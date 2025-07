La Toyota Yaris en détail

Un design dynamique et contemporain

La Toyota Yaris se distingue par son design moderne et dynamique. Ses lignes fluides et ses proportions harmonieuses lui confèrent une allure sportive et élégante qui ne passe pas inaperçue. La face avant expressive, avec sa calandre caractéristique et ses projecteurs effilés, reflète le caractère dynamique de cette citadine polyvalente.

Un intérieur pratique et accueillant

À l'intérieur, vous découvrirez un habitacle soigné et ergonomique, avec des matériaux de qualité et une finition impeccable caractéristiques des véhicules Toyota. Le tableau de bord, orienté vers le conducteur, place toutes les commandes à portée de main pour une utilisation intuitive. Les rangements astucieux disséminés dans l'habitacle vous permettent d'organiser efficacement vos effets personnels.

Une technologie au service du confort

Selon le modèle disponible, la Yaris peut être équipée d'un écran tactile multimédia compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, vous permettant d'accéder facilement à vos applications préférées. La connectivité Bluetooth, les prises USB et les commandes au volant facilitent l'utilisation des différentes fonctionnalités sans quitter la route des yeux.

Une motorisation efficiente

La version hybride de la Yaris combine un moteur essence avec un moteur électrique, offrant ainsi une conduite plus écologique et économique, particulièrement appréciable en milieu urbain où elle peut fonctionner en mode 100% électrique sur de courtes distances. Cette technologie hybride auto-rechargeable ne nécessite aucune intervention de votre part - le système gère automatiquement la transition entre les modes de propulsion pour optimiser la consommation.

Une sécurité de premier ordre

La Toyota Yaris est équipée de nombreux systèmes d'aide à la conduite qui contribuent à votre sécurité et à celle de vos passagers. Selon les versions, vous pourrez bénéficier du freinage d'urgence automatique, de l'alerte de franchissement de ligne, de la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore du régulateur de vitesse adaptatif. Ces technologies avancées vous assistent dans votre conduite quotidienne et contribuent à prévenir les risques d'accident.