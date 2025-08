Vol de voiture : que faire ?

Se rendre à son véhicule… et ne plus le retrouver. Le vol de voiture est une expérience aussi frustrante qu’angoissante. Heureusement, des démarches claires existent pour réagir vite, protéger ses droits, et rester mobile malgré tout grâce à une voiture de location.

Que faire immédiatement après avoir constaté le vol de votre voiture ?

Dès que vous réalisez que votre véhicule a été volé :

Vérifiez qu’il ne s’agit pas d’un déplacement

Avant toute chose, assurez-vous que la voiture :

N’a pas été déplacée par la fourrière

N’a pas été utilisée par à un proche

N’a pas été déplacée par erreur

Portez plainte rapidement

Rendez-vous dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte. Il vous faudra :

Votre pièce d’identité

Votre carte grise

Le numéro d’immatriculation

Une description du véhicule (marque, couleur, version)

Un récépissé de dépôt de plainte vous sera remis : il est indispensable pour la suite.

Déclarez le vol à votre assurance

Vous disposez de 24 à 48 heures (selon les contrats) pour signaler le vol à votre assureur.

Transmettez :

Le récépissé de plainte

Une déclaration sur l’honneur

Vos coordonnées bancaires pour le remboursement éventuel

Toute information complémentaire utile (clés, antivol, etc.)

👉 Si vous avez souscrit une garantie vol, vous pourrez être indemnisé selon les conditions de votre contrat.

Que se passe-t-il ensuite ?

Le délai d’indemnisation

Si le véhicule est retrouvé rapidement (intact), il vous est restitué.

S'il est retrouvé endommagé, une expertise sera menée.

, une expertise sera menée. S’il n’est pas retrouvé après 30 jours, le véhicule est considéré comme perdu : l’assureur procède à une indemnisation, souvent basée sur la valeur à dire d’expert (VRADE).

Comment rester mobile après le vol ? Louer une voiture en attendant

Le vol de votre voiture peut vous immobiliser pendant plusieurs jours ou semaines. C’est là qu’intervient la location de véhicule temporaire.

Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Meilleur loueur de voitures et utilitaires des années 2023, 2024 et 2025

Plus de 850 agences partout en France accessibles directement dans vos magasins Carrefour

partout en France accessibles directement dans vos magasins Carrefour Large choix de véhicules (citadines, SUV, utilitaires…)

Réservation rapide et au meilleur rapport qualité prix

et au Des offres de location courte durée : de 1 jour à 1 mois

: de 1 jour à 1 mois Annulation gratuite jusqu'à 48h avant la prise du véhicule

Assurance tous risques incluse

2nd conducteur inclus

Véhicule de remplacement : est-ce pris en charge par votre assurance ?

Certaines assurances incluent une garantie véhicule de remplacement en cas de vol. Dans ce cas :

La location peut être remboursée totalement ou partiellement

Un justificatif de location vous sera demandé

💡 Vérifiez les modalités dans votre contrat ou demandez conseil à votre assureur.

Vol de voiture : êtes-vous bien protégé par votre assurance ?

Tiers simple :

Couverture : Non ❌

Véhicule de remplacement : Rarement ❌

Tiers + Vol :

Couverture : Oui ✅

Véhicule de remplacement : Parfois 🔄

Tous risques

Couverture : Oui ✅

Véhicule de remplacement : Fréquemment ✅

Comment limiter les risques de vol à l’avenir ?

Quelques gestes simples peuvent réduire les risques :