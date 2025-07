FAQ : Questions fréquentes sur la location du camion de déménagement 20m³ avec hayon - Opel Movano

Quelles sont les conditions pour louer un 20m³ avec hayon chez Carrefour Location ?

Pour louer notre camion 20m³ avec hayon, vous devez être âgé d'au minimum 21 ans et posséder un permis de conduire valide depuis plus de 3 ans. Une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile récent et un moyen de paiement accepté sont également nécessaires.

Quel permis faut-il pour conduire ce véhicule ?

Le permis B standard est suffisant pour conduire notre Movano 20m³ avec hayon, car son PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est inférieur à 3,5 tonnes.

Comment fonctionne le hayon élévateur ?

Le hayon élévateur se commande via un boîtier spécifique à l'arrière du véhicule. Une démonstration complète vous sera faite lors de la prise en charge. Il permet de lever ou descendre des charges jusqu'à 700 kg entre le sol et le plancher du camion.

Est-il possible de réserver par téléphone ?

Oui, si vous n’arrivez pas à réserver en ligne, vous pouvez contacter le 09 80 98 32 35 pour finaliser votre location. Service et appel gratuits.

Quelle est la durée minimale de location ?

La durée minimale de location est d'une journée complète sur le site internet. Pour louer moins longtemps, comme à la demi-journée : rendez-vous dans votre agence de location.

Le carburant est-il inclus dans le prix ?

Non, le carburant n'est pas inclus. Le véhicule vous est remis avec un niveau de carburant défini que vous devrez restituer à l'identique.

Puis-je ajouter un conducteur supplémentaire ?

Oui, vous pouvez ajouter un ou plusieurs conducteurs supplémentaires lors de la réservation ou au moment de la prise en charge. Chaque conducteur additionnel doit également respecter les conditions requises (21 ans minimum et permis valide depuis plus de 3 ans). L’ajout est totalement gratuit.

Que faire en cas de panne ou de problème avec le hayon ?

Tous nos véhicules bénéficient d'une assistance 24h/24 et 7j/7. En cas de problème, contactez immédiatement le numéro d'assistance qui vous sera communiqué lors de la prise en charge du véhicule.

Le 20m³ avec hayon est-il difficile à conduire ?

Bien que plus grand qu'un véhicule standard, notre Movano 20m³ reste accessible aux conducteurs peu habitués aux grands gabarits. Sa direction assistée et sa position de conduite surélevée facilitent sa prise en main. Nous recommandons toutefois une conduite prudente et adaptée, en tenant compte des dimensions du véhicule.

Quelle quantité de mobilier peut-on charger dans un 20m³ ?

Un camion 20m³ permet généralement de déménager l'équivalent d'un appartement de 4-5 pièces ou d'une maison de taille moyenne. Il peut contenir par exemple plusieurs canapés, lits, armoires, tables, chaises, électroménager et de nombreux cartons.