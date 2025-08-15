Remorquage voiture : prix, démarches et alternatives en cas de panne

Une panne ou un accident peut survenir à tout moment, que vous soyez sur une petite route de campagne ou en plein milieu d’une autoroute. Connaître les bons réflexes, les procédures officielles et le coût d’un remorquage automobile vous permettra de gagner du temps, de l’argent… et d’éviter des situations encore plus stressantes. Voici un guide complet pour tout savoir sur le remorquage de voiture, de la réglementation aux alternatives économiques.

Quand faut-il faire remorquer sa voiture ?

Un remorquage devient nécessaire lorsque votre véhicule ne peut pas repartir seul et qu’un dépannage rapide sur place est impossible. Les causes les plus fréquentes sont :

Une panne mécanique grave (moteur, transmission, freins)

Un accident rendant la conduite dangereuse

Une avarie sérieuse (embrayage, électronique, casse moteur)

Des conditions météo extrêmes empêchant toute conduite sécurisée

Sur autoroute ou voie rapide, un remorquage est obligatoire dans tous les cas où le véhicule ne peut pas rouler par ses propres moyens.

Quels réflexes avoir dès la panne ?

Sécurisez la zone : garez-vous sur le bas-côté ou la bande d’arrêt d’urgence, allumez vos feux de détresse et enfilez votre gilet jaune. Placez le triangle de signalisation à environ 30 mètres derrière votre véhicule (sauf sur autoroute, où cela peut être dangereux). Éloignez-vous de la circulation : attendez derrière les glissières de sécurité. Contactez les bons interlocuteurs (voir ci-dessous).

Qui contacter pour un remorquage selon le lieu de la panne ?

Sur autoroute ou voie rapide : utilisez une borne d’appel d’urgence orange. La réglementation impose de passer par un dépanneur agréé. Les bornes sont géolocalisées pour faciliter l’intervention, généralement en moins de 30 minutes.

: utilisez une borne d’appel d’urgence orange. La réglementation impose de passer par un dépanneur agréé. Les bornes sont géolocalisées pour faciliter l’intervention, généralement en moins de 30 minutes. Sur route ou en ville : vous pouvez appeler directement votre assurance auto pour être orienté vers un dépanneur agréé, ou contacter un garage proche.

💡 Astuce : contacter votre assurance en premier peut vous éviter d’avancer les frais si votre contrat inclut une assistance.

Quelle est la différence entre dépannage et remorquage ?

Dépannage : réparation rapide sur place (ex. : batterie à plat, pneu crevé) en moins de 30 minutes.

: réparation rapide sur place (ex. : batterie à plat, pneu crevé) en moins de 30 minutes. Remorquage : transport du véhicule vers un garage lorsque la réparation immédiate est impossible.

Quel est le prix d’un remorquage en France ?

Le prix varie selon plusieurs facteurs :

Lieu de l’intervention (autoroute, ville, zone rurale)

(autoroute, ville, zone rurale) Distance de remorquage

Type et poids du véhicule

Horaire (majoration la nuit, week-ends et jours fériés)

Fourchettes de prix hors autoroute :

10 km : 100 à 140 €

20 km : 120 à 180 €

30 km : 150 à 200 €

40 km : 200 à 250 €

50 km : 230 à 300 €

Quels sont les tarifs réglementés d'un remorquage sur autoroute en 2025 ?

Les prix sont fixés par arrêté ministériel et dépendent du poids du véhicule et de l’horaire :

Dépannage sur place (≤ 30 min) ou remorquage vers un lieu proche :

≤ 1,8 tonne : 148,67 € (223,01 € en majoration)

: 148,67 € (223,01 € en majoration) 1,8 à 3,5 tonnes : 183,83 € (275,75 € en majoration)

Majoration : +50 % la nuit (18h-8h), week-ends et jours fériés.

Peut-on remorquer soi-même sa voiture ?

Oui, mais uniquement hors autoroute et voie rapide et à condition de respecter la loi :

Utiliser une barre de remorquage homologuée (corde ou chaîne interdites)

Le véhicule tracteur doit être plus lourd que le véhicule remorqué

Limiter la vitesse à 25 km/h

Allumer les feux de détresse et limiter le trajet à une courte distance

Comment réduire ou éviter les frais de remorquage de sa voiture ?

Assurance auto : vérifiez si votre contrat inclut l’assistance dépannage-remorquage (souvent gratuit ou avec franchise).

: vérifiez si votre contrat inclut l’assistance dépannage-remorquage (souvent gratuit ou avec franchise). Carte bancaire : certaines offrent un service d’assistance routière inclus.

: certaines offrent un service d’assistance routière inclus. Contrats spécifiques : certaines garanties étendent la prise en charge à toute la France et même à l’étranger.

Et si votre voiture est immobilisée plusieurs jours ?

Faire remorquer sa voiture en cas de panne, ce qu'il faut retenir