Peut-on utiliser son téléphone au volant dans les embouteillages ?

Téléphone au volant : que dit la loi ?

L’article R412-6-1 du Code de la route interdit l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur, que le véhicule soit en mouvement… ou momentanément à l’arrêt, y compris dans les embouteillages.

Sont concernés :

Appels téléphoniques (même en décrochant brièvement)

Lecture ou envoi de SMS

Navigation sur internet ou réseaux sociaux

Lancer un GPS ou changer de musique via le téléphone

📵 Le simple fait de tenir un téléphone est sanctionnable, même sans utilisation active.

Les sanctions encourues pour l'usage d'un téléphone au volant

En cas de contrôle par les forces de l’ordre, vous risquez :

Une amende forfaitaire de 135 €

Le retrait de 3 points sur le permis de conduire

sur le permis de conduire Une suspension du permis si une autre infraction est constatée simultanément

Cas aggravant : téléphone + autre infraction

Si vous êtes pris avec un téléphone et :

un excès de vitesse

un non-respect de priorité

ou un feu grillé

👉 le préfet peut décider de suspendre votre permis immédiatement.

Qu’en est-il de l'utilisation d'un téléphone dans les embouteillages ou à un feu rouge ?

C’est contre-intuitif, mais même à l’arrêt, téléphone en main = infraction.

Sont également concernés :

Les bouchons (arrêt temporaire)

Les feux tricolores

Les files d’attente type péage, parking ou drive

🚫 Seule exception : véhicule garé à l’arrêt complet, moteur coupé, dans un lieu autorisé.

Peut-on utiliser un kit mains-libres ou le Bluetooth intégré ?

Oui, à condition que :

Vous ne touchiez pas le téléphone

L’interaction se fasse via commandes vocales ou écran du véhicule

Ce qui est toléré :

Passer un appel via les commandes vocales ou le volant

Suivre un itinéraire via GPS intégré ou miroir Bluetooth

Ce qui est interdit :

Toucher l’écran du téléphone pour composer un numéro

Manipuler l’application GPS directement sur le téléphone

Conseils pour les conducteurs de véhicules de location

Quand vous louez une voiture, vous découvrez parfois un nouvel environnement de conduite (modèle, tableau de bord, connectivité…). Prenez le temps de :

Coupler votre téléphone au Bluetooth avant de démarrer

avant de démarrer Paramétrer votre itinéraire GPS à l’avance

à l’avance Prévoir une playlist ou un podcast avant de prendre la route

avant de prendre la route Utiliser un support téléphone homologué si besoin

👉 Carrefour Location propose des véhicules modernes, souvent équipés de connectivité Bluetooth et de commandes au volant, pour une conduite plus sûre.