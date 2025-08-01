Voiture vandalisée : que faire et êtes-vous couvert ?
Découvrir son véhicule vandalisé est une situation aussi frustrante que stressante : rayures, vitres brisées, rétroviseurs arrachés, pneus crevés…
Quelles sont les démarches à suivre, êtes-vous couvert par votre assurance, et comment continuer à rouler pendant les réparations ? Voici un guide clair et pratique.
Que faire en cas de vandalisme sur votre voiture ?
Faites un état des lieux précis
Avant tout, ne touchez à rien. Prenez le temps de :
- Photographier les dégradations sous plusieurs angles
- Noter les éléments volés ou endommagés (rétroviseur, vitres, pneus, carrosserie…)
- Vérifier si un voisin ou une caméra de surveillance a pu enregistrer la scène
Ces preuves seront utiles pour votre dépôt de plainte et l’assurance.
Déposez plainte rapidement
Rendez-vous dans un commissariat ou une gendarmerie (ou en ligne via https://plainte-en-ligne.masecurite.interieur.gouv.fr) pour signaler les faits :
- Description du sinistre
- Éventuelles preuves photo
- Estimation du moment des faits
Une copie du dépôt de plainte vous sera demandée par votre assureur.
Prévenez votre assurance auto
Contactez votre assureur dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre.
Préparez :
- Le numéro de police d’assurance
- Le constat ou le dépôt de plainte
- Les photos des dégâts
L’assurance tous risques ou intermédiaire incluant le vandalisme est généralement nécessaire pour une prise en charge. En formule au tiers simple, le vandalisme n’est pas couvert.
Quelles réparations sont prises en charge ?
Ce qui est couvert
Si votre contrat couvre le vandalisme, l’assurance peut rembourser :
- Les dégâts matériels : peinture, vitres, rétroviseurs, pneus…
- Les frais de remplacement de pièces volées ou cassées
Vous devrez généralement régler une franchise. Le montant dépend de votre contrat.
Ce qui ne l’est pas toujours
Certains contrats n’indemnisent pas :
- Les objets laissés dans l’habitacle (GPS, sacs…)
- Les pneus, sauf si la crevaison est accompagnée d’autres dommages
- Le vandalisme non prouvé ou sans plainte
Relisez les conditions générales de votre contrat pour en être certain.
Votre voiture est immobilisée ? Louez un véhicule avec Carrefour Location
Si votre véhicule est fortement endommagé ou inutilisable, vous ne pouvez pas rester sans solution de mobilité.
Pourquoi louer un véhicule temporairement ?
- Vous conservez votre liberté de déplacement
- Aucun engagement long : location à la journée, à la semaine ou au mois
- Véhicules récents, fiables et bien entretenus
- Prise en main rapide dans l’un des nombreux points Carrefour Location
Trouvez une voiture de remplacement près de chez vous
Votre assurance peut-elle prendre en charge la location ?
Certaines formules tous risques incluent une voiture de prêt ou un forfait de location pendant l’immobilisation.
- Renseignez-vous auprès de votre assureur
- Si ce n’est pas le cas, vous pouvez réserver un véhicule vous-même en ligne, rapidement et à prix maîtrisé
Vandalisme auto : comment prévenir les risques ?
Même si le risque zéro n’existe pas, vous pouvez limiter les tentatives de vandalisme en :
- Gérant votre stationnement (parking éclairé ou surveillé)
- Évitant les zones sensibles ou isolées de nuit
- Ne laissant aucun objet visible dans l’habitacle
Vous pouvez aussi installer une alarme, dashcam ou antivol pour dissuader les actes malveillants.
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !