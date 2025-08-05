Voiture en fourrière : comment récupérer son véhicule ?

Vous venez de découvrir que votre voiture a été enlevée par la fourrière ? Entre la panique, les frais et la paperasse, difficile de garder son sang-froid. Pas de panique : voici le guide complet pour comprendre les démarches, les délais, les documents à fournir… et les bons réflexes pour éviter les mauvaises surprises (ou un nouveau retrait de véhicule).

Pourquoi votre voiture a-t-elle été envoyée à la fourrière ?

Les motifs les plus fréquents

Votre véhicule peut être mis en fourrière dans plusieurs cas :

Stationnement gênant, abusif ou dangereux

Défaut d’assurance

Véhicule épave ou immobilisé trop longtemps

Abandon sur la voie publique

Entrave à la circulation (ex. double file)

Qui décide de l'enlèvement ?

C’est généralement :

La police nationale ou municipale

La gendarmerie

Un agent habilité de la commune

Un procès-verbal est rédigé avant toute mise en fourrière.

Comment savoir si votre voiture est en fourrière ?

Contacter le poste de police ou gendarmerie

Appelez directement :

Le commissariat le plus proche

Le poste de gendarmerie de votre secteur

Munissez-vous de votre plaque d’immatriculation.

Utiliser le site dédié

Vous pouvez également consulter le site Service-Public.fr :

👉 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2479

Quels documents fournir pour récupérer le véhicule ?

La liste des pièces à présenter

Pour récupérer votre voiture, vous devez présenter :

Une pièce d’identité

La carte grise (certificat d'immatriculation)

(certificat d'immatriculation) L’attestation d’assurance en cours de validité

Votre permis de conduire

Le procès-verbal d’enlèvement (remis par les forces de l’ordre)

Si vous n’êtes pas le titulaire de la carte grise, prévoyez une procuration signée + copie de la pièce d’identité du titulaire.

Combien ça coûte de récupérer sa voiture à la fourrière ?

Les frais obligatoires

Les tarifs sont encadrés par arrêté préfectoral, mais à titre indicatif :

Frais d’enlèvement : 113 €

: 113 € Frais de garde/jour : 6 à 29 €/jour selon la ville

: 6 à 29 €/jour selon la ville Frais d’expertise (si le véhicule est gardé plus de 3 jours) : environ 61 €

💡 Astuce : Plus vous récupérez votre voiture tôt, moins la facture sera salée !

Quels sont les délais à respecter ?

Délais pour récupérer le véhicule

Dès l’enlèvement terminé : vous pouvez retirer la voiture sous 3 jours.

: vous pouvez retirer la voiture sous 3 jours. Après 3 jours : le véhicule est expertisé.

: le véhicule est expertisé. Après 10 à 15 jours : le véhicule peut être détruit ou vendu si non récupéré.

⚠️ Ne laissez jamais passer ce délai sans réagir.

Que faire si vous ne pouvez pas récupérer votre voiture ?

Vous pouvez mandater une tierce personne

Elle devra se présenter avec :

Une procuration signée

Les documents justificatifs

Sa pièce d’identité

Difficultés administratives ? Pas de carte grise ?

Si la carte grise est en cours de modification (par exemple lors d’un changement de propriétaire), vous pouvez présenter :

Un certificat provisoire d’immatriculation (CPI)

Le récépissé de demande de carte grise

Que faire après la récupération ?

Vérifiez l’état du véhicule

Notez tout dommage éventuel lors de l’enlèvement ou du séjour en fourrière.

Si votre voiture est abîmée, vous pouvez :

Contester l’enlèvement

Demander une indemnisation en cas de faute avérée

Et si vous ne pouvez plus utiliser votre voiture immédiatement ?

Que faire si :

Votre voiture a été endommagée ?

Vous n’avez pas encore régularisé l’assurance ?

Vous attendez la carte grise ?

Vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement en fourrière ?

Récapitulatif : les étapes pour sortir sa voiture de la fourrière

Vérifier l’enlèvement : appeler le commissariat ou consulter le site du Service Public Se présenter à la police : obtenir une autorisation de sortie Rassembler les documents : carte grise, permis, assurance, pièce d’identité Payer les frais : enlèvement + garde journalière Retirer le véhicule : dans un délai de 3 à 10 jours maximum

À retenir si votre voiture est en fourrière