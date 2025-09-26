Voyant pression pneu : causes, solutions et risques à connaître

Voyant pression pneu : que signifie ce témoin lumineux ?

Vous roulez tranquillement et soudain, un pictogramme en forme de fer à cheval avec un point d’exclamation s’allume sur votre tableau de bord. Pas de panique : il s’agit du voyant de pression des pneus, aussi appelé TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ou SSPP (Système de Surveillance de la Pression des Pneus).

Ce voyant n’est pas à prendre à la légère. Il vous indique que la pression de vos pneumatiques n’est pas conforme aux recommandations du constructeur : soit trop basse, soit trop élevée. Dans certains cas, il peut également signaler un défaut de capteur.

Depuis 2014, tous les véhicules neufs vendus en Europe doivent être équipés de ce système de surveillance.

Quelles sont les couleurs du voyant pression pneu et leur signification ?

Le voyant pression pneu peut varier en couleur selon le modèle de votre véhicule :

Voyant orange ou jaune : anomalie à vérifier rapidement (pression trop basse ou trop élevée).

: anomalie à vérifier rapidement (pression trop basse ou trop élevée). Voyant rouge : alerte critique, risque immédiat pour votre sécurité. Arrêtez-vous sans délai.

: alerte critique, risque immédiat pour votre sécurité. Arrêtez-vous sans délai. Voyant vert (rare) : tout est normal, vos pneus sont correctement gonflés.

Pourquoi le voyant pression pneu s’allume-t-il ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer l’allumage de ce voyant :

1. Une baisse de pression d’air d’un pneumatique

C’est la cause la plus fréquente. La perte peut être due à :

une crevaison lente,

un pneu endommagé par un choc (nid-de-poule, trottoir, hernie),

une perte naturelle de pression avec le temps.

2. Un pneu surgonflé

Moins courant, mais tout aussi problématique. Un excès d’air réduit l’adhérence et augmente les risques d’usure irrégulière.

3. Des variations de température

Un écart de quelques degrés suffit à modifier la pression interne. C’est pourquoi le voyant peut s’allumer le matin à froid et s’éteindre après quelques kilomètres.

4. Un défaut du système TPMS

Capteur défectueux, faux contact ou problème électronique peuvent déclencher une alerte injustifiée.

Peut-on continuer à rouler avec le voyant pression pneu allumé ?

Rouler avec un pneu sous-gonflé ou surgonflé n’est pas anodin. Même si vous pouvez parcourir une courte distance jusqu’à une station-service, il est fortement déconseillé d’ignorer ce voyant.

Les risques incluent :

un allongement de la distance de freinage,

une adhérence réduite,

un risque accru d’aquaplaning,

une usure prématurée des pneus,

une surconsommation de carburant,

un risque d’éclatement soudain du pneu.

Comment vérifier et ajuster la pression de ses pneus ?

Arrêtez-vous dès que possible dans une station-service équipée d’un manomètre. Consultez la pression recommandée par le constructeur : elle se trouve dans le manuel, sur la portière conducteur ou près de la trappe à carburant. Mesurez la pression à froid (au moins deux heures après le dernier trajet). Si ce n’est pas possible, ajoutez 0,3 bar à la valeur recommandée. Ajustez la pression : si trop basse → regonflez,

si trop haute → laissez échapper un peu d’air. Contrôlez les quatre pneus : même si un seul est concerné, les autres peuvent être légèrement déréglés.

Que faire si le voyant pression pneu reste allumé après gonflage ?

Il est fréquent que le voyant ne s’éteigne pas immédiatement. Voici les cas possibles :

Pression toujours insuffisante : vérifiez de nouveau vos pneus.

: vérifiez de nouveau vos pneus. Capteur sensible ou défectueux : faux contact ou problème électronique.

: faux contact ou problème électronique. Voyant clignotant au démarrage : le système TPMS est en panne.

au démarrage : le système TPMS est en panne. Fluctuations de température : le voyant peut s’allumer puis s’éteindre selon la météo.

Essayez une réinitialisation du système TPMS (souvent via un bouton ou le menu de bord). Si le voyant persiste, consultez un professionnel.

Quels sont les risques concrets d’une pression inadaptée ?

Pneus sous-gonflés :

usure accélérée des bords de la bande de roulement,

risque de crevaison ou éclatement,

perte de stabilité en virage,

hausse de la consommation de carburant.

Pneus surgonflés :

usure au centre du pneu,

direction moins précise,

incapacité à absorber les chocs de la route,

risque d’aquaplaning accentué.

Quand vérifier la pression des pneus ?

Un entretien régulier est essentiel pour éviter l’apparition du voyant pression pneu. Voici la fréquence recommandée :

Tous les mois : contrôle systématique.

: contrôle systématique. Avant chaque long trajet (vacances, autoroute).

(vacances, autoroute). Lors de variations importantes de température (été/hiver).

(été/hiver). En cas de charge lourde : passagers supplémentaires ou remorque.

Foire aux questions sur le voyant pression pneu

Que faire si le voyant pression pneu s’allume mais que la pression est correcte ?

Probablement un faux contact du capteur. Réinitialisez le système.

Le voyant peut-il s’allumer avec des pneus hiver ?

Oui. Les jantes en acier peuvent perturber les capteurs et déclencher une fausse alerte.

Où se trouvent les capteurs de pression des pneus ?

Système direct : capteur intégré à la valve de chaque roue.

: capteur intégré à la valve de chaque roue. Système indirect : capteurs électroniques analysant la circonférence des pneus.

Comment enlever le voyant pression des pneus ?

Régler la pression au bon niveau.

Réinitialiser le système via le tableau de bord.

En cas de persistance → faire vérifier le TPMS.

Et si votre véhicule reste immobilisé au garage ?

Un voyant pression pneu peut parfois révéler une crevaison ou un pneu irréparable. Dans ce cas, votre voiture peut rester immobilisée plusieurs jours. Carrefour Location met à votre disposition une large gamme de voitures de location, pratiques pour vos trajets du quotidien comme pour vos déplacements professionnels.

Avec un réseau d’agences partout en France, vous pouvez récupérer rapidement un véhicule proche de chez vous le temps que votre voiture soit réparée.

Les 5 points clés à retenir sur le voyant pression pneu