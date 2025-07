FAQ - Questions fréquentes

Quel type de permis faut-il pour conduire le Fiat Scudo 6m³ ?

Le permis B standard est suffisant pour conduire ce véhicule. Le conducteur doit avoir 3 ans de permis minimum et au moins 21 ans.

Quelle est l'autonomie du véhicule ?

Le Fiat Scudo 6m³ offre une autonomie d'environ 750 à 800 km avec un plein de carburant, selon les conditions de conduite et la charge transportée.

Y a-t-il une différence de hauteur avec une voiture classique ?

Oui, le Fiat Scudo mesure environ 1,98 m de hauteur. Veillez à vérifier les limitations de hauteur dans les parkings souterrains (généralement 1,90 m à 2,10 m).

Le véhicule doit-il être rendu avec le plein de carburant ?

Oui, le véhicule doit être restitué avec le même niveau de carburant qu'à la prise en charge.

Y a-t-il une limite de kilométrage ?

Selon la formule choisie, un forfait kilométrique est inclus (en moyenne 100 km par jour). Des kilomètres supplémentaires peuvent être ajoutés moyennant un supplément.

Est-ce que je peux louer avec un permis de moins de 3 ans si j'ai plus de 21 ans ?

Non, il faut impérativement avoir au minimum 21 ans ET être titulaire d'un permis de conduire valide depuis plus de 3 ans pour louer un véhicule chez Carrefour Location.

Puis-je ajouter un conducteur supplémentaire ?

Oui, un conducteur supplémentaire peut être ajouté lors de la réservation, sous réserve qu'il remplisse également les conditions (21 ans minimum et permis de plus de 3 ans). Le prix reste le même : Carrefour Location ne facture pas le conducteur additionnel.