Rétroviseur cassé : peut-on rouler ? Et que couvre l’assurance ?

Un rétroviseur cassé est fréquent — manœuvre maladroite, choc contre un obstacle, vandalisme... C’est gênant pour rouler et parfois risqué : le rétroviseur gauche est obligatoire en France pour doubler ou tourner. Voici comment réagir, selon votre couverture d’assurance, et garder votre mobilité le temps de réparation.

Quelles garanties d’assurance couvrent un rétroviseur cassé ?

Garantie responsabilité civile du tiers identifié

Si un autre conducteur endommage votre rétroviseur (accident ou collision), sa responsabilité civile doit couvrir la réparation intégrale sans franchise.

doit couvrir la réparation intégrale sans franchise. Il est essentiel de remplir un constat amiable sur place.

Garantie Bris de glace

Couvre généralement les vitrages : pare-brise, vitres, lunette arrières. Parfois, les miroirs de rétroviseurs y sont inclus, mais ce n’est pas systématique. Le support ou les fonctionnalités électroniques sont fréquemment exclus.

Garantie Vandalisme

Si le rétro est cassé volontairement ou suite à un délit de fuite, la garantie vandalisme peut jouer si l’auteur n’est pas identifié.

Plainte obligatoire en 2 à 5 jours ouvrés et transmission du récépissé à l’assureur.

Garantie Options & accessoires

Prend en charge les rétroviseurs avancés (électriques, détecteur d’angle mort…). Vérifiez si votre contrat inclut cette garantie pour activer le remboursement.

Garantie Dommage collision / Tous risques

Elle offre une couverture globale, même si vous êtes responsable ou si personne n’est identifié.

Indemnisation possible, mais soumise à franchise et conditions contractuelles.

Que faire après la casse du rétroviseur ?

Sécurisez le véhicule et les lieux. Si un tiers est présent, remplissez un constat amiable. Prenez des photos du dommage et du contexte. Si vandalisme, déposez plainte rapidement en conservant le récépissé. Déclarez le sinistre à votre assurance dans les 5 jours ouvrés maximum. Fournissez les documents (constat, plainte, photos, devis). Attendez l’accord avant toute réparation (non-respect peut entraîner refus d’indemnisation).

Franchise, indemnisation et impact sur le bonus

Si un responsable identifié intervient, aucune franchise ni malus applicables.

applicables. Si vous êtes responsable ou mal assuré, franchise à prévoir (variable selon contrat).

(variable selon contrat). En cas de dommages mineurs, évaluez si la réparation coûte moins que la franchise, pour éviter un malus inutile.

Combien coûte le remplacement d’un rétroviseur ?

Les tarifs peuvent varier selon la technologie du modèle :

Rétroviseur manuel : ~ 50‑100 €

: ~ 50‑100 € Modèle électrique : ~ 150‑300 €

: ~ 150‑300 € Avec détecteur d’angle mort ou chromé : jusqu’à 500 € ou plus.

Peut-on rouler avec un rétroviseur cassé ?

Le rétroviseur gauche ainsi que le rétroviseur intérieur sont obligatoires sur tous les véhicules, tandis que le rétroviseur droit est également requis pour les breaks. En plus d'être dangereux, circuler avec un rétroviseur manquant ou endommagé constitue une infraction de 3e classe. Bien qu’aucun point ne soit retiré du permis, cette contravention entraîne une amende forfaitaire de 68 €.

Et si la voiture est immobilisée pour réparations ?

Un rétroviseur cassé peut rendre la circulation illégale ou dangereuse (s'il s'agit du rétroviseur gauche).

Le temps des travaux, louez un véhicule temporaire avec Carrefour Location :