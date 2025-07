Pourquoi louer ma Citroën C3 chez Carrefour Location ?

Des tarifs ultra compétitifs pour votre location de voiture

Chez Carrefour Location, nous vous proposons la location de Citroën C3 à partir de 29€ par jour seulement. Nos tarifs dégressifs vous permettent de réaliser encore plus d'économies pour les locations de longue durée. Profitez d'une location de voiture pas chère sans compromis sur la qualité et le service.

Des avantages exclusifs

Plus grand réseau de location en France : plus de 850 agences sur tout le territoire

Meilleure agence de location de voitures en 2023. 2024 et 2025

2nd conducteur inclus

Assurance tous risques incluse

Possibilité d'annuler sans frais jusqu'à 48h avant le départ

Modification de la réservation possible en contactant votre agence de location

Véhicules entretenus et contrôlés très régulièrement

Assistance 24/24 et 7/7

La simplicité et la proximité

Vous trouverez toujours un Carrefour Location près de chez vous. Notre processus de réservation en ligne est simple et rapide, et nos équipes sont disponibles pour vous accueillir et vous conseiller dans votre choix de véhicule.

Une flotte récente et bien entretenue

Toutes nos Citroën C3 sont des modèles récents, régulièrement entretenus et nettoyés entre chaque location. Vous bénéficiez ainsi d'un véhicule fiable et en parfait état pour tous vos déplacements.