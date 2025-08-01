Voiture vandalisée : que faire et êtes-vous couvert ?

Découvrir son véhicule vandalisé est une situation aussi frustrante que stressante : rayures, vitres brisées, rétroviseurs arrachés, pneus crevés…

Quelles sont les démarches à suivre, êtes-vous couvert par votre assurance, et comment continuer à rouler pendant les réparations ? Voici un guide clair et pratique.

Que faire en cas de vandalisme sur votre voiture ?

Faites un état des lieux précis

Avant tout, ne touchez à rien. Prenez le temps de :

Photographier les dégradations sous plusieurs angles

Noter les éléments volés ou endommagés (rétroviseur, vitres, pneus, carrosserie…)

Vérifier si un voisin ou une caméra de surveillance a pu enregistrer la scène

Ces preuves seront utiles pour votre dépôt de plainte et l’assurance.

Déposez plainte rapidement

Rendez-vous dans un commissariat ou une gendarmerie (ou en ligne via https://plainte-en-ligne.masecurite.interieur.gouv.fr) pour signaler les faits :

Description du sinistre

Éventuelles preuves photo

Estimation du moment des faits

Une copie du dépôt de plainte vous sera demandée par votre assureur.

Prévenez votre assurance auto

Contactez votre assureur dans les 5 jours ouvrés suivant le sinistre.

Préparez :

Le numéro de police d’assurance

Le constat ou le dépôt de plainte

Les photos des dégâts

L’assurance tous risques ou intermédiaire incluant le vandalisme est généralement nécessaire pour une prise en charge. En formule au tiers simple, le vandalisme n’est pas couvert.

Quelles réparations sont prises en charge ?

Ce qui est couvert

Si votre contrat couvre le vandalisme, l’assurance peut rembourser :

Les dégâts matériels : peinture, vitres, rétroviseurs, pneus…

Les frais de remplacement de pièces volées ou cassées

Vous devrez généralement régler une franchise. Le montant dépend de votre contrat.

Ce qui ne l’est pas toujours

Certains contrats n’indemnisent pas :

Les objets laissés dans l’habitacle (GPS, sacs…)

Les pneus, sauf si la crevaison est accompagnée d’autres dommages

Le vandalisme non prouvé ou sans plainte

Relisez les conditions générales de votre contrat pour en être certain.

Votre voiture est immobilisée ? Louez un véhicule avec Carrefour Location

Si votre véhicule est fortement endommagé ou inutilisable, vous ne pouvez pas rester sans solution de mobilité.

Pourquoi louer un véhicule temporairement ?

Vous conservez votre liberté de déplacement

Aucun engagement long : location à la journée, à la semaine ou au mois

Véhicules récents, fiables et bien entretenus

Prise en main rapide dans l’un des nombreux points Carrefour Location

Trouvez une voiture de remplacement près de chez vous

Votre assurance peut-elle prendre en charge la location ?

Certaines formules tous risques incluent une voiture de prêt ou un forfait de location pendant l’immobilisation.

Renseignez-vous auprès de votre assureur

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez réserver un véhicule vous-même en ligne, rapidement et à prix maîtrisé

Vandalisme auto : comment prévenir les risques ?

Même si le risque zéro n’existe pas, vous pouvez limiter les tentatives de vandalisme en :

Gérant votre stationnement (parking éclairé ou surveillé)

Évitant les zones sensibles ou isolées de nuit

Ne laissant aucun objet visible dans l’habitacle

Vous pouvez aussi installer une alarme, dashcam ou antivol pour dissuader les actes malveillants.