation du permis

D’éventuelles sanctions civiles (dommages-intérêts)

Les conséquences judiciaires sont lourdes, ce qui montre la gravité de ce comportement sur la route.

Que faire si votre voiture est inutilisable après un délit de fuite ?

Votre véhicule a subi des dégâts importants et nécessite des réparations ? Il est possible que vous ne puissiez plus l’utiliser pendant plusieurs jours, voire semaines. Dans ce cas, la location d’une voiture de remplacement peut s’avérer indispensable.

En résumé : les bons réflexes à adopter pour une victime d'un délit de fuite