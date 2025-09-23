Moteur qui surchauffe : causes, symptômes et solutions

La surchauffe moteur est une panne redoutée des automobilistes. Que vous conduisiez une voiture essence ou diesel, un moteur qui surchauffe peut rapidement entraîner une casse majeure, voire immobiliser totalement votre véhicule. Comprendre les causes, les symptômes et les bons réflexes à adopter est essentiel pour éviter des réparations coûteuses.

Qu’est-ce qu’une surchauffe moteur exactement ?

Un moteur thermique fonctionne grâce à la combustion dans ses cylindres. Cette combustion, associée aux frictions mécaniques, produit énormément de chaleur.

En temps normal, cette chaleur est régulée par un système de refroidissement : liquide de refroidissement, radiateur, ventilateur, pompe à eau, etc.

Mais si ce système est défaillant, la chaleur ne peut plus être évacuée. Résultat : la température grimpe anormalement, l’aiguille de température dépasse 100 °C et le voyant rouge de surchauffe moteur peut s’allumer. On parle alors de surchauffe du moteur.

Une surchauffe non traitée peut provoquer :

une déformation des pièces métalliques,

une casse du joint de culasse,

une perte totale de puissance,

voire la destruction complète du moteur.

Quels sont les symptômes d’une surchauffe moteur ?

Avant la panne, plusieurs signes permettent de repérer une surchauffe moteur :

L’aiguille de température grimpe dans le rouge : un moteur doit fonctionner autour de 90 °C. Au-delà de 110-120 °C, c’est un signe critique.

: un moteur doit fonctionner autour de 90 °C. Au-delà de 110-120 °C, c’est un signe critique. Un voyant rouge ou orange s’allume au tableau de bord : généralement le voyant liquide de refroidissement ou le voyant moteur.

: généralement le voyant liquide de refroidissement ou le voyant moteur. Une fumée blanche sort du capot : due à l’évaporation du liquide de refroidissement.

: due à l’évaporation du liquide de refroidissement. Une perte de puissance moteur : le moteur se met en sécurité pour limiter les dégâts.

: le moteur se met en sécurité pour limiter les dégâts. Un bruit sourd ou une odeur sucrée : révélateurs d’un liquide de refroidissement qui fuit ou qui brûle.

Dès l’apparition de ces symptômes, immobilisez votre véhicule pour éviter une casse irréversible.

Quelles sont les principales causes d’une surchauffe moteur ?

Un moteur en surchauffe peut avoir de nombreuses origines. Voici les plus courantes :

1. Un niveau de liquide de refroidissement insuffisant

C’est la cause numéro 1. Une fuite dans une durite, un radiateur percé ou un joint de culasse abîmé peut entraîner une perte de liquide. Sans liquide, la chaleur ne circule plus et le moteur chauffe.

2. Un radiateur encrassé ou défectueux

Le radiateur permet d’évacuer la chaleur. Mais s’il est bouché par des dépôts ou s’il est fissuré, il ne peut plus assurer son rôle.

3. Un ventilateur qui ne fonctionne plus

Indispensable dans les embouteillages ou à l’arrêt, il refroidit le radiateur quand l’air ne circule pas. Un ventilateur HS = une surchauffe rapide.

4. Un thermostat (calorstat) bloqué

Cette pièce régule le passage du liquide vers le radiateur. S’il reste fermé, le liquide stagne dans le moteur et provoque une montée en température.

5. Une pompe à eau défaillante

La pompe permet au liquide de circuler. Si elle casse, la chaleur s’accumule immédiatement.

6. Une huile moteur vieillissante

Une huile usée perd ses propriétés de lubrification et augmente les frottements, ce qui contribue à la surchauffe.

7. Une surcharge du véhicule

Trop de poids ou du remorquage intensif sollicitent le moteur et peuvent déclencher une surchauffe, surtout en été.

Que faire quand votre moteur surchauffe ?

Un moteur qui chauffe n’est pas à prendre à la légère. Voici les bons réflexes :

Arrêtez-vous immédiatement dans un lieu sûr et coupez le moteur. Attendez au moins 15 minutes avant d’ouvrir le capot. Ouvrir trop vite peut provoquer des brûlures graves. Coupez la climatisation et mettez le chauffage à fond : cela aide à évacuer une partie de la chaleur. Surveillez l’aiguille de température : ne redémarrez que si elle est revenue à un niveau normal. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement (moteur froid uniquement). Faites l’appoint si nécessaire. Appelez un professionnel ou faites remorquer la voiture si le problème persiste.

Combien coûte la réparation d’un moteur qui surchauffe ?

Le prix dépend de la pièce à remplacer :

Changement de radiateur : 300 à 600 €

Pompe à eau : 70 à 180 €

Thermostat : 80 à 150 €

Joint de culasse : 600 à 1 500 €

Plus on attend, plus la facture grimpe. Dans les cas extrêmes, un moteur totalement détruit peut coûter plusieurs milliers d’euros.

Comment éviter la surchauffe moteur ?

La prévention reste la meilleure arme. Voici quelques conseils pratiques :

Contrôlez régulièrement votre liquide de refroidissement .

. Faites vidanger le liquide selon les préconisations constructeur (souvent tous les 2-4 ans).

(souvent tous les 2-4 ans). Changez l’huile moteur régulièrement pour limiter les frottements.

pour limiter les frottements. Vérifiez l’état du radiateur, du ventilateur et des durites à chaque révision.

à chaque révision. Adoptez une conduite souple dans les embouteillages et évitez la surcharge.

Que faire si votre voiture est immobilisée pour une surchauffe moteur ?

Une surchauffe moteur peut immobiliser votre véhicule plusieurs jours, le temps que les réparations soient effectuées. Dans ce cas, vous avez besoin d’une solution de mobilité immédiate.

Surchauffe du moteur​ : ce qu'il faut retenir