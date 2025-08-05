Voiture en fourrière : comment récupérer son véhicule ?
Vous venez de découvrir que votre voiture a été enlevée par la fourrière ? Entre la panique, les frais et la paperasse, difficile de garder son sang-froid. Pas de panique : voici le guide complet pour comprendre les démarches, les délais, les documents à fournir… et les bons réflexes pour éviter les mauvaises surprises (ou un nouveau retrait de véhicule).
Pourquoi votre voiture a-t-elle été envoyée à la fourrière ?
Les motifs les plus fréquents
Votre véhicule peut être mis en fourrière dans plusieurs cas :
- Stationnement gênant, abusif ou dangereux
- Défaut d’assurance
- Véhicule épave ou immobilisé trop longtemps
- Abandon sur la voie publique
- Entrave à la circulation (ex. double file)
Qui décide de l'enlèvement ?
C’est généralement :
- La police nationale ou municipale
- La gendarmerie
- Un agent habilité de la commune
Un procès-verbal est rédigé avant toute mise en fourrière.
Comment savoir si votre voiture est en fourrière ?
Contacter le poste de police ou gendarmerie
Appelez directement :
- Le commissariat le plus proche
- Le poste de gendarmerie de votre secteur
Munissez-vous de votre plaque d’immatriculation.
Utiliser le site dédié
Vous pouvez également consulter le site Service-Public.fr :
👉 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2479
Quels documents fournir pour récupérer le véhicule ?
La liste des pièces à présenter
Pour récupérer votre voiture, vous devez présenter :
- Une pièce d’identité
- La carte grise (certificat d'immatriculation)
- L’attestation d’assurance en cours de validité
- Votre permis de conduire
- Le procès-verbal d’enlèvement (remis par les forces de l’ordre)
Si vous n’êtes pas le titulaire de la carte grise, prévoyez une procuration signée + copie de la pièce d’identité du titulaire.
Combien ça coûte de récupérer sa voiture à la fourrière ?
Les frais obligatoires
Les tarifs sont encadrés par arrêté préfectoral, mais à titre indicatif :
- Frais d’enlèvement : 113 €
- Frais de garde/jour : 6 à 29 €/jour selon la ville
- Frais d’expertise (si le véhicule est gardé plus de 3 jours) : environ 61 €
💡 Astuce : Plus vous récupérez votre voiture tôt, moins la facture sera salée !
Quels sont les délais à respecter ?
Délais pour récupérer le véhicule
- Dès l’enlèvement terminé : vous pouvez retirer la voiture sous 3 jours.
- Après 3 jours : le véhicule est expertisé.
- Après 10 à 15 jours : le véhicule peut être détruit ou vendu si non récupéré.
⚠️ Ne laissez jamais passer ce délai sans réagir.
Que faire si vous ne pouvez pas récupérer votre voiture ?
Vous pouvez mandater une tierce personne
Elle devra se présenter avec :
- Une procuration signée
- Les documents justificatifs
- Sa pièce d’identité
Difficultés administratives ? Pas de carte grise ?
Si la carte grise est en cours de modification (par exemple lors d’un changement de propriétaire), vous pouvez présenter :
- Un certificat provisoire d’immatriculation (CPI)
- Le récépissé de demande de carte grise
Que faire après la récupération ?
Vérifiez l’état du véhicule
Notez tout dommage éventuel lors de l’enlèvement ou du séjour en fourrière.
Si votre voiture est abîmée, vous pouvez :
- Contester l’enlèvement
- Demander une indemnisation en cas de faute avérée
Et si vous ne pouvez plus utiliser votre voiture immédiatement ?
Que faire si :
- Votre voiture a été endommagée ?
- Vous n’avez pas encore régularisé l’assurance ?
- Vous attendez la carte grise ?
- Vous ne pouvez pas vous rendre immédiatement en fourrière ?
Louer un véhicule temporaire chez Carrefour Location
Pendant cette période d’immobilisation :
- Louez un véhicule pour vos trajets urgents
- Sans engagement, à la journée, à la semaine ou même au mois
- Réservation en ligne ou directement dans votre magasin Carrefour
➡️ Voir les voitures de location disponibles dans nos agences
Récapitulatif : les étapes pour sortir sa voiture de la fourrière
- Vérifier l’enlèvement : appeler le commissariat ou consulter le site du Service Public
- Se présenter à la police : obtenir une autorisation de sortie
- Rassembler les documents : carte grise, permis, assurance, pièce d’identité
- Payer les frais : enlèvement + garde journalière
- Retirer le véhicule : dans un délai de 3 à 10 jours maximum
À retenir si votre voiture est en fourrière
- Agissez vite : les frais augmentent chaque jour
- Munissez-vous de tous les documents obligatoires
- Si votre voiture est immobilisée durablement, Carrefour Location est une solution idéale pour vos déplacements
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !