Infractions à vélo et conséquences : tout ce que vous devez savoir

Le vélo est un moyen de transport privilégié pour de nombreux urbains, mais attention, les règles de la route s'appliquent à tous !

Le code de la route à vélo : les amendes en cas d'infraction

  • Le vélo, qu'il soit classique ou électrique, offre une liberté inégalée pour circuler en ville. Néanmoins, il est essentiel de connaître les règles qui régissent sa conduite afin d'éviter des sanctions, parfois onéreuses.

 

  • Feux rouges et vélos : Un feu rouge grillé à vélo n'est pas sans conséquence. Même si les cyclistes ne risquent pas de perdre des points sur leur permis de conduire, une amende forfaitaire de 135€ peut leur être infligée.

 

  • Sur les trottoirs : À moins d'être un enfant de moins de 8 ans ou de suivre un marquage spécifique, il est proscrit de pédaler sur le trottoir. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135€.

 

  • Utilisation du téléphone : L'ère du numérique n'épargne pas les cyclistes. Téléphoner en roulant est interdit, tout comme l'utilisation d'oreillettes, casques et écouteurs. La sanction ? Une amende de 135€.

 

  • Port du casque : Pour les enfants de moins de 12 ans, le casque est obligatoire. Si un adulte accompagne ou transporte un enfant sans casque, il peut être sanctionné d'une amende de 135€.

 

Puis-je perdre des points sur mon permis de conduire quand je circule en vélo ?

  • Infractions plus sévères : En cas d'infractions graves, comme le délit de fuite ou la conduite en état d'ivresse, des sanctions judiciaires peuvent aller jusqu'à la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

