Inondation et voiture : êtes-vous bien couvert par votre assurance ?
Les épisodes d’inondations sont de plus en plus fréquents en France. Et si votre voiture est prise dans une montée des eaux, les conséquences peuvent être lourdes, aussi bien mécaniquement que financièrement. Que faire si votre véhicule est endommagé ? Êtes-vous bien assuré ? Et comment continuer à conduire le temps des réparations ou de l'indemnisation ? Voici tout ce que vous devez savoir si votre voiture a subi une inondation.
Que risque une voiture inondée ?
Dommages visibles ou internes
Une inondation peut entraîner :
- Une panne moteur ou électrique
- La corrosion des composants mécaniques
- Une dégradation de l’habitacle (moquette, sièges, tableau de bord)
- L’impossibilité de redémarrer sans intervention technique lourde
Véhicule potentiellement irréparable
Lorsque l’eau atteint le niveau du tableau de bord, le véhicule est généralement considéré comme épave par l’assureur.
L’assurance auto prend-elle en charge les dégâts d’inondation ?
Oui, sous certaines conditions
L’inondation est considérée comme une catastrophe naturelle. La prise en charge dépend de votre contrat d’assurance :
- Tiers simple : non couvert
- Tiers + catastrophes naturelles : couvert si arrêté ministériel publié
- Tous risques : généralement couvert, même sans arrêté
L’arrêté de catastrophe naturelle
L’État doit reconnaître officiellement l’événement (via le Journal Officiel) pour activer la garantie « catastrophes naturelles ».
Les démarches à suivre en cas de voiture inondée
1. Sécurisez la situation
- Ne redémarrez jamais le moteur
- Prenez des photos des dégâts (intérieur, extérieur, niveaux d’eau)
2. Prévenez votre assurance
- Délai légal : 10 jours à partir de la publication de l’arrêté de catastrophe naturelle
- Délai conseillé : le plus tôt possible
3. Attendez l’expert
Un expert mandaté par l’assurance examinera le véhicule pour :
- Évaluer les dégâts
- Estimer les réparations
- Déterminer s’il est réparable ou non
Réparation, indemnisation… et après ?
Cas d'une voiture réparable
L’assurance prendra en charge le coût de la remise en état (franchise déduite).
Cas d'un véhicule irréparable
Votre voiture est classée VGE (Véhicule Gravement Endommagé) ou VEI (Véhicule Économiquement Irréparable) :
- L’assurance vous indemnisera à hauteur de la valeur du véhicule avant sinistre
- Vous devrez ensuite trouver un véhicule de remplacement
Louer une voiture après une inondation : la solution simple
En cas de sinistre, vous pouvez avoir besoin d’un véhicule temporaire, notamment pour :
- Aller au travail
- Accompagner les enfants
- Maintenir votre mobilité quotidienne
Carrefour Location vous propose :
- Des voitures de tourisme à partir de 4€ / jour (hors coût des km réalisés)
- Des véhicules disponibles immédiatement dans de nombreuses agences partout en France
- Des locations à la journée, au week-end, à la semaine ou au mois
👉 Consultez nos voitures disponibles en ligne et repartez rapidement au volant d’un véhicule fiable, le temps que votre situation s’éclaircisse.
Résumé : comment réagir si votre voiture est inondée ?
- Ne pas démarrer : risque d’aggraver les dégâts
- Prendre des photos pour l’assurance
- Contacter l’assureur rapidement après l’événement
- Attendre l’expert, il évaluera la situation
- Louer un véhicule si vous avez besoin de rester mobile
Bon à savoir : prévention en cas de fortes pluies
- Ne stationnez pas votre voiture dans une zone inondable
- Évitez les parkings souterrains ou en pente
- Surveillez les alertes météo locales
- En cas de pluie intense, relevez les tapis pour protéger l’habitacle
Votre voiture est immobilisée ? Carrefour Location est là.
En cas d’inondation, ne restez pas bloqué. Réservez un véhicule de remplacement en quelques clics chez Carrefour Location et restez mobile, quoi qu’il arrive.
