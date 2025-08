Votre voiture a été endommagée par la grêle ? Voici les bons réflexes

Un orage soudain, des grêlons de la taille d’une balle de golf... et votre voiture est couverte de bosses ou de fissures ? Chaque été, les épisodes de grêle causent de nombreux dégâts matériels. Que vous soyez assuré ou non, il est important d’agir rapidement. Et si votre véhicule est immobilisé, Carrefour Location vous aide à rester mobile.

Quels dégâts peut provoquer la grêle sur une voiture ?

Les impacts de grêle peuvent varier selon l’intensité de l’orage :

Bosses sur la carrosserie

Fissures ou éclats sur le pare-brise

Toit, capot, coffre endommagés

Pertes d'étanchéité

Même si la voiture semble encore fonctionnelle, un contrôle technique peut être exigé après des dégâts importants.

Êtes-vous couvert par votre assurance auto en cas de grêle ?

Une assurance tous risques ou intermédiaire est indispensable

La prise en charge dépend de votre niveau de couverture :

Assurance au tiers simple : aucun remboursement

: aucun remboursement Tiers + bris de glace ou événements climatiques : souvent couvert

: souvent couvert Tous risques : généralement pris en charge

🔍 Consultez les garanties “événements naturels” de votre contrat.

Faut-il payer une franchise ?

Oui, la plupart des assurances appliquent une franchise, même si vous n’êtes pas responsable des dégâts.

💡 Certaines compagnies proposent une franchise réduite pour les événements climatiques ou la prise en charge intégrale dans certains cas.

Que faire immédiatement après un orage de grêle ?

Étapes à suivre :

Prenez des photos des dégâts sous plusieurs angles Ne nettoyez pas le véhicule avant expertise Déclarez le sinistre à votre assurance sous 5 jours ouvrés Conservez les preuves (ticket de stationnement, alerte météo, etc.)

Votre voiture est immobilisée ? Louez un véhicule rapidement avec Carrefour Location

En cas de sinistre climatique, vous pouvez avoir besoin d’un véhicule temporaire pendant les réparations.

Votre assurance peut couvrir la location

Certaines formules tous risques ou packs “mobilité” incluent :

Le prêt d’un véhicule de remplacement

Une indemnité journalière de location

Vérifiez ce point avec votre assureur.

Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Réseau national, dans vos magasins Carrefour

Véhicules récents et bien entretenus

et bien entretenus Location à la journée, à la semaine ou même au mois

Assurance incluse et conditions flexibles

👉 Réservez une voiture de remplacement

Comment éviter les dégâts de grêle à l’avenir ?

Nos conseils pratiques :

Suivez les alertes météo locales

Garez-vous dans un parking couvert dès qu’une alerte est émise

dès qu’une alerte est émise En voyage, utilisez une bâche anti-grêle (accessoire de plus en plus courant)

⚠️ Attention : garer son véhicule sous un arbre peut aggraver les dégâts (branches cassées, résine, etc.).