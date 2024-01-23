Infractions à vélo et conséquences : tout ce que vous devez savoir

Le vélo est un moyen de transport privilégié pour de nombreux urbains, mais attention, les règles de la route s'appliquent à tous !

Le code de la route à vélo : les amendes en cas d'infraction

Le vélo, qu'il soit classique ou électrique, offre une liberté inégalée pour circuler en ville. Néanmoins, il est essentiel de connaître les règles qui régissent sa conduite afin d'éviter des sanctions, parfois onéreuses.

Feux rouges et vélos : Un feu rouge grillé à vélo n'est pas sans conséquence. Même si les cyclistes ne risquent pas de perdre des points sur leur permis de conduire, une amende forfaitaire de 135€ peut leur être infligée.

Sur les trottoirs : À moins d'être un enfant de moins de 8 ans ou de suivre un marquage spécifique, il est proscrit de pédaler sur le trottoir. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135€.

Utilisation du téléphone : L'ère du numérique n'épargne pas les cyclistes. Téléphoner en roulant est interdit, tout comme l'utilisation d'oreillettes, casques et écouteurs. La sanction ? Une amende de 135€.

Port du casque : Pour les enfants de moins de 12 ans, le casque est obligatoire. Si un adulte accompagne ou transporte un enfant sans casque, il peut être sanctionné d'une amende de 135€.

Puis-je perdre des points sur mon permis de conduire quand je circule en vélo ?