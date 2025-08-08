Quelles questions poser lors de la visite d’un bien immobilier ?

Acheter une maison ou un appartement est une étape importante, qui mérite préparation et vigilance. Lors de la visite, poser les bonnes questions vous aide à éviter les mauvaises surprises et à prendre une décision éclairée. Voici un guide complet des questions essentielles à poser, couvrant le bien lui-même, son environnement, ses équipements et les coûts annexes.

1. Questions essentielles sur le bien immobilier

Prix de vente et budget

Clarifiez le prix de vente affiché et demandez si certaines annexes (garage, cave) sont incluses. N’oubliez pas les frais supplémentaires comme les frais de notaire, qui ne sont pas compris dans le prix affiché.

Surface du logement

En copropriété, vérifiez la superficie selon la loi Carrez. Pour une maison individuelle, cette obligation n’existe pas, mais évaluez soigneusement la surface habitable et du terrain.

État général du bien

Inspectez la façade, les sols, murs, plafonds et la toiture. Recherchez signes d’humidité, moisissures, fissures ou dégradations qui pourraient nécessiter des travaux coûteux. Vérifiez aussi l’état des volets, clôtures et du jardin.

Travaux à prévoir

Informez-vous sur les rénovations déjà effectuées et celles à envisager, mineures ou majeures. Cela vous aidera à évaluer le budget global.

Possibilité de contre-visite

Demandez si une seconde visite est possible. Cela vous permettra de confirmer votre première impression et d’examiner le bien avec un regard extérieur.

2. Questions sur l’environnement et le quartier

Voisinage

Renseignez-vous sur le profil des voisins et leur mode de vie. La présence d’enfants, d’animaux ou la qualité des relations de voisinage peut influencer votre quotidien. Profitez-en également pour demander si le bien a été victime de cambriolages ainsi que les logements du secteur environnant.

Accessibilité et transports

Vérifiez la proximité des transports en commun (bus, métro, gare) et la mobilité douce (pistes cyclables, trottoirs sécurisés). Confirmez la disponibilité des places de parking si vous avez une voiture.

Commerces et services de proximité

Évaluez la distance aux commerces essentiels (boulangerie, pharmacie, supermarché), ainsi qu’aux écoles, centres médicaux et autres services publics.

Projets d’aménagement

Renseignez-vous auprès de la mairie sur les projets d’urbanisme ou de construction à venir, qui pourraient influencer la valeur et la tranquillité du quartier. Exemple : implantation d'une plateforme logistique dans la commune qui provoquerait plus de nuisance sonore, construction d'éoliennes à proximité...

3. Questions sur les équipements et caractéristiques techniques

Chauffage et production d’eau chaude

Interrogez sur le type de chauffage (chaudière, pompe à chaleur, poêle) et son état. Demandez l’âge des équipements, leur entretien, et la capacité de production d’eau chaude sanitaire.

Isolation et fenêtres

Vérifiez si les fenêtres sont en simple, double ou triple vitrage, leur qualité d’isolation phonique et thermique, ainsi que l’orientation de la maison pour la luminosité.

Ventilation

Demandez quel type de ventilation est installé (naturelle, VMC simple ou double flux) et son état. La bonne ventilation est essentielle pour éviter l’humidité et les problèmes de santé.

Installation électrique

Assurez-vous que le système électrique est aux normes, en bon état et sécurisé. Vérifiez la présence de disjoncteurs, l’étiquetage du tableau électrique et demandez le diagnostic électrique.

Plomberie et équipements sanitaires

Vérifiez l’état de la plomberie, des installations sanitaires et des raccordements en eau. Demandez confirmation du raccordement au réseau d’assainissement collectif ou individuel.

4. Diagnostics et documents obligatoires

Le vendeur doit fournir un Dossier de Diagnostic Technique (DDT) comprenant notamment :

Diagnostic de Performance Énergétique (DPE)

Diagnostic plomb, amiante, termites, mérule (selon l’âge et la localisation du bien)

Diagnostics électricité et gaz pour les installations de plus de 15 ans

État des Risques et Pollutions (ERP)

Diagnostic assainissement non collectif si applicable

Diagnostic bruit en zone aéroportuaire

Ces documents sont essentiels pour évaluer la sécurité, la qualité et les coûts liés au bien.

5. Frais annexes à prévoir

Charges de copropriété

En copropriété, renseignez-vous sur le montant et la nature des charges (entretien, services, chauffage collectif…).

Taxe foncière

Anticipez cette taxe locale variable selon la superficie, la localisation et l’état du logement.

Assurance habitation

Évaluez le coût de votre assurance habitation, qui varie selon la taille du logement, la localisation et les garanties choisies.

Conseils pratiques pour la visite

Arrivez en avance pour prendre le temps d'observer le quartier et de parler avec des riverains en leur posant des questions précises pour jauger convivialité et sécurité de la zone,

Si c'est un coup de cœur, venez sur place à différents moments de la journée et de la semaine pour voir si l'environnement change selon l'heure et le calendrier,

Prenez des notes, photos et vidéos pour comparer plusieurs biens de façon objective,

Vérifiez la présence de prises électriques, interrupteurs, arrivées d’eau aux emplacements stratégiques pour votre installation.

