Voiture en fourrière : comment récupérer son véhicule ?

Publié le par LEROUX Baptiste
que faire si votre voiture est partie en fourrière ?

Vous venez de découvrir que votre voiture a été enlevée par la fourrière ? Entre la panique, les frais et la paperasse, difficile de garder son sang-froid. Pas de panique : voici le guide complet pour comprendre les démarches, les délais, les documents à fournir… et les bons réflexes pour éviter les mauvaises surprises (ou un nouveau retrait de véhicule).

 

Pourquoi votre voiture a-t-elle été envoyée à la fourrière ?

Les motifs les plus fréquents

Votre véhicule peut être mis en fourrière dans plusieurs cas :

  • Stationnement gênant, abusif ou dangereux
  • Défaut d’assurance
  • Véhicule épave ou immobilisé trop longtemps
  • Abandon sur la voie publique
  • Entrave à la circulation (ex. double file)

 

Qui décide de l'enlèvement ?

C’est généralement :

  • La police nationale ou municipale
  • La gendarmerie
  • Un agent habilité de la commune

Un procès-verbal est rédigé avant toute mise en fourrière.

 

Comment savoir si votre voiture est en fourrière ?

Contacter le poste de police ou gendarmerie

Appelez directement :

  • Le commissariat le plus proche
  • Le poste de gendarmerie de votre secteur

Munissez-vous de votre plaque d’immatriculation.

 

Utiliser le site dédié

Vous pouvez également consulter le site Service-Public.fr :
👉 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2479

 

Quels documents fournir pour récupérer le véhicule ?

La liste des pièces à présenter

Pour récupérer votre voiture, vous devez présenter :

  • Une pièce d’identité
  • La carte grise (certificat d'immatriculation)
  • L’attestation d’assurance en cours de validité
  • Votre permis de conduire
  • Le procès-verbal d’enlèvement (remis par les forces de l’ordre)

Si vous n’êtes pas le titulaire de la carte grise, prévoyez une procuration signée + copie de la pièce d’identité du titulaire.

 

Combien ça coûte de récupérer sa voiture à la fourrière ?

Les frais obligatoires

Les tarifs sont encadrés par arrêté préfectoral, mais à titre indicatif :

  • Frais d’enlèvement : 113 €
  • Frais de garde/jour : 6 à 29 €/jour selon la ville
  • Frais d’expertise (si le véhicule est gardé plus de 3 jours) : environ 61 €

💡 Astuce : Plus vous récupérez votre voiture tôt, moins la facture sera salée !

 

Quels sont les délais à respecter ?

Délais pour récupérer le véhicule

  • Dès l’enlèvement terminé : vous pouvez retirer la voiture sous 3 jours.
  • Après 3 jours : le véhicule est expertisé.
  • Après 10 à 15 jours : le véhicule peut être détruit ou vendu si non récupéré.

⚠️ Ne laissez jamais passer ce délai sans réagir.

 

Que faire si vous ne pouvez pas récupérer votre voiture ?

Vous pouvez mandater une tierce personne

Elle devra se présenter avec :

  • Une procuration signée
  • Les documents justificatifs
  • Sa pièce d’identité

 

Difficultés administratives ? Pas de carte grise ?

Si la carte grise est en cours de modification (par exemple lors d’un changement de propriétaire), vous pouvez présenter :

  • Un certificat provisoire d’immatriculation (CPI)
  • Le récépissé de demande de carte grise

 

Que faire après la récupération ?

Vérifiez l’état du véhicule

Notez tout dommage éventuel lors de l’enlèvement ou du séjour en fourrière.

Si votre voiture est abîmée, vous pouvez :

  • Contester l’enlèvement
  • Demander une indemnisation en cas de faute avérée

 

Et si vous ne pouvez plus utiliser votre voiture immédiatement ?

Que faire si :

  • Votre voiture a été endommagée ?
  • Vous n’avez pas encore régularisé l’assurance ?
  • Vous attendez la carte grise ?
  • Vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement en fourrière ?

 

Louer un véhicule temporaire chez Carrefour Location

Pendant cette période d’immobilisation :

  • Louez un véhicule pour vos trajets urgents
  • Sans engagement, à la journée, à la semaine ou même au mois
  • Réservation en ligne ou directement dans votre magasin Carrefour

➡️ Voir les voitures de location disponibles dans nos agences

 

Récapitulatif : les étapes pour sortir sa voiture de la fourrière

  1. Vérifier l’enlèvement : appeler le commissariat ou consulter le site du Service Public
  2. Se présenter à la police : obtenir une autorisation de sortie
  3. Rassembler les documents : carte grise, permis, assurance, pièce d’identité
  4. Payer les frais : enlèvement + garde journalière
  5. Retirer le véhicule : dans un délai de 3 à 10 jours maximum

 

À retenir si votre voiture est en fourrière

  • Agissez vite : les frais augmentent chaque jour
  • Munissez-vous de tous les documents obligatoires
  • Si votre voiture est immobilisée durablement, Carrefour Location est une solution idéale pour vos déplacements

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Ces articles pourraient vous intéresser

location-voiture-boite-auto-carrefour.jpg

Location voiture boîte automatique - Carrefour Location

Besoin d’une voiture automatique ? Réservez en ligne en quelques...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
location voiture au mois pas cher sans apport ni engagement

Location voiture au mois pas cher : rouler à moins de 150€ sans apport ni engagement

Découvrez comment louer une voiture au mois sans apport et...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Location voiture : particulier ou agence ? Le guide complet pour faire le bon choix

Location voiture : particulier ou agence ? Le guide complet pour faire le bon choix

Louer une voiture est devenu un réflexe pour de nombreux...

Publié le par STITI Kenza, modifié le