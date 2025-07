Réservez votre utilitaire 6m³ dès maintenant

Simplifiez vos projets de déménagement ou de transport avec notre utilitaire 6m³. Sa capacité intermédiaire et sa maniabilité en font la solution idéale pour vos besoins ponctuels de transport volumineux. Réservez en quelques clics pour garantir sa disponibilité dans votre magasin Carrefour le plus proche.