FAQ - Questions fréquentes sur la location du 15m³ Citroën

Quelles sont les conditions pour louer un utilitaire chez Carrefour Location ?

Pour louer notre 15m³ Citroën, vous devez avoir au minimum 21 ans et être titulaire d'un permis de conduire valide depuis plus de 3 ans. Une pièce d'identité et un justificatif de domicile récent vous seront également demandés.

Est-il possible de réserver par téléphone ?

Si vous n’arrivez pas à réserver en ligne, vous pouvez joindre votre agence par téléphone. Son numéro de téléphone est disponible sur l’annuaire répertoriant nos agences de location.

Quelle est la durée minimale de location ?

La durée minimale de location est d'une journée complète pour une réservation en ligne. Vous pouvez réserver à la demi-journée ou pendant 2h en agence

.

Le carburant est-il inclus dans le prix ?

Non, le carburant n'est pas inclus. Le véhicule vous est remis avec un niveau de carburant que vous devrez restituer à l'identique. Une jauge sera vérifiée au départ et au retour.

Puis-je partager la conduite avec une autre personne ?

Oui, vous pouvez ajouter un conducteur supplémentaire lors de la réservation ou au moment de la prise en charge du véhicule. Cette personne doit également remplir les conditions requises (21 ans minimum et permis valide depuis plus de 3 ans). L’ajout d’un conducteur secondaire est inclus dans le prix de votre location.

Que faire en cas de retard pour la restitution ?

En cas de retard prévisible, contactez rapidement votre point de location. Des frais supplémentaires pourront être appliqués selon les conditions générales de location.

L'utilitaire 15m³ est-il facile à conduire ?

Oui, malgré sa taille, le 15m³ Citroën reste facile à manœuvrer grâce à sa direction assistée et ses rétroviseurs adaptés. Il est néanmoins conseillé d'être vigilant lors des manœuvres et de bien prendre en compte les dimensions du véhicule.

Faut-il nettoyer le véhicule avant de le rendre ?

Le véhicule doit être rendu dans un état de propreté comparable à celui dans lequel il vous a été remis. Des frais de nettoyage pourront être appliqués si le véhicule est rendu excessivement sale.