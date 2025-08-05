Inondation et voiture : êtes-vous bien couvert par votre assurance ?

Les épisodes d’inondations sont de plus en plus fréquents en France. Et si votre voiture est prise dans une montée des eaux, les conséquences peuvent être lourdes, aussi bien mécaniquement que financièrement. Que faire si votre véhicule est endommagé ? Êtes-vous bien assuré ? Et comment continuer à conduire le temps des réparations ou de l'indemnisation ? Voici tout ce que vous devez savoir si votre voiture a subi une inondation.

Que risque une voiture inondée ?

Dommages visibles ou internes

Une inondation peut entraîner :

Une panne moteur ou électrique

ou électrique La corrosion des composants mécaniques

Une dégradation de l’habitacle (moquette, sièges, tableau de bord)

(moquette, sièges, tableau de bord) L’impossibilité de redémarrer sans intervention technique lourde

Véhicule potentiellement irréparable

Lorsque l’eau atteint le niveau du tableau de bord, le véhicule est généralement considéré comme épave par l’assureur.

L’assurance auto prend-elle en charge les dégâts d’inondation ?

Oui, sous certaines conditions

L’inondation est considérée comme une catastrophe naturelle. La prise en charge dépend de votre contrat d’assurance :

Tiers simple : non couvert

: non couvert Tiers + catastrophes naturelles : couvert si arrêté ministériel publié

: couvert si arrêté ministériel publié Tous risques : généralement couvert, même sans arrêté

L’arrêté de catastrophe naturelle

L’État doit reconnaître officiellement l’événement (via le Journal Officiel) pour activer la garantie « catastrophes naturelles ».

Les démarches à suivre en cas de voiture inondée

1. Sécurisez la situation

Ne redémarrez jamais le moteur

le moteur Prenez des photos des dégâts (intérieur, extérieur, niveaux d’eau)

2. Prévenez votre assurance

Délai légal : 10 jours à partir de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle

à partir de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle Délai conseillé : le plus tôt possible

3. Attendez l’expert

Un expert mandaté par l’assurance examinera le véhicule pour :

Évaluer les dégâts

Estimer les réparations

Déterminer s’il est réparable ou non

Réparation, indemnisation… et après ?

Cas d'une voiture réparable

L’assurance prendra en charge le coût de la remise en état (franchise déduite).

Cas d'un véhicule irréparable

Votre voiture est classée VGE (Véhicule Gravement Endommagé) ou VEI (Véhicule Économiquement Irréparable) :

L’assurance vous indemnisera à hauteur de la valeur du véhicule avant sinistre

Vous devrez ensuite trouver un véhicule de remplacement

Louer une voiture après une inondation : la solution simple

En cas de sinistre, vous pouvez avoir besoin d’un véhicule temporaire, notamment pour :

Aller au travail

Accompagner les enfants

Maintenir votre mobilité quotidienne

Carrefour Location vous propose :

Des voitures de tourisme à partir de 4€ / jour (hors coût des km réalisés)

à partir de 4€ / jour (hors coût des km réalisés) Des véhicules disponibles immédiatement dans de nombreuses agences partout en France

dans de nombreuses agences partout en France Des locations à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois

👉 Consultez nos voitures disponibles en ligne et repartez rapidement au volant d’un véhicule fiable, le temps que votre situation s’éclaircisse.

Résumé : comment réagir si votre voiture est inondée ?

Ne pas démarrer : risque d’aggraver les dégâts Prendre des photos pour l’assurance Contacter l’assureur rapidement après l’événement Attendre l’expert, il évaluera la situation Louer un véhicule si vous avez besoin de rester mobile

Bon à savoir : prévention en cas de fortes pluies

Ne stationnez pas votre voiture dans une zone inondable

Évitez les parkings souterrains ou en pente

ou en pente Surveillez les alertes météo locales

En cas de pluie intense, relevez les tapis pour protéger l’habitacle

Votre voiture est immobilisée ? Carrefour Location est là.

En cas d’inondation, ne restez pas bloqué. Réservez un véhicule de remplacement en quelques clics chez Carrefour Location et restez mobile, quoi qu’il arrive.