Questions fréquentes sur la Mini Electric

Quelle est l'autonomie réelle de la Mini Electric en conduite urbaine ?

En conduite urbaine, là où la Mini Electric excelle, vous pouvez atteindre jusqu'à 388 km. Cette autonomie varie selon votre style de conduite, l'utilisation de la climatisation, le parcours emprunté mais également la météo. Sur autoroute, à vitesse stabilisée, comptez environ 250 km selon les conditions de circulation et météorologiques.

Comment optimiser l'autonomie pendant ma location ?

Plusieurs astuces permettent d'optimiser l'autonomie :

Privilégier le mode GREEN pour maximiser la récupération d'énergie

Anticiper les freinages pour récupérer davantage d'énergie

Maîtriser sa vitesse sur voies rapides (l'autonomie diminue rapidement au-delà de 110 km/h)

Utiliser la préclimatisation lorsque le véhicule est encore en charge

Adopter une conduite souple et anticiper le trafic

Ai-je besoin d'une carte spéciale pour recharger la Mini Electric ?

Non, Carrefour Location fournit le véhicule avec un câble de recharge compatible avec les prises domestiques standard et les bornes publiques de type 2. Pour les bornes publiques, votre carte de mobilité habituelle (KiWhi Pass, Chargemap, etc.) fonctionnera parfaitement. De nombreuses bornes sont également accessibles sans abonnement via paiement par carte bancaire ou application mobile comme les bornes de recharge Carrefour Énergies disponibles sur les parkings de vos magasins Carrefour.

Est-ce que la Mini Electric est adaptée pour un long trajet ?

La Mini Electric est idéale pour les trajets urbains et périurbains quotidiens, ainsi que pour des escapades régionales. Pour les longs trajets interurbains, prévoyez des pauses recharge stratégiques, facilitées par le réseau croissant de bornes rapides sur les grands axes.

La Mini Electric est-elle adaptée à tous les conducteurs ?

La conduite d'une Mini Electric est même plus simple qu'un véhicule thermique, avec une boîte automatique et un couple disponible instantanément. Si vous n'avez jamais conduit de véhicule électrique, vous serez surpris par la simplicité d'utilisation et le plaisir immédiat qu'elle procure. Les équipes de Carrefour Location vous fourniront toutes les explications nécessaires lors de la prise en charge du véhicule.

Puis-je louer une Mini Cooper Electric au mois ?

Nos forfaits proposés vont de 1 jour à 1 mois. Il est tout à fait possible de reconduire un contrat pour un même véhicule tous les mois. Pour cela, contactez votre agence pour connaître la disponibilité du véhicule sur une longue période.