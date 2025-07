Les avantages exclusifs de louer votre Ford Kuga chez Carrefour Location

Opter pour Carrefour Location pour votre location de Ford Kuga vous fait bénéficier d'avantages considérables :

Un réseau national inégalé

Avec 865 points de location répartis dans toute la France, vous trouverez toujours un Carrefour Location à proximité de votre domicile ou de votre destination. Cette présence exceptionnelle sur le territoire vous garantit flexibilité et praticité pour récupérer et restituer votre véhicule, même lors de trajets aller simple entre deux villes différentes.

Des tarifs transparents et compétitifs

Carrefour Location s'engage à vous proposer des prix clairs et avantageux pour la location de votre Ford Kuga. Nos formules incluent le kilométrage et l'assurance tous risques, pour une tranquillité d'esprit totale et une maîtrise parfaite de votre budget mobilité.

Flexibilité maximale

Adaptez votre location à vos besoins réels avec nos différentes formules :

Location à la journée pour vos déplacements quotidiens

Location au week-end pour vos escapades de 2-3 jours

Location à la semaine ou plus pour vos vacances prolongées

Location au mois pour vos besoins de plus longue durée

Des véhicules récents et parfaitement entretenus

Notre flotte de Ford Kuga est régulièrement renouvelée pour vous garantir des véhicules récents, fiables et parfaitement entretenus. Votre SUV sera toujours en excellent état technique et esthétique pour vous offrir une expérience de conduite optimale et sans souci.

Un service client de proximité

Notre équipe de conseillers, présente dans chacun de nos 865 magasins, est à votre disposition pour vous accompagner avant, pendant et après votre location. Nous veillons à ce que votre expérience soit irréprochable, de la réservation à la restitution de votre Ford Kuga.