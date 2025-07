La Citroën C1, la citadine compacte et économique de Carrefour Location

La Citroën C1 est la citadine idéale pour tous vos déplacements urbains. Compacte, agile et économique, elle vous offre une solution de mobilité pratique et abordable. Disponible dans nos 865 points de vente Carrefour Location répartis dans toute la France, la Citroën C1 vous garantit une expérience de conduite simple et efficace au meilleur prix.

Que vous soyez à la recherche d'un véhicule facile à manœuvrer pour circuler en ville, pour faire vos courses ou pour un week-end d'évasion, la Citroën C1 s'adapte parfaitement à vos besoins quotidiens avec son gabarit ultra-compact et son caractère pétillant.