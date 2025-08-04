Voiture neuve en panne : que faire ?

Acheter une voiture neuve est souvent synonyme de fiabilité et de sérénité. Pourtant, il arrive que certains véhicules présentent des pannes récurrentes dès les premiers mois. Dans ce cas, comment agir ? Quels sont vos droits face au constructeur ou au vendeur ? Et comment continuer à vous déplacer en toute autonomie ? Carrefour Location vous explique tout.

Voiture neuve et panne : un vrai casse-tête

Une panne isolée peut arriver. Mais lorsqu’elles deviennent fréquentes, la situation vire à l’impasse. Or, la loi protège les consommateurs dans ce type de situation.

Pourquoi un véhicule neuf peut-il tomber en panne ?

Même flambant neuf, un véhicule peut souffrir :

D’un vice de fabrication (défaut non visible à l’achat)

(défaut non visible à l’achat) D’une défaillance électronique (capteur, centralisation, logiciel)

(capteur, centralisation, logiciel) D’un mauvais assemblage ou d’un composant défectueux

📌 Dans tous les cas, vous n’êtes pas démuni.

Vos recours en cas de dysfonctionnement répété

Vous disposez de plusieurs leviers juridiques pour faire valoir vos droits.

La garantie légale de conformité

Valable pendant 2 ans à compter de la livraison, elle impose au vendeur de réparer ou remplacer un bien qui présente un défaut rendant son usage non conforme à ce qui était prévu.

Exemple : une voiture qui cale en roulant ou dont les freins déconnent dès les premières semaines d’usage.

La garantie constructeur

Elle couvre les défauts mécaniques ou électroniques non liés à une mauvaise utilisation. Elle dure en général 2 à 7 ans selon les marques.

🧾 Les réparations sont prises en charge, mais elles doivent être réalisées dans le réseau agréé du constructeur.

Le recours pour vice caché : ce que dit la loi

Selon l’article 1641 du Code civil, un vice caché est un défaut :

Antérieur à la vente

Inconnu de l’acheteur

Et qui rend le bien impropre à l’usage prévu

Vous avez alors le droit de :

Demander l’annulation de la vente (action rédhibitoire)

(action rédhibitoire) Conserver la voiture et obtenir une réduction du prix (action estimatoire)

(action estimatoire) Réclamer des dommages et intérêts si vous prouvez que le vendeur connaissait le défaut (article 1645 C. civ.)

📅 Vous disposez de 2 ans à compter de la découverte du vice pour engager cette procédure.

Qui est responsable : vendeur ou constructeur ?

Si vous avez acheté le véhicule chez un concessionnaire , c’est lui qui engage sa responsabilité vis-à-vis du vice ou du défaut.

, c’est vis-à-vis du vice ou du défaut. Le constructeur est concerné dans le cadre de la garantie constructeur, mais le litige porte juridiquement sur le vendeur.

🔧 En cas de litige, un expert automobile indépendant peut être mandaté pour constater les dysfonctionnements et renforcer votre dossier.

Immobilisation prolongée ? La location comme solution temporaire

Votre voiture est immobilisée au garage plusieurs jours, voire semaines ? Les réparations tardent ou un contentieux s’engage ? Il vous faut une solution rapide pour continuer à vous déplacer.

Pourquoi choisir Carrefour Location en cas de panne prolongée ?

Réseau de proximité : plus de 850 agences situées dans vos magasins Carrefour

: plus de 850 agences situées dans vos magasins Carrefour Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, utilitaires...

: citadines, berlines, SUV, utilitaires... Tarifs compétitifs, pour des locations flexibles, à la journée, à la semaine ou au mois

💡 Que ce soit le temps des réparations ou pendant une procédure avec le vendeur, la location temporaire vous évite l’immobilité.

Bonnes pratiques pour faire valoir vos droits

Gardez tous les documents : factures, devis, rapports techniques

: factures, devis, rapports techniques Demandez une lettre d'engagement écrite du garage pour chaque réparation

du garage pour chaque réparation Envoyez vos réclamations par courrier recommandé avec accusé de réception

Si nécessaire, sollicitez un médiateur ou un avocat spécialisé

FAQ – Ce que vous vous demandez souvent

Puis-je demander l'annulation de la vente ?

Oui, si le défaut est grave et entre dans le cadre du vice caché, vous pouvez exiger une résolution du contrat.

Le constructeur peut-il refuser de me prêter une voiture ?

Oui, sauf si c’est prévu dans le contrat de garantie. D’où l’intérêt d’opter vous-même pour une location abordable et rapide.

Comment prouver qu’il s’agit d’un vice caché ?

Faites appel à un expert indépendant, et documentez les interventions. L’aide d’un professionnel du droit peut également s’avérer précieuse.