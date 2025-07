FAQ - Location Fourgon 8m³

Quel volume puis-je transporter avec un fourgon 8m³ ?

Un fourgon 8m³ vous permet de transporter l'équivalent d'un studio ou d'un petit appartement, soit environ 40-50 cartons standard, un canapé, un lit et quelques petits meubles.

Est-ce difficile de conduire un fourgon 8m³ ?

Non, le fourgon 8m³ reste très maniable et se conduit presque comme une voiture classique. Sa taille compacte permet de circuler facilement en ville et de se garer sans difficulté majeure.

Quel permis faut-il pour conduire un fourgon 8m³ ?

Un permis B standard suffit pour conduire ce type de véhicule, dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) reste inférieur à 3,5 tonnes.

Peut-on louer un Fiat Ducato 8m³ pour un aller simple ?

Le véhicule doit être retourné dans son agence d’origine.

* Les dimensions et caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du modèle du véhicule. Plus d’informations lors de votre réservation en ligne ou en contactant votre agence de location.