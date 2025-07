Questions fréquentes sur la location de la Citroën C4

Quelle est l'autonomie de la Citroën C4 avec un plein d’essence ?

Avec un réservoir d'environ 50 litres et une consommation moyenne variant entre 4,8 et 6,2 litres/100km selon la motorisation et le style de conduite, l'autonomie de la Citroën C4 se situe entre 800 et 1000 kilomètres.

La Citroën C4 est-elle adaptée aux longs trajets autoroutiers ?

C'est même l'un de ses points forts. Grâce à ses suspensions à butées hydrauliques progressives et ses sièges Advanced Comfort, la C4 excelle particulièrement sur les longs parcours où son confort exceptionnel fait toute la différence.

La Citroën C4 est-elle facile à conduire en ville ?

La C4 offre une excellente visibilité périphérique et une direction précise qui facilitent les manœuvres urbaines. Les modèles équipés de la boîte automatique sont particulièrement agréables dans les conditions de trafic dense. La transmission du véhicule est indiqué lors de votre réservation.

Est-il possible d'installer un siège enfant dans la Citroën C4 ?

Oui, la Citroën C4 est équipée du système ISOFIX aux places arrière latérales, permettant l'installation sécurisée de sièges enfants compatibles. Sur demande préalable, Carrefour Location peut également vous proposer la location de sièges enfant adaptés à l'âge de votre enfant.

Quelles sont les dimensions du coffre de la Citroën C4 ?

Le coffre de la Citroën C4 offre une capacité de 380 litres avec une ouverture large facilitant le chargement. Sa forme régulière permet d'optimiser l'espace disponible pour vos bagages ou vos courses.

Quelle est la capacité maximale de chargement avec les sièges rabattus ?

En rabattant la banquette arrière fractionnée 2/3-1/3, vous pouvez porter la capacité de chargement de la Citroën C4 jusqu'à environ 1250 litres, ce qui permet de transporter des objets volumineux sans difficulté.

Puis-je louer une Citroën C4 pour une journée seulement ?

Carrefour Location propose des formules adaptées à tous les besoins, y compris la location à la journée. C'est idéal pour un déplacement ponctuel ou pour remplacer votre véhicule pendant une immobilisation.