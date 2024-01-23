Vivez l’expérience Tesla dès aujourd’hui !
Désormais disponible dans certaines agences Carrefour Location, laissez-vous tenter par l’expérience Tesla à petit prix !
Profitez d'une autonomie pouvant aller jusqu’à 490 km d'un accès gratuit au Superchargers Tesla, le plus grand réseau de recharge rapide au monde. Le tout sans émissions de CO2.
Où louer une Tesla Model Y près de moi ?
- ST EGREVE (38)
- PERPIGNAN-CLAIRA (66)
- ECULLY (69)
- VILLIERS-EN-BIERE (77)
- CLAYE-SOUILLY (77)
- CROISSY-SUR-SEINE (78)
Où louer une Tesla Model 3 près de moi ?
- BOURG EN BRESSE (01)
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE TASSIGNY (01)
- BELLEGARDE-SUR-VALSERINE CENTRE (01)
- ST-DENIS-LES-BOURG (01)
- ANTIBES (06)
- NICE LE RAY (06)
- NICE LINGOSTIERE (06)
- AIX-EN-PROVENCE (13)
- CABOURG (14)
- DEAUVILLE (14)
- OUISTREHAM (14)
- TOURGEVILLE (14)
- QUETIGNY (21)
- BRANTOME EN PERIGORD (24)
- BEUZEVILLE (27)
- SAINT RENAN (29)
- REMOULINS (30)
- UZES (30)
- LABEGE (31)
- PORTET SUR GARONNE (31)
- MERIGNAC (33)
- SALLES (33)
- LATTES (34)
- SAINT JEAN DE VEDAS (34)
- DIEMOZ (38)
- RUY MONTCEAU (38)
- SAINT EGREVE (38)
- MIMIZAN (40)
- FEURS (42)
- VEAUCHE (42)
- NANTES (44)
- INGRE (45)
- ANGERS (49)
- CHERBOURG (50)
- LAVAL (53)
- LILLE (59)
- VENETTE (60)
- BERCK (62)
- ARGELES-GAZOST (65)
- PERPIGNAN (66)
- PERPIGNAN-CLAIRA (66)
- ECULLY (69)
- VAL D'OINGT (69)
- REIGNIER (74)
- SALLANCHES (74)
- PARIS (75)
- LE HAVRE (76)
- TOURVILLE LA RIVIERE (76)
- CLAYE-SOUILLY (77)
- PONTAULT-COMBAULT (77)
- VILLIERS-EN-BIERE (77)
- CHAMBOURCY (78)
- CROISSY-SUR-SEINE (78)
- FLINS SUR SEINE (78)
- MONTESSON (78)
- RAMBOUILLET (78)
- LA CRAU (83)
- TOULON GRAND VAR (83)
- VILLABE (91)
- SAINTE GENEVIEVE DES BOIS (91)
- CRETEIL (94)
- ORMESSON (94)
- RUNGIS (94)
- VILLEJUIF (94)
Recharge gratuite chez Carrefour Location : le Superchargeur Tesla est inclus
Le Superchargeur est une borne de recharge rapide dédiée spécialement aux véhicules Tesla. Parfaitement adapté pour les longs trajets, il permet de recharger très rapidement votre Tesla (jusqu’à 275 km d’autonomie en seulement 15 minutes). Avec Carrefour Location, le Superchargeur est inclus dans votre forfait.
En parallèle, vous bénéficiez également des mêmes avantages que pour toute location réalisée chez Carrefour :
- Assurance tous risques incluse
- 2nd conducteur sans frais
- Assistance 24/24 7/7
- Annulation gratuite jusqu'à 2 jours avant le départ
- Satisfaction garantie chez le meilleur loueur 2023, 2024 et 2025
- 865 agences partout en France
Location d'une voiture
Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !