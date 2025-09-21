Pourquoi ma voiture tire à droite ou à gauche ? Causes et solutions

Voiture qui tire à droite ou à gauche : quelles causes possibles ?

Une voiture qui ne roule pas droit, qu’elle tire à droite ou qu’elle tire à gauche, inquiète souvent les conducteurs. Ce phénomène peut apparaître à l’accélération, au freinage, après un changement de pneus ou encore malgré un réglage du parallélisme. Au-delà de l’inconfort, il s’agit d’un problème de sécurité qu’il ne faut jamais ignorer.

Dans cet article, nous détaillons les causes principales, les solutions pour y remédier et ce qu’il faut faire si votre véhicule est immobilisé, avec notamment la possibilité de louer un véhicule de remplacement chez Carrefour Location.

Pourquoi ma voiture tire-t-elle à droite ou à gauche ?

Une voiture devrait rouler en ligne droite sur une route plane sans intervention constante sur le volant. Si ce n’est pas le cas, plusieurs explications existent :

Mauvaise pression des pneus : un pneu sous-gonflé ou surgonflé modifie la tenue de route.

: un pneu sous-gonflé ou surgonflé modifie la tenue de route. Usure inégale des pneus : une bande de roulement abîmée peut créer un déséquilibre.

: une bande de roulement abîmée peut créer un déséquilibre. Problème de parallélisme (géométrie des roues) : un défaut d’alignement fait dériver la voiture.

: un défaut d’alignement fait dériver la voiture. Défaut du système de freinage : plaquettes usées, étrier bloqué ou disque voilé.

: plaquettes usées, étrier bloqué ou disque voilé. Amortisseurs fatigués : un amortisseur usé d’un côté entraîne une déviation.

: un amortisseur usé d’un côté entraîne une déviation. Roulements ou suspension : leur usure influence directement la trajectoire.

: leur usure influence directement la trajectoire. Choc ou nid-de-poule : un impact peut déformer la géométrie et fausser l’alignement.

Ma voiture tire à droite malgré le parallélisme : que vérifier ?

Un réglage de parallélisme ne règle pas toujours tout. Si votre véhicule continue à tirer à droite après un réglage, il faut envisager d’autres pistes :

Pneus mal équilibrés ou endommagés

Étrier de frein bloqué d’un côté

d’un côté Suspension tordue ou bras de direction endommagés

Roulements fatigués qui créent un déséquilibre

Voiture qui tire à gauche ou à droite quand je lâche le volant : est-ce grave ?

Oui, car cela signifie que votre véhicule n’est pas stable en ligne droite. Ce défaut entraîne :

une usure accélérée des pneus ,

, une consommation de carburant plus élevée ,

, une perte de confort de conduite ,

, et surtout un risque accru d’accident.

Si vous constatez ce problème, prenez rapidement rendez-vous chez un professionnel pour éviter que la situation ne s’aggrave.

Pourquoi ma voiture tire à droite à l’accélération ?

Ce phénomène s’explique souvent par :

Un déséquilibre des pneus avant (différence de pression ou usure),

(différence de pression ou usure), Une usure irrégulière de la transmission (surtout sur les véhicules à traction),

(surtout sur les véhicules à traction), Un défaut d’amortisseur ou de suspension qui se révèle lors de la mise en charge.

À l’accélération, le poids du véhicule se transfère vers l’arrière, ce qui amplifie tout défaut déjà présent à l’avant.

Pourquoi ma voiture tire à droite ou à gauche au freinage ?

Un véhicule qui tire à gauche ou à droite au freinage peut indiquer :

une usure inégale des plaquettes de frein ,

, un étrier bloqué d’un côté,

d’un côté, un disque de frein voilé ,

, ou encore une répartition déséquilibrée du freinage.

Rouler avec ce problème est dangereux : le freinage peut devenir instable et allonger les distances d’arrêt.

Ma voiture tire à droite après un changement de pneu : normal ?

Après le remplacement de pneus, un désalignement ou un mauvais équilibrage peut apparaître. Dans certains cas, le problème peut aussi venir :

d’un pneu neuf défectueux ,

, d’un montage incorrect,

ou d’une différence de gomme entre les deux côtés (pneus de marques ou modèles différents).

Une vérification immédiate s’impose pour éviter d’user prématurément vos nouveaux pneus.

Comment éviter que ma voiture tire d’un côté ?

Pour limiter le risque, adoptez de bonnes pratiques :

Vérifiez la pression des pneus chaque mois. Faites contrôler le parallélisme régulièrement (au moins une fois par an). Entretenez vos freins : plaquettes, disques et étriers. Remplacez vos amortisseurs tous les 70 000 à 100 000 km selon l’usage. Surveillez l’usure des pneus : un contrôle visuel suffit souvent pour repérer une anomalie.

Que faire si ma voiture ne peut plus rouler droit ?

Un véhicule qui tire fortement à droite ou à gauche peut devenir impossible à utiliser en toute sécurité. Dans ce cas, vous pouvez avoir besoin d’une solution de mobilité temporaire.

Avec Carrefour Location, vous pouvez louer rapidement une voiture de remplacement, le temps que votre véhicule soit réparé. Grâce à un large réseau d’agences Carrefour Location, vous trouvez facilement une solution proche de chez vous.

Voiture immobilisée pour réparations ? Carrefour Location est à votre service

Votre voiture est immobilisée suite à un problème de direction ou de parallélisme ? Ne restez pas bloqué ! Louez une voiture de tourisme adaptée à vos besoins sur Carrefour Location. Vous continuez vos déplacements en toute sérénité, sans attendre la fin des réparations.

Voiture qui tire à droite ou à gauche : ce qu'il faut retenir