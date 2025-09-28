Voiture qui fait des à-coups en roulant : causes, solutions et alternatives

Pourquoi une voiture donne des à-coups en roulant ?

Rien de plus désagréable que de sentir sa voiture donner des à-coups en roulant. Que ce soit au démarrage, en pleine accélération ou même sur autoroute, ces secousses perturbent le confort de conduite et peuvent être le signe d’un problème mécanique ou électronique plus sérieux.

Une voiture qui fait des à-coups ne doit jamais être prise à la légère : outre l’inconfort, ces symptômes peuvent cacher une panne imminente ou une usure qui risque de coûter cher si elle n’est pas traitée rapidement.

Dans cet article, nous allons passer en revue toutes les causes possibles d’un accoup moteur, les solutions pour y remédier, ainsi que les coûts de réparation. Et parce qu’un véhicule immobilisé reste toujours une contrainte, nous vous présenterons aussi une alternative pratique : la location d’une voiture chez Carrefour Location, idéale le temps que votre voiture soit réparée.

Voiture qui fait des à-coups : les causes selon les situations

Les accoups ne surviennent pas toujours dans les mêmes conditions. Leur origine varie en fonction du moment où ils apparaissent :

1. Voiture qui broute au démarrage à froid

Peut être lié à une mauvaise combustion (bougies, injecteurs).

Problème d’enrichissement du mélange air/carburant au démarrage.

Souvent observé sur les moteurs essence mal entretenus.

2. Accoups au ralenti

Ratés moteur dus à un encrassement du système d’injection.

Vanne EGR bloquée ou capteur défaillant.

Filtre à air ou à carburant encrassé.

3. Accoups à bas régime

Moteur diesel : injecteurs fatigués, problème de FAP.

Essence : bobines ou bougies défectueuses.

Boîte de vitesses automatique : huile usée, convertisseur fatigué.

4. Voiture qui fait des à-coups à l’accélération

Défaut d’alimentation en carburant (pompe, injecteurs).

Allumage défaillant (bougies HS).

Débitmètre d’air encrassé.

5. Accoups en vitesse stabilisée

Mélange air/carburant instable.

Problème de sonde lambda.

Dysfonctionnement du calculateur.

Causes mécaniques fréquentes d’un accoup moteur

Les accoups proviennent souvent des mêmes familles de pannes. Voici les plus courantes :

Système d’alimentation en carburant

Injecteurs encrassés ou défectueux : mauvaise pulvérisation du carburant.

: mauvaise pulvérisation du carburant. Filtre à carburant bouché : empêche le débit normal.

: empêche le débit normal. Pompe à carburant fatiguée : alimentation irrégulière.

Admission d’air

Filtre à air sale : appauvrit le mélange air/carburant.

: appauvrit le mélange air/carburant. Vanne EGR encrassée : perturbe la combustion.

: perturbe la combustion. Débitmètre HS : envoie de mauvaises données au calculateur.

Allumage (moteurs essence)

Bougies usées : ratés d’allumage.

: ratés d’allumage. Bobines défectueuses : étincelle irrégulière.

Électronique et capteurs

Calculateur moteur : bug logiciel ou capteur défaillant.

: bug logiciel ou capteur défaillant. Sonde lambda : fausse information sur la richesse du mélange.

Transmission et boîte de vitesses

Boîte automatique : huile usée, électrovannes défaillantes.

: huile usée, électrovannes défaillantes. Embrayage usé : secousses lors des changements de rapport.

Cas spécifiques : accoups selon le type de moteur

Voiture diesel qui fait des à-coups en roulant

Filtre à gasoil colmaté .

. Injecteurs sales .

. Bougies de préchauffage fatiguées .

. FAP encrassé.

Voiture essence qui fait des à-coups à l’accélération

Bougies en fin de vie .

. Injecteurs encrassés .

. Capteur PMH ou débitmètre d’air défectueux.

Accoups avec une boîte automatique

Huile de boîte usée .

. Convertisseur de couple endommagé .

. Système hydraulique fatigué.

Symptômes associés à surveiller

Les accoups ne viennent jamais seuls. Voici les signaux d’alerte :

Perte de puissance : difficulté à monter dans les tours.

: difficulté à monter dans les tours. Consommation anormale : hausse du carburant.

: hausse du carburant. Voyants moteur : témoin injection, pollution ou défaut moteur.

: témoin injection, pollution ou défaut moteur. Vibrations / broutage : irrégularité de fonctionnement.

Coûts de réparation possibles

Bougies : 60 à 150 € selon le modèle.

: 60 à 150 € selon le modèle. Injecteurs : 300 à 800 € pièce.

: 300 à 800 € pièce. Pompe à carburant : 400 à 1000 €.

: 400 à 1000 €. Vanne EGR : 200 à 600 €.

: 200 à 600 €. FAP : 600 à 2000 €.

: 600 à 2000 €. Boîte automatique : vidange 300 €, remplacement plusieurs milliers d’euros.

Comment diagnostiquer les à-coups de sa voiture soi-même ?

Vérifications simples à faire

Vérifier les niveaux (huile, carburant, liquide de refroidissement).

Examiner l’état du filtre à air et à carburant.

Observer les voyants du tableau de bord.

Quand consulter un garagiste ?

Si les accoups persistent malgré un entretien basique.

Si le voyant moteur reste allumé.

Si la perte de puissance devient dangereuse.

Prévenir les à-coups moteur : bonnes pratiques

Entretenir régulièrement son véhicule (vidanges, filtres, bougies).

(vidanges, filtres, bougies). Utiliser un carburant de qualité .

. Faire décrasser le moteur en roulant à régime plus élevé ponctuellement.

en roulant à régime plus élevé ponctuellement. Éviter les trajets trop courts (favorisent l’encrassement).

Agir vite pour éviter d’aggraver les accoups moteur

Une voiture qui donne des à-coups en roulant n’est jamais anodine. Ce problème peut être lié à une simple bougie encrassée comme à une panne plus grave de type injecteur ou boîte de vitesses.

Plus on attend, plus la réparation risque d’être coûteuse. Il est donc essentiel de diagnostiquer rapidement la cause, de procéder aux réparations nécessaires et de maintenir un bon entretien.

Et si votre véhicule reste immobilisé plusieurs jours, vous avez désormais une alternative pratique et économique : Carrefour Location, qui vous permet de continuer à rouler sans interruption.