Vivez l’expérience Tesla dès aujourd’hui !

location_tesla_carrefour

Désormais disponible dans certaines agences Carrefour Location, laissez-vous tenter par l’expérience Tesla à petit prix !
Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu’à 490 km d'un accès gratuit au Superchargers Tesla, le plus grand réseau de recharge rapide au monde. Le tout sans émissions de CO2.

 

Où louer une Tesla Model Y près de moi ?

 

Où louer une Tesla Model 3 près de moi ?

 

Recharge gratuite chez Carrefour Location : le Superchargeur Tesla est inclus 

Le Superchargeur est une borne de recharge rapide dédiée spécialement aux véhicules Tesla. Parfaitement adapté pour les longs trajets, il permet de recharger très rapidement votre Tesla (jusqu’à 275 km d’autonomie en seulement 15 minutes). Avec Carrefour Location, le Superchargeur est inclus dans votre forfait. 

En parallèle, vous bénéficiez également des mêmes avantages que pour toute location réalisée chez Carrefour :

  • Assurance tous risques incluse
  • 2nd conducteur sans frais
  • Assistance 24/24 7/7
  • Annulation gratuite jusqu'à 2 jours avant le départ
  • Satisfaction garantie chez le meilleur loueur 2023, 2024 et 2025
  • 865 agences partout en France

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

