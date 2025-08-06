Comment bien charger son coffre de voiture pour les vacances

Ranger correctement le coffre de sa voiture est essentiel avant tout voyage : pour optimiser l’espace, assurer votre sécurité et préserver l’équilibre du véhicule. Découvrez nos conseils pratiques et profitez d’une solution de mobilité simple si votre voiture ne peut pas accueillir l'ensemble de vos affaires.

Respecter la charge maximale autorisée de votre voiture

Avant toute organisation, vérifiez la charge maximale autorisée (passagers + bagages + réservoir plein), mentionnée sur la carte grise (ligne F.2 ou F.1). Une surcharge peut déstabiliser votre véhicule et aggraver les distances de freinage.

Ranger les équipements de sécurité à portée de main

Triangle de signalisation, gilets de haute visibilité, trousse de secours, constats amiables… Ces éléments doivent rester accessibles hors du coffre, idéalement sous le siège ou en porte-documents.

Charger le coffre de la voiture de manière optimale

Les objets les plus lourds en premier

Placez-les au fond du coffre, près de la banquette arrière, pour maintenir un centre de gravité bas et équilibré.

Pas de vide ni d’espace

Une fois les grosses valises positionnées, comblez les interstices avec des sacs souples ou des vêtements roulés pour éviter tout mouvement pendant le trajet

Ne rien mettre sur la plage arrière

On l’oublie souvent, mais la sécurité passe avant l’organisation. Les bagages laissés sur la banquette arrière peuvent devenir des projectiles dangereux en cas de freinage brusque. Ils peuvent également gêner la visibilité vers l’arrière. Un objet mal rangé ou non fixé peut devenir extrêmement dangereux en cas de freinage brusque ou de collision. À 50 km/h, un objet posé sur la plage arrière peut voir son poids multiplié par 50 à l’impact. Un sac de 10 kg peut alors représenter une masse projetée de 400 kg. D’où l’importance de bien tout caler et de ne jamais négliger ce risque.

Utiliser les rangements du véhicule à bon escient

Compartimenter les petits objets

Placez les plus légers dans des sacs compressibles, sacs sous vide ou organisateurs de coffre, pour optimiser l’espace et éviter les risques d’éclatement.

Exploiter les interstices

Utilisez les zones étroites du coffre pour glisser des objets plats ou souples — vêtements, serviettes, pochettes — sans risque de casse.

Sécurité : calage, stabilité et visibilité

Caler le chargement pour éviter tout déplacement

Utilisez serviettes, coussins ou sangles pour maintenir les objets en place. Tout déplacement au freinage peut devenir dangereux.

Respecter la visibilité

Le chargement ne doit pas dépasser le dossier des sièges arrière ou obstruer la vue du conducteur dans le rétroviseur central.

Ne dépassez pas le PTAC

Le dépassement du Poids Total Autorisé en Charge peut entraîner une amende et l'immobilisation du véhicule.

Astuces d’organisation complémentaires

Chargez vos bagages la veille du départ, avec une liste pour éviter les oublis.

Utilisez des filets de séparation pour empêcher les bagages de glisser dans l’habitacle en cas de freinage brutal.

Pensez au coffre de toit, bien sécurisé et compatible avec vos barres de toit, si le coffre est trop chargé.

Et si le coffre de ma voiture est trop petit ?

Pensez à la location d’un véhicule adapté pour partir en toute sécurité.

Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Véhicules spacieux : SUV, break, minibus (...) adaptés à vos besoins.

Réservation facile en ligne ou en agence Carrefour Location : plus de 850 agences partout en France.

Formules souples : à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois.

Vous partez bientôt en vacances ? Organisez votre coffre sérieusement pour rouler en toute tranquillité. Et si besoin, Carrefour Location vous propose une voiture spacieuse pour vos trajets, sans compromis sur la sécurité ou le confort.