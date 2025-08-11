Trouver le meilleur garage près de chez moi : classement par ville, département et région

Pour la 4ᵉ année consécutive, Auto Plus, en partenariat avec l’institut d’analyses Le Terrain et la plateforme de réservation idGarages.com, a publié le Prix des Meilleurs Garages de France.



Sur près de 30 000 professionnels évalués, seuls 840 garages ont décroché une note comprise entre 8,5 et 10, reflétant un haut niveau de satisfaction client.

Comment a été réalisé le classement des meilleurs garages de France ?

L’étude, menée fin 2024 sur Autoplus.fr, s’est appuyée sur les recommandations des lecteurs, en toute anonymat pour garantir l’impartialité.



Les garages ont été évalués selon plusieurs critères essentiels :

Qualité des conseils

Compétence technique sur les interventions

Respect du devis initial

Satisfaction globale

Probabilité de recommander le garage à un proche

Ce processus rigoureux permet de mettre en lumière les établissements qui allient confiance, transparence et savoir-faire.

Quels sont les critères de choix des automobilistes pour leur garage ?

L’enquête révèle que le choix d’un garage n’est jamais laissé au hasard :

40 % des conducteurs se tournent vers le réseau officiel de leur marque (Renault, BMW, Peugeot, etc.).

des conducteurs se tournent vers le réseau officiel de leur marque (Renault, BMW, Peugeot, etc.). 24,5 % privilégient les recommandations de leur entourage.

privilégient les recommandations de leur entourage. Les moteurs de recherche arrivent en troisième position.

Garages indépendants ou réseaux de marques : quelle est la préférence des automobilistes ?

En 2025, les garages affiliés aux marques gagnent du terrain avec 52 % des suffrages, contre 38 % pour les garages indépendants. Les centres auto (Norauto, Euromaster, Speedy...), eux, poursuivent leur baisse avec seulement 7,6 % des choix.

Quel budget annuel pour une voiture (entretien et réparations) ?

Avec la hausse de 10 % des prix des pièces, consommables et main-d’œuvre, les automobilistes ont ajusté leur budget :

56 % dépensent entre 200 et 500 € par an.

dépensent entre par an. 24 % investissent entre 500 et 1 000 € .

investissent entre . 5,5 % dépassent 1 000 € (contre 4 % en 2023).

Quel est le niveau de satisfaction des clients ?

Les résultats sont éloquents : 91 % des automobilistes attribuent à leur garage une note supérieure à 8/10.

Les points les plus appréciés sont :

Clarté du devis Transparence sur les opérations à effectuer Qualité de l’intervention

Où trouver le meilleur garage près de chez vous ?

La liste complète des 840 meilleurs garages de France est disponible sur le site internet d'Auto Plus. Vous y trouverez un professionnel de confiance, recommandé par la communauté, pour entretenir ou réparer votre véhicule en toute sérénité.

Voiture en réparation et besoin d'un véhicule de remplacement ?

Si votre voiture doit rester plusieurs jours au garage, et que vous n'avez pas de véhicule de courtoisie ou de remplacement, pensez à louer un véhicule pas cher chez Carrefour Location. Découvrez les voitures disponibles parmi notre flotte (citadines, SUV, berlines, minibus...).