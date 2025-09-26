Voyant FAP allumé : causes, solutions et location de voiture Carrefour

Qu’est-ce que le voyant FAP (filtre à particules) sur une voiture ?

Le voyant FAP (filtre à particules) est un témoin lumineux qui s’affiche sur le tableau de bord lorsque votre système d’échappement rencontre un problème. Présent sur la plupart des voitures diesel et essence récentes, le FAP a pour rôle de retenir les particules polluantes issues de la combustion.

Lorsque ce filtre s’encrasse ou que sa régénération échoue, le voyant FAP s’allume. Ignorer ce signal peut entraîner des réparations coûteuses et immobiliser votre voiture.

Pourquoi le voyant FAP s’allume-t-il ?

Le voyant du filtre à particules peut s’allumer pour différentes raisons :

Accumulation de suie : fréquente si vous roulez surtout en ville sur de courts trajets. Échec de régénération : le filtre ne parvient pas à brûler les particules, faute de température suffisante. Niveau d’additif FAP bas : sur certains modèles, un additif spécifique aide à la combustion. Capteur défectueux : parfois, ce n’est pas le filtre lui-même, mais le capteur de pression ou de température. Mode dégradé : si le filtre est très bouché, le moteur peut se brider pour éviter une casse.

Quels sont les symptômes d’un filtre à particules encrassé ?

Le voyant FAP ne vient pas toujours seul. Voici les signes courants :

Augmentation de la consommation de carburant.

Perte de puissance (le moteur se met en mode sécurité).

Émissions de fumée noire.

Odeur de brûlé dans l’habitacle.

Voyant moteur qui s’allume en même temps.

Voyant FAP allumé sans perte de puissance : est-ce grave ?

Il arrive que le voyant FAP s’allume sans perte immédiate de puissance. Cela signifie souvent :

un colmatage partiel du filtre ;

du filtre ; ou un niveau d’additif bas.

Même si la voiture roule encore normalement, il est déconseillé de l’ignorer. Sans intervention, le filtre finira par se boucher et le moteur se mettra en sécurité.

Peut-on rouler avec le voyant FAP allumé ?

Oui, mais avec des réserves. Rouler quelques kilomètres est possible, le temps de rejoindre une route rapide pour tenter une régénération. Cependant, sur le long terme :

Vous risquez une casse moteur .

. Votre voiture peut passer en mode dégradé avec vitesse limitée.

avec vitesse limitée. Vous échouerez au contrôle technique si le voyant reste allumé.

Astuce Carrefour Location : si votre véhicule devient inutilisable, vous pouvez réserver en quelques clics une voiture de location près de chez vous.

Comment régénérer un filtre à particules encrassé ?

Il existe plusieurs solutions selon la gravité de l’encrassement.

1. La régénération naturelle

Roulez sur autoroute à plus de 2 500 tours/minute pendant 20 à 30 minutes.

pendant 20 à 30 minutes. Cela permet de brûler la suie et d’éteindre le voyant.

2. La régénération forcée

Si la première méthode échoue, il faut une régénération forcée, réalisée en atelier.

3. Le nettoyage du FAP

Un nettoyage par ultrasons ou produits spécifiques peut redonner une seconde vie au filtre.

4. Le remplacement du FAP

En dernier recours, il faut remplacer le filtre, une opération coûteuse.

Comment enlever le voyant FAP sans valise ?

De nombreux conducteurs cherchent à éteindre le voyant FAP sans passer par un garage. Voici ce qui est possible :

Tenter une régénération sur autoroute comme expliqué plus haut.

comme expliqué plus haut. Vérifier le niveau d’additif FAP si votre modèle en utilise.

si votre modèle en utilise. Éviter les petits trajets répétés.

En revanche, débrancher le voyant ou retirer le FAP est illégal et dangereux.

Voyant FAP qui clignote : que faire ?

Un voyant FAP qui clignote est plus inquiétant qu’un voyant fixe. Cela peut signifier :

un colmatage avancé ;

; une défaillance du capteur de pression ;

; un mode dégradé déjà actif.

Dans ce cas, rouler devient risqué.

Voyant FAP après un nettoyage ou un remplacement

Il arrive que le voyant reste allumé après :

un nettoyage → capteurs non réinitialisés ;

→ capteurs non réinitialisés ; un FAP neuf → problème de calculateur ou de capteurs.

Seule une réinitialisation électronique peut résoudre le problème.

Combien coûte un problème de voyant FAP ?

Le prix dépend de la solution à appliquer :

Régénération naturelle : 0 € (juste du carburant).

(juste du carburant). Régénération forcée : entre 80 € et 200 € .

. Nettoyage complet : entre 200 € et 500 € .

. Remplacement du filtre : entre 800 € et 2 500 € selon le modèle.

Pendant ce temps, louer un véhicule est souvent la solution la plus économique pour continuer vos déplacements sans stress. Découvrez les voitures disponibles chez Carrefour Location.

Voyant FAP et contrôle technique : que se passe-t-il ?

Un voyant FAP allumé entraîne un refus immédiat au contrôle technique, car il s’agit d’un problème lié aux émissions polluantes.

Si le FAP est manquant → échec automatique.

Si la voiture est en mode dégradé → échec également.

Comment éviter que le voyant FAP ne s’allume à l’avenir ?

Voici quelques bonnes pratiques :

Roulez régulièrement sur autoroute pour permettre la régénération. Ne coupez pas systématiquement le moteur après de courts trajets. Vérifiez le niveau d’additif si votre véhicule en utilise. Utilisez un carburant de qualité. Planifiez un nettoyage préventif du FAP si vous faites beaucoup de trajets urbains.

Que faire si votre voiture reste immobilisée à cause du voyant FAP ?

Un voyant FAP peut immobiliser votre véhicule plusieurs jours, le temps de trouver la solution adaptée. Dans ce cas, il est essentiel de rester mobile pour vos trajets quotidiens. Avec Carrefour Location, vous pouvez louer rapidement une voiture de remplacement adaptée à votre besoin, qu’il s’agisse d’un petit modèle économique ou d’un véhicule familial.

Ne négligez jamais un voyant FAP allumé

Le voyant filtre à particules n’est pas un simple détail : il protège à la fois votre moteur, votre budget et l’environnement. Qu’il s’agisse d’une régénération simple ou d’un remplacement coûteux, agir vite est la clé.

Et si votre voiture doit rester au garage, Carrefour Location vous permet de rester mobile facilement et à prix compétitif. Consultez dès maintenant les offres de location de voitures Carrefour et trouvez l’agence la plus proche.