Rappel Airbag Takata : votre voiture est-elle concernée ? Et que faire si c'est le cas ?

Le rappel massif des airbags Takata touche des millions de véhicules en France. Mais derrière l’alerte technique, un scandale industriel majeur a éclaté. Défaut connu depuis des années, mensonges du fabricant, dissimulation de tests internes... Voici ce qu’il faut savoir — et ce que vous pouvez faire si votre voiture est concernée, notamment grâce à la location de véhicule.

Le rappel mondial des airbags Takata : de quoi parle-t-on ?

Le scandale Takata est l’un des plus grands rappels de sécurité automobile de l’histoire. Des airbags défectueux, produits entre 2001 et 2016, présentent un risque de projection de fragments métalliques lors de leur déclenchement.

Un défaut grave, parfois mortel

Lors d’un choc, le gonfleur d’airbag peut exploser de manière incontrôlée :

Plus de 30 décès recensés dans le monde, dont plusieurs en Europe

Risque aggravé dans les climats chauds et humides

Quelles voitures sont concernées par le rappel des airbags Takata ?

En France, nous entendons très régulièrement dans les médias cette affaire associée aux Citroën C3 et DS3 mais de nombreux autres marques et modèles de véhicules sont concernés. Plus de 20 constructeurs sont touchés au total : Citroën, Toyota, Honda, Mercedes, Opel, Nissan, BMW, Audi, Ford, Mazda, Skoda, Volkswagen...

Ce que l’enquête officielle révèle sur les airbags Takata

Un rapport remis à l’État en 2024 a mis en lumière les dérives graves de Takata et de certains constructeurs.

Takata connaissait le problème dès 2004

Des tests internes ont révélé le risque d’explosion, mais la direction a choisi de détruire les preuves au lieu de rappeler les produits.

Des constructeurs ont tardé à agir

Malgré des alertes précoces, certaines marques ont attendu plus de 10 ans pour lancer des campagnes de rappel.

Des airbags remplacés... par d'autres défectueux

Dans certains cas, les airbags posés en remplacement présentaient le même défaut, car issus de lots similaires.

Des millions de voitures toujours en circulation

Fin 2024, on estimait à plus de 400 000 véhicules encore concernés par un airbag défectueux en France.

Comment savoir si votre voiture est concernée ?

Le ministère de la Transition écologique a mis en place un outil en ligne permettant de vérifier si votre véhicule est concerné par ce rappel.

👉 Il suffit de renseigner votre numéro d’immatriculation sur https://rappel-airbag.gouv.fr

Que faire si votre véhicule est concerné par un rappel à cause des airbags Takata ?

Si votre voiture apparaît dans la base de rappel, vous devez :

Ne plus utiliser le véhicule (si recommandé)

Dans certains cas, le risque est tel que l’usage du véhicule est fortement déconseillé avant remplacement de l’airbag.

Contacter votre concessionnaire

La réparation est gratuite, mais peut nécessiter un délai, selon le modèle et les stocks de pièces.

Speedy, Point S (...) : certains centres auto refusent désormais d’intervenir sur les véhicules dont les airbags n'ont pas été remplacés

Face à la dangerosité avérée des airbags Takata, plusieurs enseignes de réparation automobile préfèrent jouer la prudence. Depuis le 1er août 2025, Speedy annonce publiquement refuser toute intervention sur les véhicules faisant l’objet d’un rappel actif. L’enseigne précise que la vérification du statut du rappel relève de la responsabilité du propriétaire, et qu’aucune réparation ne sera effectuée tant que les airbags défectueux n’ont pas été changés.

Autrement dit, même pour une vidange ou un simple entretien, il faudra présenter un justificatif de remplacement de l’airbag avant que les garages acceptent de prendre en charge le véhicule.

Dans la même logique, les garages Point S appliquent également une politique de refus, bien qu’aucune communication officielle n’ait été publiée à ce jour.

Quant à Norauto, l’enseigne prévoit de prendre la parole prochainement sur ses canaux pour accompagner les automobilistes et les informer des bonnes pratiques à suivre.

Ce contexte souligne à quel point le remplacement de l’airbag devient un préalable indispensable non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour l’entretien courant de votre véhicule.

Prenez donc contact avec la concession de la marque de votre automobile la plus proche de chez vous sans attendre si votre véhicule est concerné par ce rappel massif.

Votre voiture est immobilisée ? Louez un véhicule en toute sécurité avec Carrefour Location

En attendant l’intervention ou si vous ne pouvez plus rouler avec votre véhicule concerné par ce rappel :

Carrefour Location vous accompagne :

Large choix de voitures récentes, entretenues et sûres

Même si certains de nos modèles proposés figurent dans la liste des véhicules rappelés (Citroën C3...) : roulez l'esprit libre, nos voitures ne sont pas concernés par le rappel des airbags Takata

Assurance tous risques incluse pour rouler l’esprit tranquille

pour rouler l’esprit tranquille 2nd conducteur inclus pour conserver vos habitudes

pour conserver vos habitudes Locations flexibles : à la journée, au week-end,à la semaine ou au mois

💡 Astuce : certains concessionnaires peuvent prendre en charge temporairement les frais de location d’un véhicule, selon les cas. Renseignez-vous avec votre garage.