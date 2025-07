Les avantages de la location chez Carrefour

Une formule tout compris sans surprise

Notre offre de location inclut tout ce dont vous avez besoin : entretien, assistance, assurance et garantie. Vous profitez de votre Škoda Karoq l'esprit tranquille, sans vous soucier des frais imprévus. Les révisions périodiques sont planifiées selon les préconisations du constructeur, et notre service d'assistance est disponible 24h/24 et 7j/7 pour vous venir en aide en cas de besoin, partout en France et même à l'étranger.

Une flexibilité adaptée à vos besoins

Choisissez la durée et le kilométrage qui vous conviennent. Nos formules s'adaptent à votre style de vie et à vos habitudes de conduite pour vous offrir une solution vraiment personnalisée. Que vous ayez besoin d'un véhicule pour quelques mois ou plusieurs années, nous avons l'offre qu'il vous faut. Et si vos besoins évoluent en cours de contrat, nos conseillers étudieront avec vous les possibilités d'ajustement.

Un processus simple et transparent

Réservez votre Škoda Karoq en quelques clics, récupérez-le dans votre magasin Carrefour et profitez immédiatement de tous ses avantages. Notre équipe vous accompagne à chaque étape pour une expérience sans tracas. Après avoir complété votre demande en ligne, un conseiller prendra contact avec vous pour finaliser votre dossier et organiser la livraison de votre véhicule dans les meilleures conditions.

Un budget maîtrisé et des coûts prévisibles

La location chez Carrefour vous permet de connaître à l'avance le coût total de votre mobilité. Fini les mauvaises surprises liées à la dépréciation du véhicule ou aux réparations imprévues ! Vous réglez un loyer mensuel fixe qui englobe l'ensemble des services, vous permettant ainsi de gérer votre budget automobile avec précision et sérénité.